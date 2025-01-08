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Новини
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Для міжнародних інвестицій у промислове виробництво Україні потрібні гарантії безпеки, – гендиректор "Метінвесту"

риженков

Новий 2025‑й рік має стати роком відновлення зруйнованої економіки України. Але для цього потрібні гарантії безпеки, які стануть основою для залучення міжнародних інвестицій у такі важливі галузі, як видобуток літію, урану та промислове виробництво, що забезпечить країну новими робочими місцями та технологічними можливостями.

Про це заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, повідомляє пресслужба компанії.

Він зауважив, що для відновлення України також дуже важливою є побудова людиноцентричного бізнесу, де на першому місці буде стояти не лише фінансовий успіх, а й добробут співробітників та громад.

"Ми вже маємо понад 1 000 ветеранів, і готові навчати всіх охочих, щоб разом будувати економічно стабільну й мирну Україну. Над наближенням перемоги працюють і робітники, що підтримують виробництво, і мобілізовані до ЗСУ співробітники, і жінки, які й у 19 років готові працювати на шахтах", – зауважив Риженков.

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Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Автор: 

видобуток (1767) інвестиції (1532) промисловість (450) уран (87) Метінвест (763) Новини компаній (3369)


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Та вже кацапи зайняли до село, де літій. Це - голімий піндьож Рінатки.
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08.01.2025 14:41 Відповісти
А до чого тут літій? Чого всі тім літієм переймаються, наче це єдине у що можна інвестувати
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09.01.2025 11:10 Відповісти
Шевченківське і Крута Балка...
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08.01.2025 14:44 Відповісти
Читала, що , за даними Держгеонадри, Україна посідає дев'яте місце у світі за видобутком урановмісної руди та до повномасштабного вторгнення охоплювала 1,5% світової індустрії. Офіційно обсяги нашого урану досі під грифом "таємно", але Всесвітня ядерна асоціація називає їх скромними.
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10.01.2025 00:56 Відповісти
Я тебе ненавиджу!
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08.01.2025 15:01 Відповісти
Так життя таке...
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08.01.2025 15:17 Відповісти
ну і яка галузь виробництва не потребує гарантій і розуміння правил роботи
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09.01.2025 23:39 Відповісти
А уран теж метінвест добуває?
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08.01.2025 15:31 Відповісти
дивно, що не запитали чи не роблять вони літаючі тарілки для прибульців. може більш реалістичні завдання ставити?
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09.01.2025 23:41 Відповісти
Ну як би так, ніхто не буде інвестувати туди, де щодня може прилетіти ракета. На жаль, але це реальність
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09.01.2025 11:02 Відповісти
Любому бизнесу в стране необходимы гарантии, но кто-же их даст? В стране война и закончится не известно когда и при каких условиях. Так кто сможет дать 100% гарантии при таких обстоятельствах?
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09.01.2025 18:17 Відповісти

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