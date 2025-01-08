Для міжнародних інвестицій у промислове виробництво Україні потрібні гарантії безпеки, – гендиректор "Метінвесту"

Новий 2025‑й рік має стати роком відновлення зруйнованої економіки України. Але для цього потрібні гарантії безпеки, які стануть основою для залучення міжнародних інвестицій у такі важливі галузі, як видобуток літію, урану та промислове виробництво, що забезпечить країну новими робочими місцями та технологічними можливостями.

Про це заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, повідомляє пресслужба компанії.

Він зауважив, що для відновлення України також дуже важливою є побудова людиноцентричного бізнесу, де на першому місці буде стояти не лише фінансовий успіх, а й добробут співробітників та громад.

"Ми вже маємо понад 1 000 ветеранів, і готові навчати всіх охочих, щоб разом будувати економічно стабільну й мирну Україну. Над наближенням перемоги працюють і робітники, що підтримують виробництво, і мобілізовані до ЗСУ співробітники, і жінки, які й у 19 років готові працювати на шахтах", – зауважив Риженков.

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Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.