Ціни на землю в Україні підскочили за рік на 21%, а кількість угод зросла, – Мінагрополітики
Протягом 2024 року продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га. Середня вартість 1 га торік зросла до 46 678 грн ($1 163), порівняно із 38,5 тис. грн у 2023 році.
Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, інформує пресслужба міністерства.
Він уточнив, що найбільші площі землі сільгосппризначення у 2024 році були продані в Полтавській (45 622 га), Одеській (33 024 га) та Дніпропетровській (30 623 га) областях. Найменші площі були продані у Волинській (818 га), Рівненській (909 га) та Івано-Франківській (1 094 га) областях.
Найвища середня ціна була зафіксована у Івано-Франківській (89 744 грн за гектар), Львівській (71 390 грн) та Полтавській (66 232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33 981 грн), Миколаївській (34 033 грн) та Сумській (34 936 грн) областях.
Міністр зауважив, що загалом після скасування мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення продано лише 3,4% таких ділянок.
Так, загальна площа земель, на які поширювався мораторій, – 17,5 млн га. А з 1 липня 2021 року по кінець 2024 року продали лише 604 тис. га (198 337 ділянок).
Зокрема, з моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25 157 ділянок (78 307 га) за середньою ціною 62 656 грн ($1 561) за гектар. Фізичні особи викупили 81 512 ділянок (242 353 га) за середньою ціною 41 510 грн ($1 034) за га.
"Отже, можемо говорити про те, що попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи. Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію", – зауважив Коваль.
Як повідомлялося, ціни на сільськогосподарську землю в Україні суттєво зросли після відкриття ринку для приватних компаній у 2024 році, вказували дослідники Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр).
Ринок землі в Україні
Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.
Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.
Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.
У липні стало відомо, що за три роки після відкриття земельного ринку ринку в Україні продали 567 322 га сільськогосподарської землі. Загалом було укладено 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. грн. за 1 гектар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
Не буду судити про законність продажу землі під час дії воєнного стану , але поясню просто - ті ідіоти що її продають , продадуть її точно так само і без війни , це нічим не відрізняється від продажу свого часу приватизаційних сертифікатів (( Так було є і буде аж до того часу , допоки у власності не залишиться лише земля ,яку люди придбали , сплативши за неї те що вона дійсно вартує. Люмпенам , що її отримали при Кучмі "на шару " при ліквідації колективних господарств , ніколи не дійде чого та земля варта , вони її продали або допродують при першій можливості , пропивають , просирають отримані кошти , а потім гавкотять що їх обдурили . Цьому яскравий приклад ті, хто землю на території Буковелю продав , вони на руки отримували страшенні за мірками України гроші , але облаштувати життя зуміли одиниці , а решта гроші розтринькали , а тепер соплі жують.