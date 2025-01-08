Рада розблокує використання подарованих українським містам благодійниками автобусів та трамваїв

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення зміни до статті 201-2 Кримінального кодексу щодо удосконалення відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги державними та комунальними підприємствами".

Відповідний законопроєкт №12250 у першому читанні на засіданні у середу підтримали 259 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкта документа, він має вирішити правову колізію, коли комунальні підприємства громадського транспорту позбавлені законної можливості використовувати транспортні засоби, передані міжнародними партнерами у якості гуманітарної допомоги.

Адже наразі стаття 201-2 Кримінального кодексу передбачає покарання за використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а комунальні перевізники стягують плату з пасажирів за проїзд за встановленими тарифами, які можуть включати і прибуток.

"Для прикладу містом Харків лише за останні роки було отримано від європейських міст партнерів автобуси – 71 од., трамваї – 36 од., тролейбуси – 5 од... Проте, Харківська територіальна громада не має змоги повноцінно надавати послуги цивільному населенню з використанням вказаної техніки", – вказують автори законопроєкту.

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Вони зауважують, що подібні ситуації "склалися і стосовно міських комунальних підприємств, що надають комунальні послуги відповідно з водопостачання/водовідведення та централізованого опалення".

Тому законопроєктом пропонується скасувати відповідальність для працівників державних та комунальних підприємств за продаж або використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку під час реалізації такими підприємствами життєво важливих функцій та/або послуг, визначених законом "Про критичну інфраструктуру".