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Новини
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Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу паспортів

паспорт

За підсумками 2024 року Україна піднялася із 32 на 30 місце у міжнародному, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

За підрахунками укладачів рейтингу, наразі паспорт України, як і раніше, надає безвізовий доступ до 148 країн світу.

Позиція України у світовому Індексі паспортів світу

Водночас за підсумками року відбулися зміни у переліку країн з найбільшою "силою" паспорта. Одноосібне перше місце у світі за цим показником повернув Сингапур – громадяни цієї країни мають безвізовий доступ до 195 із 227 напрямків у всьому світі, залишивши Японію на другому місці з результатом 193.

На третьому місці опинилася низка європейських країн – Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, а також Південна Корея. Громадяни цих країн мають право подорожувати без віз до 192 країн та територій.

Росія піднялася у рейтингу із 51 на 46 місце, її громадян досі впускають без віз до 116 країн.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року Україна опустилася з 30 на 32 місце у міжнародному рейтингу паспортів. Попри досягнення домовленості про безвізове переміщення з Кенією, М'янмою та Ефіопією, у загальному рейтингу Україна втратила дві сходинки через зміни позицій інших країн в Індексі паспортів світу.

Автор: 

закордонний паспорт (80) паспорт (236) безвізовий режим (337)


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Це ж треба! Тепер схочу - гайну без перешкод із Кенії до М'янми…
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08.01.2025 19:45 Відповісти
Тільки з Дмитром Комаровим)) інакше ТЦК не випустить))
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08.01.2025 19:53 Відповісти
Це помилка підрахування !
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08.01.2025 19:46 Відповісти
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08.01.2025 19:52 Відповісти
Ось воно, відбулося, накінець то! Тепер і "Шахеди" з КАБами не страшні.
Тепер "Коля - Каклєта" він же "Коля-Облонський" зможе ще в ряді країн зустрітися з своїми виборцями.
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08.01.2025 20:16 Відповісти
Коля, на низький старт!

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08.01.2025 20:36 Відповісти
Вау
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08.01.2025 22:34 Відповісти
За https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/henley-global-mobility-report-january-2025 підрахунками укладачів рейтингу, наразі паспорт України, як і раніше, надає безвізовий доступ до 148 країн світу.

Ніт!!! Не, як і раніше.
Тільки жінки, літні чоловіки та "слуги народу".
І "слуги" за людей не рахуються.
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09.01.2025 00:58 Відповісти

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