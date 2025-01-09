Рада проголосувала за скасування Господарського кодексу

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6013 про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період. Він, зокрема, визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

За відповідне рішення проголосувало 248 нардепів.

Як пише Укрінформ, зміни, передбачені законопроєктом, спрямовані на удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження ефективних механізмів контролю за використанням об’єктів державної та комунальної власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства.

Зокрема, пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України, положення якого переважно не мають регулятивного ефекту, є декларативними за своїм змістом, а також суперечать іншим нормативно-правовим актам та загальним засадам цивільного законодавства.

Як повідомлялося, напередодні Верхвона Рада провалила закон про боротьбу з прихованим працевлаштуванням.