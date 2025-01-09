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Новини
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Рада проголосувала за скасування Господарського кодексу

ВР схвалила закон про компенсацію за втрату майна на ТОТ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6013 про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період. Він, зокрема, визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

За відповідне рішення проголосувало 248 нардепів.

Як пише Укрінформ, зміни, передбачені законопроєктом, спрямовані на удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження ефективних механізмів контролю за використанням об’єктів державної та комунальної власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства.

Зокрема, пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України, положення якого переважно не мають регулятивного ефекту, є декларативними за своїм змістом, а також суперечать іншим нормативно-правовим актам та загальним засадам цивільного законодавства.

Як повідомлялося, напередодні Верхвона Рада провалила закон про боротьбу з прихованим працевлаштуванням.

Автор: 

ВР (2876) кодекс (4)


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Топ коментарі
+7
Телефонна трубка у руках Єрмака.
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09.01.2025 12:53
+7
Будь-яка праця ради наразі є ворожі, і тільки прискорюють руйнування законів. Щоб легше було мародерам плавати в своєму хаосі.
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09.01.2025 13:00
+5
Господарський Кодекс було прийнято на заміну Зекону Про підприємництво і зокрема врегульовував ліяльність суб'єктів господарювання у формі приватних підприємств, кооперативів та інших юридичних осіб недержавної форми власності.
Тепер ці суб'єкти опинились поза нормативним регулюваннм.
Крім того, в ГК прописано поняття таких речових прав, як "повне господарське відання" щодо держпідприємста та "оперативне управління" щодо держустанов. Тож, тепер ці правовідносини також підвисають у правовому полі.
Є ще багато таким самих кейсів, по яких зебіли утворили правовий вакуум.
.
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09.01.2025 12:22
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Нарешті. Не минуло й 20 років, як дійшли руки і до цього совкового атавізму
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09.01.2025 12:19 Відповісти
Та да. Декілька років науковці, діючі адвокати закликали не робити це у такій формі, тому що буде провал по десяткам унормованих Господарським кодексом відносин, але Портнов і Єрмак свого добилися.
В правовому хаосі набагато простіше владі через телефонне право вирішувати питання.
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09.01.2025 12:50 Відповісти
Це по яких таких десятках унормованих портновкою відносин?
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09.01.2025 14:41 Відповісти
Не твоєю " портновкою, а Господарським Кодексом..
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09.01.2025 15:33 Відповісти
А шо з господарськими судами? Теж визнають нечинними?
А який кодекс тепер буде регулювати рейдерську діяльність?
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09.01.2025 12:20 Відповісти
Телефонна трубка у руках Єрмака.
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09.01.2025 12:53 Відповісти
Дебіл, ГПК (господарський процесуальний кодекс) існує і ніхто його не відміняв. Скасували застарілі, незручні норми матеріального права, тепер просто нормативна база буде з ЦК України братись. Навіщо намагатись лізти своїм сурлом і ратицями туди, де ти нічого не розумієш?
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09.01.2025 12:56 Відповісти
Ти " чітатєль" інколи , чи тільки " пісатєль"?
Ось пряма мова. Найди там " толькотпро скасуванея матєріального права"?
"Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6013 про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період. Він, зокрема, визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність. Джерело: https://biz.censor.net/n3529307
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09.01.2025 13:04 Відповісти
Це мабуть до Тонка червона лінія
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09.01.2025 14:14 Відповісти
А що так можна було ? З ЦК можна брати матеріальні норми для бюджету ?
А якже частина 2 статті 1 ЦК ?
"2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом."
???
розумака
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09.01.2025 16:18 Відповісти
а причому тут господарські суди? чи ти не розумієш різниці між Господарським кодексом і Господарським процесуальним кодексом?
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09.01.2025 13:21 Відповісти
Хіба господарські відносини зникли в державі щоб ліквідовувати госп. суди?
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09.01.2025 14:38 Відповісти
А чим будуть керуватися госп. суди при розгляді госп. суперечок (затвердженні результатів рейдерської "діяльності")?
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09.01.2025 15:13 Відповісти
У 2015 році Міністерство юстиції України висловилося за скасування ГКУ...

Вчені - цивілісти, запрошені міністерством на презентацію ідеї, підтримали її...

Разом із тим, вчені-господарники та судді господарських судів, що узяли участь у презентації, виступили різко проти цієї ідеї. Вказано на брак конкретних претензій до Кодексу... загрозу дестабілізації судової практики, ігнорування наслідків скасування Кодексу для державної власності...
(Із Вікі).
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09.01.2025 15:26 Відповісти
Та той підтроловник ніколи не відповідає по суті. Просто розкидає примітивні дитячі обзивалки. Жодного разу воно не висловилося конкретно.
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09.01.2025 15:37 Відповісти
Діючим матеріальним правом, яке повністю врегульовує господарські відносини в державі
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21.01.2025 16:16 Відповісти
Мабуть, за для рейдерів і скасували
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10.01.2025 10:07 Відповісти
Довбо...би! Кодекс не був шедевром, але зараз мабуть "дуже зручний час для цього" Мудрий нарід. Немає що ще додати
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09.01.2025 12:22 Відповісти
Господарський Кодекс було прийнято на заміну Зекону Про підприємництво і зокрема врегульовував ліяльність суб'єктів господарювання у формі приватних підприємств, кооперативів та інших юридичних осіб недержавної форми власності.
Тепер ці суб'єкти опинились поза нормативним регулюваннм.
Крім того, в ГК прописано поняття таких речових прав, як "повне господарське відання" щодо держпідприємста та "оперативне управління" щодо держустанов. Тож, тепер ці правовідносини також підвисають у правовому полі.
Є ще багато таким самих кейсів, по яких зебіли утворили правовий вакуум.
.
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09.01.2025 12:22 Відповісти
налоги взвинтили выше потолка,теперь у физособей под шум войны забирают последние инструменты для ,,свободного,, существования,дальше только рабство
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09.01.2025 12:47 Відповісти
назвал бы тебя дурнем,но это для тебя лично даже комплемент
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09.01.2025 15:31 Відповісти
Він подоляцький, йому все рівно..
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09.01.2025 15:40 Відповісти
Не розповідайте байок чи своїх нічим необгрунтованих фантазій. Все це повністю регулюється чинним ЦКУ. Не потрібно жодного відання чи управління, коли паралельно існує державна власність.
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09.01.2025 14:35 Відповісти
Так цього зебіли і добиваються, щоби номінальні керівники держпідприємств і установ, тобто ******* "зиц председатели Фунти", могли безперешкодно розпоряджатись державною власністю, розпродуючи її наліво і направо через фіктивні електронні аукціони. Що наразі при наявності в реєстрі вищевказаних речових прав неможливо.
Якщо Ви цього не розумієте, тоді дискутувати на цю тему немає сенсу.
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09.01.2025 15:07 Відповісти
Слухай, подоляцький, ти починаєш набридати своїм беззмістовним тролінням. Може півасу соснеш?
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09.01.2025 15:42 Відповісти
За законом, від імені та в інтересах держави право державної власності здійснюють органи державної влади, але управління майном, що є у державній власності, може здійснюватися іншими особами, якщо це передбачено законом.
Тому ваші "зиц председатели Фунти" не можуть безперешкодно розпоряджатись державною власністю, розпродуючи її наліво і направо через фіктивні електронні аукціони.
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21.01.2025 16:30 Відповісти
Судячи з Вашого коментаря, Ви не те що не працювали, а поняття не маєте, як діє ця система приватизації держмайна шляхом його продажу зацікавленим особам.
Повторюю: описаний Вами механізм управління держвласністю якраз і реалізовується через такі види речового права, як господарське відання - для держпідприємств (крім казенних) і оперативне управління - для установ і КП. Які і відмінили зебіли разом із ГКУ.
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21.01.2025 22:17 Відповісти
І що тепер? Усі в цивілку? А Господаський процесуальний кодекс не скасували. Це якийсь сюр.
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09.01.2025 12:54 Відповісти
Тому що із скасуванням абсурдного закону господарські відносини нікуди не зникли в державі
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09.01.2025 14:30 Відповісти
Тільки дяка з них( господарьских відносин) втратила законодавче регулювання.
Тепер Єрмак із Портновим отримує значно більше простору для рейдерсва.
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09.01.2025 15:58 Відповісти
Будь-яка праця ради наразі є ворожі, і тільки прискорюють руйнування законів. Щоб легше було мародерам плавати в своєму хаосі.
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09.01.2025 13:00 Відповісти
Пів країни за кордоном, а вони за господарство взялись. Дуже показова необхідність.
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09.01.2025 15:45 Відповісти
Так і є, депутати представляють та лбіюють лише власні інтереси, причому за наші кошти
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10.01.2025 10:14 Відповісти
кажуть, що такий собі членосіс із Кременчуцьких 'сЛУГ', Олексій Мовчан і його дядько, рИГ Юрік Шаповалов, стоять а цим законом. але насправді, то пішаки, якими керує воровська шобла, кучмівських *********.
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09.01.2025 13:24 Відповісти
Нафіга вам той кодекс якщо скоро третя світова і кінець світу, як писали тут вчора
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09.01.2025 13:27 Відповісти
тепер зрозуміло, ДЛЯ ЧОГО/КОГО *ХАКНУЛИ* бази даних ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ?!?!?!?
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09.01.2025 14:24 Відповісти
а он прав,сейчас запись в реестре выше бумажного ,,вытяга з реестра,,
вопрос если в реестр внесены ,,поправки,, как ты докажешь что ,,не верблюд,,??
приведешь в суд папу с мамой?и в какой именно суд??
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09.01.2025 15:28 Відповісти
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09.01.2025 15:22 Відповісти
"А патом ані всьо пєрєаформят па рускім законам".
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09.01.2025 15:30 Відповісти
На вирішення правового колапсу, виявлення законодавчого терористичного акту злочинної шайки бандюковича прикацапленим довбограям у зраді знадобилося аж 20 років?

Можливо тепер продовжать і з виборчим проолігархічним прокремлівським законодавством?
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09.01.2025 14:24 Відповісти
З вашої подоляківської ферми " взялось".
У подляка якогось більш адекватного троля не знайшлося, що тебе сюди кинули, в тему, де ти нібельмеса?
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09.01.2025 15:48 Відповісти
Дарагие маи юрысты!
Умоляю, поснимте в чём разница

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144)

и

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56)

?
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10.01.2025 11:35 Відповісти

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