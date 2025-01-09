Рада проголосувала за скасування Господарського кодексу
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6013 про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період. Він, зокрема, визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
За відповідне рішення проголосувало 248 нардепів.
Як пише Укрінформ, зміни, передбачені законопроєктом, спрямовані на удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження ефективних механізмів контролю за використанням об’єктів державної та комунальної власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства.
Зокрема, пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України, положення якого переважно не мають регулятивного ефекту, є декларативними за своїм змістом, а також суперечать іншим нормативно-правовим актам та загальним засадам цивільного законодавства.
Як повідомлялося, напередодні Верхвона Рада провалила закон про боротьбу з прихованим працевлаштуванням.
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В правовому хаосі набагато простіше владі через телефонне право вирішувати питання.
А який кодекс тепер буде регулювати рейдерську діяльність?
Ось пряма мова. Найди там " толькотпро скасуванея матєріального права"?
"Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6013 про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період. Він, зокрема, визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність. Джерело: https://biz.censor.net/n3529307
А якже частина 2 статті 1 ЦК ?
"2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом."
???
розумака
Вчені - цивілісти, запрошені міністерством на презентацію ідеї, підтримали її...
Разом із тим, вчені-господарники та судді господарських судів, що узяли участь у презентації, виступили різко проти цієї ідеї. Вказано на брак конкретних претензій до Кодексу... загрозу дестабілізації судової практики, ігнорування наслідків скасування Кодексу для державної власності...
(Із Вікі).
Тепер ці суб'єкти опинились поза нормативним регулюваннм.
Крім того, в ГК прописано поняття таких речових прав, як "повне господарське відання" щодо держпідприємста та "оперативне управління" щодо держустанов. Тож, тепер ці правовідносини також підвисають у правовому полі.
Є ще багато таким самих кейсів, по яких зебіли утворили правовий вакуум.
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Якщо Ви цього не розумієте, тоді дискутувати на цю тему немає сенсу.
Тому ваші "зиц председатели Фунти" не можуть безперешкодно розпоряджатись державною власністю, розпродуючи її наліво і направо через фіктивні електронні аукціони.
Повторюю: описаний Вами механізм управління держвласністю якраз і реалізовується через такі види речового права, як господарське відання - для держпідприємств (крім казенних) і оперативне управління - для установ і КП. Які і відмінили зебіли разом із ГКУ.
Тепер Єрмак із Портновим отримує значно більше простору для рейдерсва.
вопрос если в реестр внесены ,,поправки,, как ты докажешь что ,,не верблюд,,??
приведешь в суд папу с мамой?и в какой именно суд??
Можливо тепер продовжать і з виборчим проолігархічним прокремлівським законодавством?
У подляка якогось більш адекватного троля не знайшлося, що тебе сюди кинули, в тему, де ти нібельмеса?
Умоляю, поснимте в чём разница
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144)
и
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56)
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