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Новини
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"Укрпошта" домовилась про стратегічне партнерство з китайським маркетплейсом Temu

Інтернет-магазин Temu

АТ "Укрпошта" оголосило про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом Temu.

Про це повідомив генеральний директор української компанії Ігор Смілянський.

За його словами таке рішення було ухвалене після успішного пілотного проєкту, впродовж якого "Укрпошта" доставила понад 1,5 млн посилок із Temu у піковий період.

Так, упродовж першого кварталу 2025 року "Укрпошта" планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та ставить перед собою мету доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.

Смілянський додав, що незабаром всі відправлення можна буде відстежувати в новому мобільному застосунку.

Загалом "Укрпошта" досталяє понад 60% відправлень з Китаю.

Як повідомлялося, "Укрпошта" торік збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником минулого року – до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.

Також стало відомо, що "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів, які необхідні були раніше.

Автор: 

Китай (2136) Укрпошта (797)


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Топ коментарі
+17
У ЄС кажуть, що Тєму - стрьомна мутна контора, яка краде персональні дані людей, і хочуть обмежити її, а наші її запускають сюди...
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09.01.2025 12:58
+8
Здається , про нього була інформація, що це шпигунська китайська платформа.
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09.01.2025 12:58
+8
***** той Тему, краще би з БенГудом, АліБаба чи Аліекспресом би домовилися.
А Тему максимально ніякий взагалі.
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09.01.2025 13:16
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Здається , про нього була інформація, що це шпигунська китайська платформа.
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09.01.2025 12:58 Відповісти
Ne tolko eta no mnogije drugije kitajskije.Ebay kak bi ne kitajski,no ves kontrol tovarov i drugoje v ameriku i Kanadu kontrolirujet kitajci Honkongskoje otdelenije ebay
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09.01.2025 13:04 Відповісти
У ЄС кажуть, що Тєму - стрьомна мутна контора, яка краде персональні дані людей, і хочуть обмежити її, а наші її запускають сюди...
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09.01.2025 12:58 Відповісти
З цією Зе владою бідоносців, це в їх стилі.
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09.01.2025 13:12 Відповісти
неконкурнетна поведінка, занадто дешево купу різного продають. хоча я дещо купував, дальномір лазерний, досить точний, це декі побутові, досить непогані.
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09.01.2025 13:18 Відповісти
Як говорить Аразхамія ми повинні брати порівняння на Китай.
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09.01.2025 13:10 Відповісти
Ці ЗЕвиродки стеляться під комуняків-китайосів, посткомуняцька сволота тягнеться до собі подібник. І ще укркурвапочта почне грузити пенсіонерів. Банда окупувала Україну з середини!
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09.01.2025 13:15 Відповісти
***** той Тему, краще би з БенГудом, АліБаба чи Аліекспресом би домовилися.
А Тему максимально ніякий взагалі.
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09.01.2025 13:16 Відповісти
а яка різниця, те ж саме, китайський ширпотріб
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09.01.2025 13:19 Відповісти
Китай давно навчився якості. Це було актуально в 90-ті та нульові
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09.01.2025 13:26 Відповісти
Пора й нам вчитися
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09.01.2025 16:16 Відповісти
Китай тихенько підповзає?
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09.01.2025 13:33 Відповісти
Игорёк отрабатывает свою з/п
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09.01.2025 13:35 Відповісти
Пора своє виробляти а не возити бозна звідки
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09.01.2025 14:06 Відповісти
"Обирай найгіргших!" Скільки вже скандалів з Тему було і щодо якості товарів, і щодо агресивного брехливого просування, скільки відмолялись від співпраці з ними інші, що спершу погодились на вигідні умови співпраці - Ні, ми, український державний менеджмент, усе зважимо й оберемо повну шляпу, ще переможно про це відзвітуємо) Браво, Укрпошта
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09.01.2025 14:09 Відповісти
Ні, ну тут все логічно. Стрьомна Укрпошта працює зі мутной тему.
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09.01.2025 14:37 Відповісти
Ідіоти
вузькопикі зтягуюсь всі персональні дані з українців прикриваючись ширпотрібом
жовтороті ворог #2 для України, а ми підстилаємось під них за копійку, потім не вивезем залежності
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09.01.2025 15:54 Відповісти
Це аферисти, за мною довго бігав цей тему зі своєю рекламою Айфона у подарунок за встановлення їхнього додатку, але мені було якось не до цього, коли перед Новим роком підбирали подарунки, і знову цей тему зі своїм Айфоном у подарунок, за реєструвалися, і що ви думаєте, ніякого фйфону у подарунок немає!!! , а інші пропозиції лайно яке у нас продається на кожному боці, зате у них дуже хитро все обставлено
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09.01.2025 16:15 Відповісти
Китай-партнер рашки(чи то союзник).Увесь шмурдяк з китаю,точнійш частина грошей використовується для підтримки рашки(економікі).І тепер ця твар смілянський знайшов собі "стратегічного партнера" у вигляді шараги temu,яка повністю підконтрольна компартіі.Так ось для кого гроші не пахнуть,но барига чьомусь для довбнів-Порошенко(ліпецька фабрика).
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09.01.2025 17:30 Відповісти
Державна компанія вирішила підтримати китайський ринок, а китайці в свою чергу підтримують кацапів. - Зрада!
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10.01.2025 09:30 Відповісти

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