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Понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу

плюс,резерв

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідний законопроєкт №12093 у першому читанні на засіданні у четвер підтримав 231 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram. Законопроєкт ще мають розглянути у другому читанні, тож до нього можуть внести зміни.

У пояснювальній записці до проєкту документа необхідність його ухвалення пояснюється тим, що "у 2024 році понад 6 000 000 військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані" вчасно.

Неуточнення персональних даних у вказаний строк без поважних причин є адміністративним правопорушенням (ст.ст. 210, 210-1 КУпАП), за яке передбачена адміністративне стягнення – штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн.

Відтак, автори законопроєкту пропонують надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального розміру (8500 грн).

Для цього військовозобов'язані зможуть подати заяву через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста.

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян", – вважають автори законопроєкту.

Автор: 

ВР (2876) законопроєкт (1675) військовослужбовці (317) мобілізація (472) штраф (1116)


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Топ коментарі
+34
на рашці мобілізованим платять 20 тися доларів США, у нас дають знижку на сплату штрафу 200 доларів. Дивно, чому 6 мільйонів не стали на облік
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09.01.2025 15:42
+15
Може хтось уже йому скаже що він виглядає дібілом?
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09.01.2025 16:00
+9
Ват зе фак із електронний кабінет, яким актом чи законом його існування регулюється.
Тільки не кажіть, що це "абирвалгХрест", бо я знаю різницю між додатком до смартфона і поняттям особистий кабінет. І що там з сертифікацією абирвалга, нормативними актами, що його регулюють, техзавданням розробнику і т.д.
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09.01.2025 15:49
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та ще будеш там "служити", задатки в тебе є!
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10.01.2025 06:01 Відповісти
ну от давав присягу - от і виконуй її до кінця!, і не шукай причин не виконувати!!! зрадник присяги!!
або йди роздай все своє майно тим, хто тебе кормив та поїв, і забезпечував твоє високомірне житіє...
ще і компенсуй їм !
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10.01.2025 00:16 Відповісти
Та за таке бидло ні воювати, а ні помирати немає мотивації.
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10.01.2025 00:32 Відповісти
та за мене і не треба воювати. я тебе що, прошу, чи примушую??
ти хоч за себе повоюй, узилянт.. чи хочеш, щоб за тебе - я?
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10.01.2025 01:13 Відповісти
Ти читати вмієш опудало? НЕПРИДАТНИЙ. Тобто ані за себе, ані за таке лайно як ти я непридатний воювати.
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10.01.2025 03:11 Відповісти
Ти за себе хоча б дані онови. Яке повоюй?
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10.01.2025 03:30 Відповісти
мені не треба..
ти зрадник українського народу.. високомірна бидлота з погонами і значками.
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10.01.2025 06:02 Відповісти
Яке майно? Мавпа ти обісрана! Все майно у москалів. І твоє там буде!
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10.01.2025 00:39 Відповісти
не воюй.. хтось примушує??
(а, бидлота це ти. всі твої тут висіри античоловічі та мізаниропічні це демонструють!!)
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10.01.2025 00:49 Відповісти
Присяга дається народу України. А бути народом країни треба ще вміти. Бути народом - це підтримувати військо під час війни, а не ховатись по норах, і підбурювати до цього інших. Тож стань народом - а не юрбою пересраною.
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10.01.2025 05:53 Відповісти
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю.

Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.

Присягаю ніколи не зрадити Українському народові

а ти ЗРАДНИК українського народу, зрадник присяги.
і мовчу вже про логіку таких як ти - стань, бігом, військовим - і ререстань бути "народом", - плх, що ти кормив мене і одягав!! бо я військовий.. то і ти повинен! юо мене жаба душить, і заздрість бере!!!
ах, ти, народ України - не військовий? тоді ти не народ! я тебе зневажаю!"

та щоб ти пропав!
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10.01.2025 06:07 Відповісти
Навзаєм.
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10.01.2025 07:55 Відповісти
який ви огидний....мразота
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10.01.2025 00:41 Відповісти
ти хоч від дзеркала відійди, а то ще обригаєшься.. воно не винне тобі..
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10.01.2025 00:47 Відповісти
ну тобто ти ухилянт, ми зрозуміли...
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09.01.2025 23:56 Відповісти
Ну якщо прослужити 2,5 роки ухилянство - тоді ухилянт.
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09.01.2025 23:59 Відповісти
Вам честь і повага. Не звератйте уваги на це сміття
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10.01.2025 00:43 Відповісти
Дякую. Радий би не звертати, та мабуть на роду написано звертати.
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10.01.2025 00:46 Відповісти
Ви витрачаєте свій час на бота. Він же навмисно тролить. Місяць тому зареєстрований, причому не Андрій, а Андрей.
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10.01.2025 08:26 Відповісти
Маю час. Маю натхнення.
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10.01.2025 08:29 Відповісти
сміття - це два таких, як ви - бидла. які присвоїли собі вказувати комусь , як житт і що робити! але самі лицеміри ти та ханжі!
вам ніхто нічого не винен. зглотніть!!

сказати вам, куди йти??? чи самі напрямок знаєте?
за росіянським кораблем йдіть.. за вашими братьями!? вони вас приймуть радо, в них ті самі принципи та бачення!
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10.01.2025 01:05 Відповісти
Тобто або ці пожинуть на русню або русня пожине на Берлін ? 🥱
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09.01.2025 22:58 Відповісти
Прикольно а в чому сенс помирати за країну якщо країн багато а я один ?
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09.01.2025 23:14 Відповісти
Вірно. Але якщо такий розумний, то чому тебе тут вже не було у 2014 р. ??
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10.01.2025 18:59 Відповісти
А логіка цієї війни давно всім зрозуміла, доки влада багатіє та витрачає гроші на всяку фігню типу тисячі "зеленського" замість того щоб цими грошима мотивувати людей до вступу у військо, а прості люди у нас забовязані і захищають мусарів з тецекунами та сидять в окопах за копійки.
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09.01.2025 23:18 Відповісти
Чергова відмазка і маячня.
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10.01.2025 19:00 Відповісти
6 млн - однако!!! Я гадав пересраних задротів в Україні значно менше. Про яку взагалі перемогу можна вести мову, якщо з 37 млн. населення 6 млн військовозобов'язаних сруться уточнити дані. Ось тобі і відсутність ротацій, відпусток та інше.
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09.01.2025 21:51 Відповісти
Мобілізація не відміняє 24 ст.Конституції-Стаття 24.Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.Тобто по цій статті зі мною в окопі буде син Ахметова,Суркіса і особи жіночої статі?
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10.01.2025 00:56 Відповісти
Знижка на штраф,нє ну то клоунада вищої марки)))А скоротити 80% чиновників і зарахунок цих звільнених коштів тупо в декілька раз підвищити зарплату військовим не пробували???може пора вже такий варіант пробувати?Бо без чиновників наша держава вижеве а без солдатів ні!!!Але у вас там в опу мислення стратегічне взагалі не працює...
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09.01.2025 23:35 Відповісти
Дурня !
Без чиновників ще не вижила жодна держава !! Розберіться, що таке "держава" і що таке "країна".
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10.01.2025 19:01 Відповісти
Сам ти дурня,я що написав всіх чиновників???Я розібрався на відміну від тебе!
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11.01.2025 02:13 Відповісти
tomas marss

Знижка на штраф,нє ну то клоунада вищої марки))) А скоротити 80% чиновників

Ой ! На 20 % помилився ! Вибач !
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11.01.2025 21:36 Відповісти
Тоді краще написати що життя,здоров'я чоловічої статі належить державі,тобто чоловіки є рабами держави.Життя ж жінки є найвищою цінністю для держави,і жінка має права а чоловік тільки обов'язки.
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10.01.2025 00:51 Відповісти
саме так. Можете змінити стать. Це саме ваш варіант
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10.01.2025 00:57 Відповісти
При чому тут зміна статі коли треба міняти Конституцію і записати так як є-В Україні чоловіча стать не має прав а має тільки обовязки.Держава Україна найбільше цінує життя жінок,дітей олігархів і чиновників,і домашніх тварин.Чоловіки в Україні мають заробити статки для олігархів які правлять в Україні 30 років і в випадку війни піти воювати для збереження мафіозної системи яка навіть в час війни не проти заробити на яблуках по 17 гривень і взяти відкати за неякісні міни.Ти почитай цю статтю і подумай чи вона працює-Стаття 24.Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.-А коли в державі не працює основний закон який гарантує дотримання суспільного договору між всіма суспільними групами-тоді які призиви до громадського обовязку коли держава в мою сторону свої обовязки виконувати не збирається.Те бачення яке вони мають на рахунок подальшого розвитку України мені не подобається і за ці цінності я вмирати не збираюсь.А саме-продаж сільскогосподарської землі іноземцям,подвійне громадянство всупереч Конституції,продаж іноземним корпораціям літієвих,цирконієвих і інших рідкоземельних родовищ.І не говори мені що ми розбагатієм-в Африці добувають алмази,але папуаси бідують.В нас буде те саме.
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10.01.2025 01:16 Відповісти
я зрозумів. Оце вас пропердолило на 3 абзаци щоб прописали в законі призив жінок і ви б тоді спокійно ховалися під жіночими спідницями. При такій серливості вам краще змінити стать. Це цілком реально до речі. І вас зразу попустять ці закони.
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10.01.2025 01:21 Відповісти
ти що, воюєш , щоб можно було цю демагогічну тезу про спідниці триндіти?? ти скількох мужчин вже захистила, лицемірка сексистська???
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10.01.2025 04:38 Відповісти
ти таке лицемірище, що капець просто.. маючи право ДОБРОВІЛЬНО йти в армію і мобілізуватися.. ти ще досі це не зробила.. бо ссиклива потвора аморальна! Не спішиш Матьківщину захищати!! мама то вже не святе, так??
але ладна за своє нікчемне життя мужчин відправляти вмирати і калічитись..
і то тільки тому, що за вас ще не взялися!
оце буде крику і жіночого скавуління! там одразу пісенька про якусь "справедливість" і про "права" привілейовані згадають!

бажаю щоб було все навпаки...! - все по логіці твоїй :
жінок в окопи примусово, і почати з тебе першої -.. а мужчини дома на рибалці чи на футболі.. і такі до вас, сексистської лицемірної статі, на всі ваші жалібні ниття про несправедливість і які ви "безцінні".. - цинічно так: "міняйте, жінки, стать!"...
оце буде потіха!
бо чому це жігці можна бути мізандричкою, і це цинічно похвалається., а мені мізогіном бути не можна, і це осоромлюється???
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10.01.2025 04:51 Відповісти
Ще раз,стаття 64 Конституції України вказує які статті Конституції діють в повному обсязі.Але вони на ділі не діють взагалі,особливо ті що стосуються мобілізації-24,28,29,62,63,59,60.І коли держава не виконує свої Конституційні забовязання що до громадянина,то чому громадянин повинен виконувати 65 ст.Конституції ?Держава навіть не може дати мені картину мого життя після перемоги,і мініросію я захищати не збираюсь-де будуть жити добре мафіозні клани,їхні родичі і вся державна система яка обслуговує їхні інтереси,но не громадянина який в окопі їх захищав.Ахметов за 2024 рік в воюючій країні зміг заробити 379 мільйонів доларів,а солдат який отримав каліцтво виведений поза штат і отримує 650 гривень допомоги.От і вся подяка від держави.
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10.01.2025 11:35 Відповісти
скоро ви будете в рос. державі. Задасте їм всі ці питання. Відпишетеся
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10.01.2025 17:09 Відповісти
Тобто я маю виконувати свій громадянський обовязок навіть не дивлячись на те, що держава яку я повинен захищати не збирається дотримуватись прав і свобод свого громадянина?Держава думала про своїх громадян за 30 років незалежності,чи думала за інтереси Пінчука,Коломойського,Ахметова,Боголюбського,Жеваго?Якщо інтересом держави було покращення фінансового стану мафіозних кланів то нехай ці мафіозні клани наймають приватні армії для захисту своїх інтересів.Ще раз для тих хто на бронепоїзді-Стаття 64

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. НЕ МОЖУТЬ бути обмежені права і свободи, передбачені статтями https://constitution.in.ua/articles/24/ 24, https://constitution.in.ua/articles/25/ 25, https://constitution.in.ua/articles/27/ 27, https://constitution.in.ua/articles/28/ 28, https://constitution.in.ua/articles/29/ 29, https://constitution.in.ua/articles/40/ 40, https://constitution.in.ua/articles/47/ 47, https://constitution.in.ua/articles/51/ 51, https://constitution.in.ua/articles/52/ 52, https://constitution.in.ua/articles/55/ 55, https://constitution.in.ua/articles/56/ 56, https://constitution.in.ua/articles/57/ 57, https://constitution.in.ua/articles/58/ 58, https://constitution.in.ua/articles/59/ 59, https://constitution.in.ua/articles/60/ 60, https://constitution.in.ua/articles/61/ 61, https://constitution.in.ua/articles/62/ 62, https://constitution.in.ua/articles/63/ 63 цієї Конституції.
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10.01.2025 19:06 Відповісти
з вашою ментальністю я вам раджу почати вивчати конституцію рф і їх мафіозні клани
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10.01.2025 19:43 Відповісти
Що ти постійно переводиш на РФ стрілки?Я тобі ще раз напишу бо бачу в тебе з логікою не все в порядку.Коли в людини немає прав а є тільки обовязки то ця людина раб.Якщо в країні не діє Конституція то в країні диктатура.Якщо не діє хоть одна стаття Конституції ,то це не означає що будуть виконуватись решта статтей.Якщо державна система навіть під час війни не збирається змінюватись,і навіть умудряється мародерити власну армію,то захист такої держави є недоцільним.К.Г.Маннергейм-,,Перед тим як тратити велечезні гроші на оборону,треба створити людям життя,яке б вартувало захищати''.
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10.01.2025 20:42 Відповісти
на крок вперед думаємо? так це погана країна і ви не раб йти воювати, бо тут все дуже погано. Тому ви не підете ні за яку ціну, так? всі нормальні люди які думали інакше ніж ви, вже там. І вони закінчуються. Тут лишилися тупі ниці потвори які катають 3 сторінки про погану Україну. Що буде далі допетраєш чи підказати? сюди зайде кацапія і встромить тобі х* у ж*пу. І подивлюся як ти їм розкажеш про конституцію і права людини.
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10.01.2025 22:11 Відповісти
Ти зможеш мені гарантувати що зі мною в окопі буде син Ахметова,Кличка,Авокова і тд.Не путай захист свого життя з захистом держави,саме держави, не Батьківщини. Не путай місце свого народження з державою, що уособлює собою чиновників і силовиків які живуть на мої податки. І мені не подобається як вони мене обслуговують на мої ж податки. Всі 30 років мені говорили-ти головне плати податки на утримання силового блоку для твого захисту,для оборони держави. І коли прийшла війна чомусь весь цей силовий блок здувся-вони втекли з Херсону,з Чернігова,з Сум,з Києва на початку війни. І як виявилось найкращий солдат-це комбайнер Микола який платив справно податки цій мафіозній державі,яка гарантувала йому безпеку. Чому в нас на третій рік війни закон про зброю аналогічний законам в Білорусі і Росії? Чому нема закону про зброю аналогічного закону який є в Техасі? Тому що боронь боже щоб чернь почала себе захищати?
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11.01.2025 01:06 Відповісти
а в окопах кацапів разом з ними воюють сини патрушева, пескова, абрамовича і міллера?😂 і це при тому, що вони радісно йдуть на чужу землю і сидять в чужому окопі. А ти у нас на своїй землі не хочеш боронити свою землю без Ахметова, Кличка, Авакова. Свято місце пусто не буває. Якщо ти не будеш боронити, то прийдуть вони і сядуть.
Хоча такі люди як ти не підуть навіть якщо там будуть і Ахметов, і Кличко, і Аваков. Вони найдуть 100 інших причин щоб утихомирити своє нечисте сумління. Тому ця розмова закінчена.
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11.01.2025 01:32 Відповісти
Тобто ресурси країни їм,а мені тільки захист їх ресурсів?Ти знає що в Ізраїлі якщо і трапляються корупційні скандали то вони трапляються в любих сферах життя.Але тільки боронь Боже не в армії.І знаєш чому?Тому що в армії служать УСІ!!!!!! І діти міністрів,і діти бізнесменів.І тому для ізраїльського чиновника розкрадання власної армії дорівнює загибелі твого родича.І не треба мною маніпулювати про якісь високі матерії,ти спочатку пробуди совість в чих фунтів які стрижуть країну а потім поговоримо про мою моральність.І як підтведження моїх слів-https://censor.net/ua/news/3529448/posadovets-minoborony-zakupyv-neyakisni-bronejylety-dlya-zsu
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11.01.2025 14:04 Відповісти
Де ти дівся,людина яка готова померти за чийсь інтерес но не за свій.Ця інформація тобі також для підвищення мотивації померти за якусь там високоморальну ціль.Вдумася!!!Закуплено 82 тисячі бронежелетів які прострілюються з стрілкової зброї. https://censor.net/ua/blogs/3529732/m-n-sterstvo-oboroni-zakupilo-u-bolgarsko-kompan-30-tisyach-bronejilet-v-pot-m-sche-52-tisyach І це не перший раз,вже було що переправляли польській фірмі гроші на зброю,але зброю так і не отримали.Було що купляли в поляків кулеметні стрічки де на короб були 2 патрони які заклинювались в стволі кулемета.Наші агенти Кремля у владі спеціально знаходять такі фірми для закупки зброї і обладнання яке допоможе поскорше утилізувати ЗСУ на той світ. https://www.youtube.com/watch?v=5f-65ka7Vco
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11.01.2025 18:04 Відповісти
Ніяк. Це Ви, пан, просто навалюєте в кучу усі проблеми. Є і такий метод маніпуляції і спекуляції.

Вас почитай, так тре просто вішатись, або країну розпускати, бо Ви там щось нарахували.
І як Україна без Вас ще тримається ?! Прям диво !!

Порівнювати з Ізраілем потрібно, але треба враховувати різну історію країн. Може через 10-20 років у нас так буде, коли виїдуть усі непатріоти.

С. Дацюк: "Еліта України воювати не хоче. Еліта має бути покарана".
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15.01.2025 21:31 Відповісти
Ну так,якщо порівняти історію Ізраїлю і України то це різна історія.Може тому Ізраїлю вдається перемагати в кожній війні бо у них не було коло 2000 років своєї держави,тому вони навели у себе порядок,а Україна мала державність в 1917-1921 і потім в 1939 р. і це дає нам віру що якщо втратимо державність то її ще здобудемо.А ти писака до сих пір віриш в ЗСУ і не бачиш як армія стирається через таких які навіюють собі що все прекрасно.Маркус для таких як ти зняв цілий серіал про внутрішню кухню в ЗСУ,але я бачу армія президенських членограїв в твоїй особі нескінченна.
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15.01.2025 23:55 Відповісти
Не було б ЗСУ, не було б України вже у 2022 р.
Маркус тобі не розказав, чому роССіяни ще не у Києві ??
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16.01.2025 20:26 Відповісти
Мені ціково що ти зрозумів з одкровеній Маркуса?
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16.01.2025 23:02 Відповісти
саме так? змінити стать? а давай ти зміниш свою і в окоп пошуруєш!!
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10.01.2025 04:37 Відповісти
Вже ненова національна гра - "відправ на фронт поперед себе сусіда"!
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10.01.2025 19:04 Відповісти
Ми на свої податки утримуєм величезну армію чиновників які ще потім при виході на пенсію будуть утримувати від 25% до 50% процентів від зарплати.І я ще маю робити заних їхню роботу,уточнювати ці дані які держава і так про мене має.Ви хочете щоб я зробив замість нашої бюрократії їхню роботу?
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10.01.2025 01:01 Відповісти
Саме так ! У Законі прописано - військовозобов"язаний повинен повідомляти про переїзди у ТЦК. І вчасно поновлювати дані про себе.

Закон затвердила ВР - інструмент народовладдя.

Закони придумали для попередження конфліктів інтересів між громадянами та захисту країни.

Що не так ?
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10.01.2025 19:07 Відповісти
Сама суть права як іструменту-Хто володіє інструментом насилля-той і диктує право.Тобто коли інструмент насилля зосереджено в руках держави, то саме держава має одноосібне право навязувати свою волю диктатурою законів,але ці закони пишуться тількидля виконання їх черню і ФОПами но не бізнес імперіями в Україні.Про це чомусь ніхто не думає коли їм говорять про демократію,ніби і є вибори,проголосував і ,,твої обранці'' прийняли закон про підвищення податків для утримання самих же себе при владі(де тут інтереси громадян?),голосують щоб ресурси які працювали на загальне благо і наповнювали бюджет перейшли у власність ,,ефективного менеджера'' з іменем Рінат і він перенесе офіс в офшор, бо для чого папуасам сплачені податки в бюджеті.Але коли громадяни вийдуть на законний мітинг проти свавілля,то їх розженуть водометами бо у нас демократія і народовладдя,і придумають любий привід-Йолка,паралізування руху транспорту,порошення громадського порядку(нам навіть вказують як ми маємо протестувати)
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10.01.2025 22:06 Відповісти
Багато емоційного нервового тексту!

Так, "держава" це про примус.
Живіть у лісі, там ведмідь буде збирати податки, а вовки чинити рекет.
У Конституції так і записано - на час воєнного стану певний перелік прав зменшується.

За 30 років було 3 революції і постійні протести з перемінним успіхом. Ну так історичний процес влаштований - довго, криваво, неідеально і з невідомими наслідками.
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11.01.2025 21:42 Відповісти
Так і без воєнного стану принципи права диктує той в кого одноосібне право на застосування насилля.В громадян по Конституції теж є свої права,але от права у них на застосування насилля для захисту своїх інтересів нема.І навіть коли записано в статутах ООН що народ має право на повстання проти диктатури влади,то влада це трактує як порушення громадського порядку.Державу громадяни створили саме для того щоб вона проводила адміністрування для загального блага.Але на ділі держава адмініструє все на свою користь,а точніше для всіх благ правлячої еліти і силового апарату.Це все через те що мафіозні клани висувають балатуватись у владу людей які не будуть загрожувати їхньому впливу на економічну і політичну ситуацію в країні.Так відбулось і з Зеленським,всі думали що він поза системою,але виявилось що він висуванець системи,людина Коломойського і Пінчука.І я думаю що людина не залежна від кланів не змогла б отримати пост президента в Україні-по перше її б було мало в телевізорі який контролюється тими ж людьми,потім вкидались тонни придуманих компроматів(Я памятаю як очерняли Чорновола тим що він сидів за ,,згвалтування,,),потім якщо б це не допомогло-вибори сфальсифікують або зірвуть.І якщо це не допоможе і людина непідконтрольна мафії переможе- будуть підкупляти або шантажувати.І на останок буде в крайньому випадку політичне вбивство якщо всі остальні методи не допоможуть.І звідси риторичне питання-Чому українці думають що після чергових виборів вони заживуть,коли люди які це все роблять цинічні і егоїстичні потвори головна ціль яких власне збагачення?
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12.01.2025 01:16 Відповісти
Ви, в черговий раз, нащось, написали багато тексту ... про очевидні події, стани, процеси в історії усих країн (держав). Без винятку.

В історії нашої країни за 33 роки відбулися майже всі події - швидко і концентровано. Ще і прийшла війна у 2014 р.

Наразі концтабору у нас немає. Зеленський-актор всіх критикував і нічого, живий.

Ми тут вільно клаву давимо, ніхто не сидить з-за постів на "Цензор.нет" - яка іронія з назвою.
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12.01.2025 11:40 Відповісти
,,Зеленський-актор всіх критикував і нічого, живий''-але чи будуть жити ці хто критикує Зеленського?- https://www.youtube.com/watch?v=pczSmp0jCHw За кордоном надрукована книга Саймона Шустера ,,Шоумен''.Можеш сказати мені чому вона до сих пір не переведена на українську і жодна друкарня не береться їїї друкувати?
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12.01.2025 14:13 Відповісти
Якщо посполитий звільнився з праці - чому про це він має когось повідомляти? А якщо за рік кілька разів має місце взяття на працю/ звільнення?
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10.01.2025 03:48 Відповісти
Дивні питання на 11 рік війни - агресії РФ проти України. Це що значить ? Посполитий у підвалі живе і не вилазить ??
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10.01.2025 19:09 Відповісти
Людина давно живе за кордоном, навіть паспорт не потребує і відмовитись від громадянства не може президент не підписує , який штраф ? Тут логіка проста заплатив раз засвітивсЯ і потім тебе ДОЯТЬ НА ПОСТІЙНІ ОСНОВІ, нічого так знижка.
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10.01.2025 04:05 Відповісти
Тю ! Раз давно прийняли рішення, то які проблеми ? Отримаєте громадянство, відмовитесь від українського. Або вже відмовляйтесь - поживете громадянином ЄС.
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10.01.2025 19:10 Відповісти
Строк уточнення персональних даних завершився 17.07.2024 року
Відповідно до ст 36 КУпАП строк притягнення до відповідальності складає 3 місяці. Зазначений тримісячний строк сплив 17.10.2024 року
Як можна притягувати до відповідальності після спливу строку давності
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10.01.2025 05:20 Відповісти
Казуістика насправді. Але прив"язане до мобілізації. Її продовжують кожні 3 місяці.
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10.01.2025 19:11 Відповісти
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