Понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Відповідний законопроєкт №12093 у першому читанні на засіданні у четвер підтримав 231 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram. Законопроєкт ще мають розглянути у другому читанні, тож до нього можуть внести зміни.
У пояснювальній записці до проєкту документа необхідність його ухвалення пояснюється тим, що "у 2024 році понад 6 000 000 військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані" вчасно.
Неуточнення персональних даних у вказаний строк без поважних причин є адміністративним правопорушенням (ст.ст. 210, 210-1 КУпАП), за яке передбачена адміністративне стягнення – штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн.
Відтак, автори законопроєкту пропонують надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального розміру (8500 грн).
Для цього військовозобов'язані зможуть подати заяву через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста.
"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян", – вважають автори законопроєкту.
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або йди роздай все своє майно тим, хто тебе кормив та поїв, і забезпечував твоє високомірне житіє...
ще і компенсуй їм !
ти хоч за себе повоюй, узилянт.. чи хочеш, щоб за тебе - я?
ти зрадник українського народу.. високомірна бидлота з погонами і значками.
(а, бидлота це ти. всі твої тут висіри античоловічі та мізаниропічні це демонструють!!)
Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.
Присягаю ніколи не зрадити Українському народові
а ти ЗРАДНИК українського народу, зрадник присяги.
і мовчу вже про логіку таких як ти - стань, бігом, військовим - і ререстань бути "народом", - плх, що ти кормив мене і одягав!! бо я військовий.. то і ти повинен! юо мене жаба душить, і заздрість бере!!!
ах, ти, народ України - не військовий? тоді ти не народ! я тебе зневажаю!"
та щоб ти пропав!
вам ніхто нічого не винен. зглотніть!!
сказати вам, куди йти??? чи самі напрямок знаєте?
за росіянським кораблем йдіть.. за вашими братьями!? вони вас приймуть радо, в них ті самі принципи та бачення!
Без чиновників ще не вижила жодна держава !! Розберіться, що таке "держава" і що таке "країна".
Знижка на штраф,нє ну то клоунада вищої марки))) А скоротити 80% чиновників
Ой ! На 20 % помилився ! Вибач !
але ладна за своє нікчемне життя мужчин відправляти вмирати і калічитись..
і то тільки тому, що за вас ще не взялися!
оце буде крику і жіночого скавуління! там одразу пісенька про якусь "справедливість" і про "права" привілейовані згадають!
бажаю щоб було все навпаки...! - все по логіці твоїй :
жінок в окопи примусово, і почати з тебе першої -.. а мужчини дома на рибалці чи на футболі.. і такі до вас, сексистської лицемірної статі, на всі ваші жалібні ниття про несправедливість і які ви "безцінні".. - цинічно так: "міняйте, жінки, стать!"...
оце буде потіха!
бо чому це жігці можна бути мізандричкою, і це цинічно похвалається., а мені мізогіном бути не можна, і це осоромлюється???
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. НЕ МОЖУТЬ бути обмежені права і свободи, передбачені статтями https://constitution.in.ua/articles/24/ 24, https://constitution.in.ua/articles/25/ 25, https://constitution.in.ua/articles/27/ 27, https://constitution.in.ua/articles/28/ 28, https://constitution.in.ua/articles/29/ 29, https://constitution.in.ua/articles/40/ 40, https://constitution.in.ua/articles/47/ 47, https://constitution.in.ua/articles/51/ 51, https://constitution.in.ua/articles/52/ 52, https://constitution.in.ua/articles/55/ 55, https://constitution.in.ua/articles/56/ 56, https://constitution.in.ua/articles/57/ 57, https://constitution.in.ua/articles/58/ 58, https://constitution.in.ua/articles/59/ 59, https://constitution.in.ua/articles/60/ 60, https://constitution.in.ua/articles/61/ 61, https://constitution.in.ua/articles/62/ 62, https://constitution.in.ua/articles/63/ 63 цієї Конституції.
Хоча такі люди як ти не підуть навіть якщо там будуть і Ахметов, і Кличко, і Аваков. Вони найдуть 100 інших причин щоб утихомирити своє нечисте сумління. Тому ця розмова закінчена.
Вас почитай, так тре просто вішатись, або країну розпускати, бо Ви там щось нарахували.
І як Україна без Вас ще тримається ?! Прям диво !!
Порівнювати з Ізраілем потрібно, але треба враховувати різну історію країн. Може через 10-20 років у нас так буде, коли виїдуть усі непатріоти.
С. Дацюк: "Еліта України воювати не хоче. Еліта має бути покарана".
Маркус тобі не розказав, чому роССіяни ще не у Києві ??
Закон затвердила ВР - інструмент народовладдя.
Закони придумали для попередження конфліктів інтересів між громадянами та захисту країни.
Що не так ?
Так, "держава" це про примус.
Живіть у лісі, там ведмідь буде збирати податки, а вовки чинити рекет.
У Конституції так і записано - на час воєнного стану певний перелік прав зменшується.
За 30 років було 3 революції і постійні протести з перемінним успіхом. Ну так історичний процес влаштований - довго, криваво, неідеально і з невідомими наслідками.
В історії нашої країни за 33 роки відбулися майже всі події - швидко і концентровано. Ще і прийшла війна у 2014 р.
Наразі концтабору у нас немає. Зеленський-актор всіх критикував і нічого, живий.
Ми тут вільно клаву давимо, ніхто не сидить з-за постів на "Цензор.нет" - яка іронія з назвою.
Відповідно до ст 36 КУпАП строк притягнення до відповідальності складає 3 місяці. Зазначений тримісячний строк сплив 17.10.2024 року
Як можна притягувати до відповідальності після спливу строку давності