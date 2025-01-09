Україна готова бронювати чоловіків, які повернуться з-за кордону для роботи в ОПК, – Чернишов

Україна гостро потребує фахівців, тому держава готова бронювати від військової служби тих українських чоловіків, які готові повернутися з-за кордону та працювати на економіку країни, зокрема у сфері ОПК.

Про це під час зустрічі у Варшаві з українською громадою Польщі, а також на пресконференції повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

За його словами, прогноз відпливу громадян з України з об’єктивних причин, через війну, є "катастрофічним", і українська влада визнає це як проблему.

Чернишов підкреслив, що, за різними оцінками, на сьогодні 32 млн українців перебувають в Україні, і ще 25-30 млн – поза межами країни. Він зауважив, що в цю кількість включаються українці, які емігрували за різних часів незалежності України

Міністр наголосив, що рішення про повернення з-за кордону українці "прийматимуть особисто", без примусів.

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Урядовець зазначив, що сьогодні в Україні деякі індустрії, зокрема сфера ОПК та інші галузі, "потребують фахівців, як повітря". Тому держава готова бронювати від військової служби тих фахівців, які готові повернутися з-за кордону додому і працювати на економіку країни.

"І саме тому ми плануємо розгорнути за кордоном центри вакансій, так звані Job Сenter, і надати доступ відповідним підприємствам, які на території перебування українців зможуть надавати послуги і заохочувати обирати той чи інший шлях в Україні. Якщо якийсь чоловік не готовий продовжувати свій шлях по військовому напрямку, то він може запропонувати себе як фахівець і професіонал, і для цього діє певний механізм, який просто треба використати", – пояснив Чернишов.

Він додав, що, безумовно, українські чоловіки мають захистити країну, але треба їх залучати також і в економіку та виробництво.

Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.