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Новини
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Україна готова бронювати чоловіків, які повернуться з-за кордону для роботи в ОПК, – Чернишов

Олексій Чернишов

Україна гостро потребує фахівців, тому держава готова бронювати від військової служби тих українських чоловіків, які готові повернутися з-за кордону та працювати на економіку країни, зокрема у сфері ОПК.

Про це під час зустрічі у Варшаві з українською громадою Польщі, а також на пресконференції повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

За його словами, прогноз відпливу громадян з України з об’єктивних причин, через війну, є "катастрофічним", і українська влада визнає це як проблему.

Чернишов підкреслив, що, за різними оцінками, на сьогодні 32 млн українців перебувають в Україні, і ще 25-30 млн – поза межами країни. Він зауважив, що в цю кількість включаються українці, які емігрували за різних часів незалежності України

Міністр наголосив, що рішення про повернення з-за кордону українці "прийматимуть особисто", без примусів.

Читайте також: Україна не повертатиме громадян з-за кордону примусово, – Чернишов

Урядовець зазначив, що сьогодні в Україні деякі індустрії, зокрема сфера ОПК та інші галузі, "потребують фахівців, як повітря". Тому держава готова бронювати від військової служби тих фахівців, які готові повернутися з-за кордону додому і працювати на економіку країни.

"І саме тому ми плануємо розгорнути за кордоном центри вакансій, так звані Job Сenter, і надати доступ відповідним підприємствам, які на території перебування українців зможуть надавати послуги і заохочувати обирати той чи інший шлях в Україні. Якщо якийсь чоловік не готовий продовжувати свій шлях по військовому напрямку, то він може запропонувати себе як фахівець і професіонал, і для цього діє певний механізм, який просто треба використати", – пояснив Чернишов.

Він додав, що, безумовно, українські чоловіки мають захистити країну, але треба їх залучати також і в економіку та виробництво.

Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.

Автор: 

біженці (700) бронювання (200) чоловіки (22) Олексій Чернишов (110)


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Топ коментарі
+20
А потім їх відправлять в окопи, як вже відправляли мобільні групи, що збивали шахеди, чи обслуговуючий персонал з аеродромів.
На їх місця наберуть жінок.
За останні роки влада вже стільки разів найо..ла народ, що народ краще побуде за кордоном.
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09.01.2025 15:29
+13
Переможець кшнкурсу "Розсміши всіх коміків"!
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09.01.2025 15:31
+10
Ага, шукай ідіотів. Повернуться на бронювання, а їх - в бусік і в посадки під КАБи, без дронів і зброї, зупиняти орду лопатами кулеби.
Ти питання з КАБами вже вирішив, гундосе чучело?
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09.01.2025 16:06
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Скільки ще повинно загинути українців, щоб передали усю необхідну зброю для завершення війни?
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09.01.2025 15:22 Відповісти
они же намекали сколько должно остаться,5-7 милл.
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09.01.2025 15:51 Відповісти
Усі. Але й тоді не передадуть, бо мета цієї війни - просто стримувати орду, щоб на Захід не лізла, а не перемога над паРашею. На 3 рік це вже чудово усім зрозуміло.
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09.01.2025 16:07 Відповісти
А потім їх відправлять в окопи, як вже відправляли мобільні групи, що збивали шахеди, чи обслуговуючий персонал з аеродромів.
На їх місця наберуть жінок.
За останні роки влада вже стільки разів найо..ла народ, що народ краще побуде за кордоном.
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09.01.2025 15:29 Відповісти
Переможець кшнкурсу "Розсміши всіх коміків"!
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09.01.2025 15:31 Відповісти
Дискримінація? Ні, не чули. Зе!Підар понад усе! Між кордоном і підприемством ОПК бусифікуємо того одного наївняка, що повірить, а більше бажаючих не буде.
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09.01.2025 15:32 Відповісти
можна навіть взяти на роботу потім як приїде звільнити і все, нікуди він від армії не дінеться
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10.01.2025 01:27 Відповісти
🤣🤣🤣
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09.01.2025 15:34 Відповісти
Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили дані Джерело: https://biz.censor.net/n3529340
А з цими що? Не підходять, треба саме ті, які за кордоном. Ох і *дуни
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09.01.2025 15:35 Відповісти
Ця цифра включає і тих, що за кордоном
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09.01.2025 17:01 Відповісти
Владці!
Дурних ви можете побачити в дзеркалі!
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09.01.2025 15:47 Відповісти
Ще одна тюлька по 8 гривень.
Навіть якщо повністю виключити всі інші фактори, то банальний розрив між зп в Україні і навколишніми країнами каже про те, що краще б цей "міністр" на онліфансі сракою торгував, і поатив податки Гетьманцеву.
Хіба що вони планують працевлаштувати свою рускопаспортну рідню в жопцентарх в якихось Устюгах чи Бобруйсках.
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09.01.2025 15:48 Відповісти
Сьогодні є бронь,а завтра постановою анулюється.Не приїдуть.Бо там чоловіки працюють.А ті хто мають гроші.їх витрачають.
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09.01.2025 16:00 Відповісти
Черговий розводняк від зелених тварин!!! 12000 гра зарплатні на крайній випадок, пожиттєве рабство та русифікація через місяць...Браво, гарна ідея для лохторату
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09.01.2025 16:02 Відповісти
А потім тцк аннулюе броню і все...
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09.01.2025 16:04 Відповісти
Ага, шукай ідіотів. Повернуться на бронювання, а їх - в бусік і в посадки під КАБи, без дронів і зброї, зупиняти орду лопатами кулеби.
Ти питання з КАБами вже вирішив, гундосе чучело?
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09.01.2025 16:06 Відповісти
нехай приїде сюди до мене в Іспанію, я йому плюну в писок, але спочатку спитаю що воно таке за велике ЦБ що не воюює зі своїма мусорами прокурорами та іншими "ухилянтами"-депутатами, а розповідає їншим що робити. Взагалі дуралєй сплутав?
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09.01.2025 17:14 Відповісти
це мені одному здаться, що мудозвон з мокшанським прізвищем Чернишов, та зі східною фізіономією, просто старається наібати

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09.01.2025 17:18 Відповісти
Оно вже натовпами сюди пруть.
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09.01.2025 17:21 Відповісти
Дааааав, Миколаівське ТЦК з тобою не згідне!)) та чого лише миколаївське: львівське, київське, чернігівське, сумське… кароче да, знову ІПСО)))
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09.01.2025 17:26 Відповісти
Ага тільки вчора писали що тих у кого бронь закінчиться будуть законно мобілізувати, у мене декільком знайомим виписали повістки рівно на день закінчення броні. А знаючи як "працюють" тецекуни, то в офже день у них з'явиться статус "порушення військового обліку" і дія вже не дасть забронювати. Короче знов шукають не лохів )
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09.01.2025 17:51 Відповісти
Брехня! Ви тим, хто залишився працювати не даєте!
До того ж... У ТЕБЕ МОРДА КАЦАПА!!!!
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09.01.2025 18:12 Відповісти

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