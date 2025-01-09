Понад 340 тисяч українців змінили мобільного оператора торік. Найбільше абонентів втратив "Київстар"

У 2024 році понад 340 тисяч українців скористалися послугою перенесення номерів до іншого мобільного оператора.

Про це свідчить статистика, оприлюднена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

За даними регулятора, найбільше абонентів торік втратив "Київстар" – від нього пішло 207,1 тис. користувачів. Перейшли до іншого оператора торік також 109,5 тис. абонентів "Vodafone Україна" та 22,9 тис. користувачів lifecell.

Водночас саме до lifecell перенесли найбільше номерів – 269,8 тис. До "Vodafone Україна" перейшли 54,1 тис. користувачів, а до "Київстару" – лише 16,6 тис.

При цьому перейти до іншого оператора торік вдалося не усім: кількість поданих заявок на перенесення номера торік становила 540,94 тис.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року найбільший мобільний оператор України – "Київстар" – заявив про підвищення в середньому на 25% плати за послуги.

У грудні 2023 року абоненти "Київстару" залишилися без мобільного зв’язку та інтернету через масштабну хакерську атаку, яка привела до повного припинення надання послуг. Повне відновлення роботи оператора тривало більше тижня. Після неї з "Київстару" звільнився директор з інформаційної безпеки, а детального пояснення причин інциденту компанія не оприлюднила досі.

Пізніше оператор Vodafone також попередив про зміну вартості низки своїх тарифів передплати з 24 грудня цього року: їхня вартість зросте на 70-120 грн. Однак уже на наступний день Vodafone вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни в нових тарифах.