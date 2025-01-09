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Новини
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Понад 340 тисяч українців змінили мобільного оператора торік. Найбільше абонентів втратив "Київстар"

телефон,мобильный,смс,сообщение

У 2024 році понад 340 тисяч українців скористалися послугою перенесення номерів до іншого мобільного оператора.

Про це свідчить статистика, оприлюднена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

За даними регулятора, найбільше абонентів торік втратив "Київстар" – від нього пішло 207,1 тис. користувачів. Перейшли до іншого оператора торік також 109,5 тис. абонентів "Vodafone Україна" та 22,9 тис. користувачів lifecell.

У 2024 році понад 340 тисяч українців скористалися послугою перенесення номерів

Водночас саме до lifecell перенесли найбільше номерів – 269,8 тис. До "Vodafone Україна" перейшли 54,1 тис. користувачів, а до "Київстару" – лише 16,6 тис.

При цьому перейти до іншого оператора торік вдалося не усім: кількість поданих заявок на перенесення номера торік становила 540,94 тис.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року найбільший мобільний оператор України – "Київстар" – заявив про підвищення в середньому на 25% плати за послуги.

У грудні 2023 року абоненти "Київстару" залишилися без мобільного зв’язку та інтернету через масштабну хакерську атаку, яка привела до повного припинення надання послуг. Повне відновлення роботи оператора тривало більше тижня. Після неї з "Київстару" звільнився директор з інформаційної безпеки, а детального пояснення причин інциденту компанія не оприлюднила досі.  

Пізніше оператор Vodafone також попередив про зміну вартості низки своїх тарифів передплати з 24 грудня цього року: їхня вартість зросте на 70-120 грн. Однак уже на наступний день Vodafone вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни в нових тарифах.

Автор: 

Київстар (279) мобільний зв’язок (791) Lifecell (137) Vodafone (163)


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Топ коментарі
+10
тепер манагєри київстару будуть думати що ляпати і як дерти гроші з людей.Побиті вишки і відсутність резервного живлення-це проблеми моб.оператора .Захотіли корівку подоїти більше-а не вийшло.От халепа! ідіть в дупу,здирники !
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09.01.2025 20:25
+7
Саме дєрьмове і дороге - це Київ стар. Хай йдуть у дупу
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09.01.2025 20:12
+6
То якщо Ви з ними російською розмовляли)))

Я клієнт кучмостару з моменту їх появлення))) на данний час - найстабільний зв'язок.

І інет, і телебачення.
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09.01.2025 20:11
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Киевстар - контора еще та. Пришлось как-то пару раз столкнуться с их "сервисом" и их менеджерами. Надеюсь они меня надолго запомнили.
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09.01.2025 20:04 Відповісти
То якщо Ви з ними російською розмовляли)))

Я клієнт кучмостару з моменту їх появлення))) на данний час - найстабільний зв'язок.

І інет, і телебачення.
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09.01.2025 20:11 Відповісти
Я з ними спілкувався різними мовами. Залежно від адекватності співрозмовника
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09.01.2025 20:15 Відповісти
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09.01.2025 20:34 Відповісти
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09.01.2025 21:14 Відповісти
Підтверджую. Ні у одного оператора я не бачив послуги ''Все разом''. Я за 200 грн маю зв'язок, моб.інтернет, домашній інтернет та ІР телебачення та безліч фільмів і українських та зарубіжних. І все це за 200 грн на місяць, не на 4 тижні, а на місяць.
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09.01.2025 20:40 Відповісти
Вы уверены?

https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvyazok/lifeset/m/
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09.01.2025 20:57 Відповісти
Ну, якщо ви з міста не виїжджаєте то може і нормально. А влітку я в основному на дачі сиджу. За межами міст ваш Лайф не працює.
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09.01.2025 21:40 Відповісти
Вы уверенны? Вы что-нибудь слышали про услугу "национальный роуминг"? Не говоря уже про всякие технические устройства дальней связи. Как же мне звонят пользователи Лайфа в дороге? Чудеса да и только
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09.01.2025 21:52 Відповісти
мало где есть их проводной интернет
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10.01.2025 10:16 Відповісти
Есть Воля.
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10.01.2025 14:30 Відповісти
Воля еще меньше где есть...
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10.01.2025 14:45 Відповісти
В сумме не меньше Киевстара.
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10.01.2025 14:51 Відповісти
в разы меньше Киевстара
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13.01.2025 09:26 Відповісти
З,четвертого місяця 250грн.Подивіться хто власник,та робіть висновок.
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09.01.2025 21:10 Відповісти
Навіть 250за перераховані мною послуги це не дорого. У дочки моєї, приміром, пакет Київстар 200 грн за 4 тижні та за домашній інтернет (не знаю хто провайдер) платить 300. Получається 500 за ті послуги шо я плачу 200. Говорю їй підключитись до такого пакету як у мене, вона говорить шо немає коли цим заморачуватись))
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09.01.2025 21:46 Відповісти
Той самий ІР-нет - 400 грн за інет та телебачення тягне..
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11.01.2025 16:17 Відповісти
Так я ж про цей кажу. Навіть зараз новоспеченим абонентам тариф ''Все разом'' від Київстар вигідніше ніж послуги в роздріб від різних провайдерів. Для нових абонентів 300 чи 350 грн на місяць.
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11.01.2025 16:31 Відповісти
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09.01.2025 21:15 Відповісти
брехня.минимум 300 грн.такой пакет
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09.01.2025 22:11 Відповісти
Так то вам новоспеченим, а я на домашньому інтернеті від Київстар ще за часів ''Білайн'' сиджу вже 15 років. Зараз взагалі 175 грн плачу як ветеран цього провайдера
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09.01.2025 23:13 Відповісти
350-380
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10.01.2025 10:19 Відповісти
Саме дєрьмове і дороге - це Київ стар. Хай йдуть у дупу
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09.01.2025 20:12 Відповісти
тепер манагєри київстару будуть думати що ляпати і як дерти гроші з людей.Побиті вишки і відсутність резервного живлення-це проблеми моб.оператора .Захотіли корівку подоїти більше-а не вийшло.От халепа! ідіть в дупу,здирники !
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09.01.2025 20:25 Відповісти
ч0г0? они на оставшихся отыграются!
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10.01.2025 10:20 Відповісти
с зелёных берут пример обдиралова . и ещё говнорекламу суют, превратились из солидной фирмы в онлайн игрунов с гороскопами
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09.01.2025 20:26 Відповісти
Коли ті шо втекли до Лайфа побачать, що за межами міст зв'язку немає то знову повернуться
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09.01.2025 20:35 Відповісти
Вы что-нибудь слышали про "национальный роуминг"?
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09.01.2025 21:00 Відповісти
Слишал. Інтернет лайно, зв'язок лайно. У мене на дачі Київстар мобільного інтернету під 100 Мбіт/сек валить. А всі ці роумінги за містом повне лайно. Лайфа за межами міст майже немає.
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09.01.2025 21:50 Відповісти
Странно, почему же мне жалуются пользователи Киевстара из больших городов, тот же Кривой Рог, например, что их интернет и в проводах и мобильный кончается минут через 40 после отключения света. Наверное они что-то не заметили
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09.01.2025 21:56 Відповісти
На початку літа і десь до середини було таке коли кацапи багато шкоди наробили жара за 40 і електрики немає , але з другої половини літа 4 години без світла витягувало. Незнаю шо вони зробили чи акумуляторів добавили чи дирчик якийсь на станцію поставили, але все наладилось. Дача у мене в Полтавській області. Я там все літо тепер живу.
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09.01.2025 22:09 Відповісти
Ну значит вы уникальный и вам повезло. А я в свое время, после длительного скотского бодания с менеджерами Киевстара по пустяковой проблеме, что пришлось дойти аж почти до самого верха чтобы это решить, просто послал их подальше и завел оптику от другого провайдера, где все решалась без проблем. А в других точках просто взял комплекты мобильного оборудования для услуги "домашний интернет" от другого оператора и ни сколько не пожалел. А начало больших военных действий только подтвердило мой выбор. И, кстати, насколько я помню еще в 2021 году киевстар убрал безлим мобильного интернета из услуги "все включено". Там ограничение по объему данных.
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09.01.2025 22:21 Відповісти
На домашній інтернет ніяких обмежень, а на мобільний 12 Гіг на місяць. Але коли кацапи масовано обстрілювали то приходило СМС, що на період відновлення моб. інтернет безлімітний. Там на тиждень чи на 10 днів же кілька разів було.
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09.01.2025 23:10 Відповісти
Вот-вот. А у того-же лайфа 9999Гб мобильного интернета 4.5G на 4 недели. Очень удобно когда у вас, например, стоит видеонаблюдение за той-же вашей дачей.
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09.01.2025 23:22 Відповісти
Ну по перше у мене така дача шо відеоспостереження там зайве. Звичайна хата в звичайному селі з колодязем та сарайчиком А по друге які гігабайти коли покриття лайХВовського немає А Київсьар там працює добре.
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10.01.2025 00:06 Відповісти
Тогда нахрена вам скорость в 100Мбит мобильного если у вас всего 12Гб лимита на месяц, как вы говорите, интенсивного использования? Это типа прикол?
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10.01.2025 14:28 Відповісти
Почитати новини, поспілкуватись з знайомими та подивитись якісь стріми на Ютуб з якістю 360 для телефона в 6,5 дюйма достатньо. Я ж не геймер якийсь. На це все хватає в повному обсязі.
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10.01.2025 14:57 Відповісти
Тогда зачем вам 100Мбит? Каждому свое. Водафон и Лайф в национальном роуминге вам обеспечат абсолютно тоже самое.
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10.01.2025 15:01 Відповісти
А для чого мені ЛайХВи та ВодаХВони? Я за 175 грн на місяць маю все, що потрібно для ******** комунікації. Зв'язок тлф, домашній інет, ІР телебачення та мобільний інтернет на місяць, а не на 4 тижні.
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10.01.2025 15:05 Відповісти
Уже 175 грн? Так вы же выше писали что за 200 грн.

"... Я за 200 грн маю зв'язок, моб.інтернет, домашній інтернет та ІР телебачення та безліч фільмів і українських та зарубіжних. І все це за 200 грн на місяць, не на 4 тижні, а на місяць ..."

Похоже вы, батенька, трепло обычное, которое даже не удосуживается запоминать что и кому врет. С вами все понятно.
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10.01.2025 15:27 Відповісти
Ну переплутав, то у дружини 200 грн. Це не так вже й важливо, 25 грн. Зараз цей тариф архівний, називається WOW+TV мені його торік запропонували замість ''Регіон+'' який у мене був до цього. Новим абонентам він не доступний, а я з цією сімкою вже років 20 живу.
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10.01.2025 15:33 Відповісти
Для мене такі речі не на першому плані як у тебе. Буде 300 без проблем платитиму 300. А якщо для тебе 100 чи 200 грн суттєві гроші ьо для мене ні.
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10.01.2025 15:36 Відповісти
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09.01.2025 21:17 Відповісти
я закинув Київстар ще до його авральної ситуації... Переоформив номер яким користувався майже 20 років з юр.особи на фіз.особу і ... просто ***** від "якості" підтримки...Особливо було сутожно під час карантину, бо в мене вдома це єдиний з трьох операторів що ловить коли залізти на підвіконня...
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09.01.2025 21:32 Відповісти
У нас сигнал киевстара прыгает от максимума до миннимума каждых пять минут,еще до войны все жаловались и никакого толку,когда не было 3G сигнал был стабильный.
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09.01.2025 21:58 Відповісти
Цензор, ви звітність у податкову здаєте, чи для людей публікуєте дані? Я повинен знати, шо прат фрат мрат абарат Україна це Водафон? Написали хоча б дужках...
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10.01.2025 08:53 Відповісти
Безкоштовний сир буває.... знаєте де.
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12.01.2025 10:36 Відповісти
Хотите хороший тариф от Киевстар? Подаете заявку на перенос номера на life, через пару минут вам приходит предложение от киевстар на скидку на ваш тариф 60 % на 6 мес, либо другой тариф с хорошей скидкой
Таковы реалии конкуренции
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15.01.2025 19:34 Відповісти

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