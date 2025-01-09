Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності
Верховна Рада зобов'язала держпідприємства та державні компанії оприлюднити фінансову звітність за період воєнного стану.
Відповідну поправку депутати врахували в ухваленому сьогодні у другому читанні законопроєкті №6013, повідомляється на сайті Верховної Ради.
Згідно із поправкою, державні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого більше 50% належать державі, мають оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами у повному обсязі протягом шести місяців з дня введення в дію цього закону за весь період неоприлюднення звітності.
Водночас від дії цієї норми на час воєнного стану звільнені державні підприємства та компанії в оборонно-промисловому комплексі.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення всім українським компаніям дозволили не оприлюднювати звітність на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення.
Як повідомлялося, законопроєктом №6013 також пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України.
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Олег Леусенко
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@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1877311808236569026
Антидержавна провладна ширка "слуг", опзж, заМайбахБєні проголосувала за передачу у приватні руки державного і комунального майна, а за зриви постачання зброї ЗСУ і неякісні ********** звільнила диверсантів від штрафу. Дякую
https://x.com/IKlympush @IKlympush
за інформацію!