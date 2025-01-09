БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
372 3

Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності

Рада зобов’язала держкомпанії відновити публікацію звітності

Верховна Рада зобов'язала держпідприємства та державні компанії оприлюднити фінансову звітність за період воєнного стану.

Відповідну поправку депутати врахували в ухваленому сьогодні у другому читанні законопроєкті №6013, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно із поправкою, державні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого більше 50% належать державі, мають оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами у повному обсязі протягом шести місяців з дня введення в дію цього закону за весь період неоприлюднення звітності.

Водночас від дії цієї норми на час воєнного стану звільнені державні підприємства та компанії в оборонно-промисловому комплексі.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення всім українським компаніям дозволили не оприлюднювати звітність на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення.

Як повідомлялося, законопроєктом №6013 також пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України.

Автор: 

ВР (2876) закон (1484) звіт (205) парламент (1953)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лист А3,по центру жирный горизонтальный минус,как -то так,если языком абстрактционистов
показати весь коментар
09.01.2025 17:42 Відповісти
https://x.com/leusenko1





https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1877311808236569026

Антидержавна провладна ширка "слуг", опзж, заМайбахБєні проголосувала за передачу у приватні руки державного і комунального майна, а за зриви постачання зброї ЗСУ і неякісні ********** звільнила диверсантів від штрафу. Дякую

https://x.com/IKlympush @IKlympush
за інформацію!
показати весь коментар
09.01.2025 18:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 