Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності

Верховна Рада зобов'язала держпідприємства та державні компанії оприлюднити фінансову звітність за період воєнного стану.

Відповідну поправку депутати врахували в ухваленому сьогодні у другому читанні законопроєкті №6013, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно із поправкою, державні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого більше 50% належать державі, мають оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами у повному обсязі протягом шести місяців з дня введення в дію цього закону за весь період неоприлюднення звітності.

Водночас від дії цієї норми на час воєнного стану звільнені державні підприємства та компанії в оборонно-промисловому комплексі.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення всім українським компаніям дозволили не оприлюднювати звітність на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення.

Як повідомлялося, законопроєктом №6013 також пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України.