Створять робочу групу: Словаччина і Єврокомісія обговорили припинення транзиту газу через Україну

Єврокомісія та уряд Словаччини домовилися створити спільну робочу групу високого рівня для обговорення технічних і політичних питань, що виникають у зв’язку із завершенням транзиту російського газу через Україну.

Про це йдеться у спільній заяві єврокомісара з енергетики Дена Йоргенсена та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за підсумками двосторонньої зустрічі, яка відбулася сьогодні у Брюсселі, оприлюдненій на сайті Єврокомісії.

"У нас була хороша та відкрита дискусія щодо енергетичної ситуації та ширших наслідків припинення транзиту російського газу через Україну. Ми продовжуватимемо тісно обговорювати ці питання як на політичному, так і на технічному рівнях між Словаччиною та Європейською Комісією. У цьому контексті ми погодилися створити Робочу групу високого рівня для подальшої роботи та визначення варіантів на основі спільної оцінки ситуації та визначення того, як ЄС може допомогти", – йдеться у заяві.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що у цих дискусіях мала б взяти участь і українська сторона. Посол України в ЄС Всеволод Ченцов на запитання Радіо Свобода, чому представники України не долучилися до зустрічі 9 січня, зауважив, що зустріч посадовців Єврокомісії зі словацькими урядовцями "стосувалася внутрішніх питань", і що Київ "підтримує контакти з Єврокомісією з питань нашого порядку денного".

Як повідомлялося, 7 січня мали відбутися консультації між Україною, Словаччиною та Єврокомісією, але їх проведення скасували. У Міненерго пояснили, що консультації не відбулися, бо профільний міністр Герман Галущенко залишився в Україні "для вирішення невідкладних питань, зокрема тих, що стосуються відновлення енергосистеми після терористичних атак Росії".

Крім того, в українському міністерстві зауважили, що консультації мали відбутися з ініціативи Києва й стосуватися насамперед питання експорту електроенергії зі Словаччини до України, а не транзиту російського газу.

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Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко критикує припинення транзиту російського газу. Для обговорення цього питаннян він зустрівся з російським диктатором Путіним, а також погрожував призупинити постачання електроенергії до України, хоча це порушує європейські правила. Голова словацього уряду також скаржився, що його країна втратить транзитні збори після припинення постачання газу з РФ, а у короткостроковій перспективі зіткнеться з підвищенням цін на газ.

Водночас у Єврокомісії констатували, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.

Нагадаємо, словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.