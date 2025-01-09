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Новини Тіньова економіка
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Суд покарав учасників масштабної схеми контрабанди сигарет до ЄС у цистернах штрафами на 4 мільйони

БЕБ виявило канал контрабанди сигарет за кордон у цистернах у Чернівецькій області

Суд виніс вироки трьом співучасникам схеми контрабанди контрафактних сигарет до країн Євросоюзу у цистернах у вигляді штрафів на загальну суму 4 млн грн.

Суд визнав підозрюваних винними у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Зокрема, одному з учасників призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1,7 млн грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Ще двох його спільників суд зобов’язав сплатити по 1,4 млн грн штрафу.

Транспортні засоби, якими зловмисники перевозили контрафактні тютюнові вироби, конфісковано в дохід держави, додали у БЕБ.

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Як повідомлялося, раніше детективи викрили схему контрабанди нелегально виготовлених в Україні сигарет за кордон у цистернах для палива.

За даними слідства, мешканці Закарпаття ховали нелегальні сигарети у цистернах, які за документами виїжджали з України порожніми, а назад поверталися заповнені пальним.

Під час обшуків на складах організаторів схеми детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет орієнтованою вартістю понад 60 млн грн, які організатори схеми планували перевезти через державний кордон України до країн ЄС.

Автор: 

цигарки (356) суд (3329) тютюн (337) тіньова економіка (64) штраф (1116)


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Топ коментарі
+9
Оце штраф, самим не смішно, звісно не смішно, бо в долі. Штраф не може бути менше суми збитків. Тобто якщо лох обикновенний везе 20.000$, тотв нього забирають 10.000$ і штраф накладають у 50-100%, а тут 1.5млн.$ цигарок, а штраф 0.04млн, тобто 4% від суми?
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09.01.2025 20:50
+2
Самий гуманний суд в світі.... для цих контрабандистів це кишенькови гроші.
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09.01.2025 21:08
+1
Насмішили.
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09.01.2025 22:21
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Оце штраф, самим не смішно, звісно не смішно, бо в долі. Штраф не може бути менше суми збитків. Тобто якщо лох обикновенний везе 20.000$, тотв нього забирають 10.000$ і штраф накладають у 50-100%, а тут 1.5млн.$ цигарок, а штраф 0.04млн, тобто 4% від суми?
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09.01.2025 20:50 Відповісти
Вони той штраф відіб'ють багаторазово лише за одну ходку. Тільки цього разу щось не зрослося, якась накладка вийшла бо на кордоні все схвачно. Краще підготуються і в бій....
Не той що за країну.
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09.01.2025 21:01 Відповісти
Так товар же з автоцистернами забрали. Тепер інші повезуть за бугор
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09.01.2025 22:00 Відповісти
БЕБовці і повезуть...
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10.01.2025 06:24 Відповісти
Самий гуманний суд в світі.... для цих контрабандистів це кишенькови гроші.
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09.01.2025 21:08 Відповісти
и самое смешное, что все годы независимости каждая власть реформирует таможню, а тень и контрабанда как ехала через нее, так и продолжает ехать
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11.01.2025 10:24 Відповісти
Насмішили.
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09.01.2025 22:21 Відповісти
Ахаха
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10.01.2025 22:07 Відповісти
МИЛЛИОНЫЙ НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС В ДОЛЛАРАХ США НАКАЗЫВАТЬ 100 ТЫСЯЧНЫМ ШТРАФОМ !!!??? КОМУ ВЫ ПАРИТЕ ЧЕРТИ !!!???
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15.01.2025 19:03 Відповісти
«Потужно»
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17.01.2025 21:16 Відповісти

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