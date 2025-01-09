Суд покарав учасників масштабної схеми контрабанди сигарет до ЄС у цистернах штрафами на 4 мільйони

Суд виніс вироки трьом співучасникам схеми контрабанди контрафактних сигарет до країн Євросоюзу у цистернах у вигляді штрафів на загальну суму 4 млн грн.

Суд визнав підозрюваних винними у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Зокрема, одному з учасників призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1,7 млн грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Ще двох його спільників суд зобов’язав сплатити по 1,4 млн грн штрафу.

Транспортні засоби, якими зловмисники перевозили контрафактні тютюнові вироби, конфісковано в дохід держави, додали у БЕБ.

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Як повідомлялося, раніше детективи викрили схему контрабанди нелегально виготовлених в Україні сигарет за кордон у цистернах для палива.

За даними слідства, мешканці Закарпаття ховали нелегальні сигарети у цистернах, які за документами виїжджали з України порожніми, а назад поверталися заповнені пальним.

Під час обшуків на складах організаторів схеми детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет орієнтованою вартістю понад 60 млн грн, які організатори схеми планували перевезти через державний кордон України до країн ЄС.