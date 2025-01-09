Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським освітнім закладам та органам влади

Корпорація Microsoft ще рік – до кінця 2025 року – надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським освітнім закладам, державним агенціям та центральним і регіональним органам влади.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"У 2023 році компанія надала технологічну допомогу на суму понад $500+ млн, у 2024 році – ще на $100 млн, і цьогоріч отримаємо підтримку в такому самому обсязі", – зазначили в Мінцифри.

Там нагадали, що з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни корпорація стійко підтримує Україну. Так, Microsoft допомогла перенести цифрову інфраструктуру в безпечні датацентри по всій Європі, а ще долучається до підтримки проєктів із кібербезпеки, розслідування воєнних злочинів проти населення в Україні та фінансування гуманітарних організацій.

Наприкінці 2023 року Microsoft продовжувала можливість українським держустановам безоплатно користуватися хмарними сервісами.

Нагадаємо, Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак із 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).