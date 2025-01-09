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Новини
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Екснардепу Крючкову присудили 15 років тюрми. Але він виїхав з України ще рік тому і не повернувся

Суд ухвалив вирок у справі екснардепа Крючкова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі колишнього голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", екснардепа Дмитра Крючкова, якого обвинувачували у заволодінні понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Крючкову призначили покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, вирок ухвалили судді Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус, повідомляє "Центр протидії корупції". Згодом цю інформацію офіційно підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також судді визнали винуватою спільницю Крючкова, колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Світлану Кузьмінську. Їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:

  • 468 млн грн – спецконфіскація коштів з компанії "Енергомережа" і самого Крючкова;
  • понад 27 млн грн Крючков має сплатити на користь АТ "Одеська ТЕЦ";
  • понад 21 млн грн Крючков має сплатити на користь "Запоріжжяобленерго";
  • 14 млн грн мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь "Черкасиобленерго".

Крім того, з обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат.

Як повідомлялося, у травні минулого року року стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, справу щодо якого наразі розглядає ВАКС, ще 15 лютого 2024 року виїхав за кордон і з того часу не повертався. У нього п'ятеро дітей, що дозволяє йому без перешкод залишати Україну. Крючков стверджував, що має право на проживання у двох країнах, у тому числі в Монако, і брав участь в судових засіданнях по відео. Втім, в останні місяці почав їх ігнорувати, серед іншого, пояснюючи це необхідністю водити дітей до дитсадка.

Справа "Енергомережі". У чому звинувачують Дмитра Крючкова?

САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у двох кримінальних провадженнях, які перебувають на стадії судових дебатів. За кожним з обвинувачень йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зокрема, за версією слідства, у 2014-2015 роках службові особи ПрАТ "ХК "Енергомережа", головою правління якої був Крючков, завдали збитків майже на 350 млн грн держкомпанії "Запоріжжяобленерго", організувавши схему оплати електроенергії через компанію Крючкова.

Аналогічна справа стосується заволодінням коштами державного "Черкасиобленерго". Загальні збитки енергопостачальних компаній, за даними слідства, становлять понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано 315 млн гривень.

Нагадаємо, що Крючков вже тікав з України. Його затримали у Німеччині 14 липня 2018 року, але незабаром випустили під заставу. Згодом Крючков сам погодився на процедуру екстрадиції і повернувся в Україну напередодні обрання президентом Володимира Зеленського. Одразу після цього Солом’янський райсуд Києва дозволив йому вийти на свободу під заставу у розмірі 7 млн грн. Після цього заяви Крючкова стали підставою для відкриття кількох справ проти Петра Порошенка та його оточення.

Автор: 

Крючков Дмитро (62) Енергомережа (32) Антикорупційний суд ВАКС (738)


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Топ коментарі
+6
У боксі є таке поняття - бій з тінню, тож всі дії нашої судової влади стосовно топ-злочинців, як дві краплі води схожі на таку форму бою.
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09.01.2025 21:25
+5
Діти то святе, завдяки їм вислизнув з ціпких рук правосуддя, і на відеозасідання тепер немає часу, спробуй п"ятьох відвести до садіку, поки всіх розвів, вже треба забирати додому.
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09.01.2025 21:01
+4
Лохи за все заплатять - платники податків.
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09.01.2025 21:11
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Діти то святе, завдяки їм вислизнув з ціпких рук правосуддя, і на відеозасідання тепер немає часу, спробуй п"ятьох відвести до садіку, поки всіх розвів, вже треба забирати додому.
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09.01.2025 21:01 Відповісти
"людина" зайнята сьогоденними турботами у Монако. Нащо її турбувати.
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10.01.2025 12:10 Відповісти
Лохи за все заплатять - платники податків.
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09.01.2025 21:11 Відповісти
У боксі є таке поняття - бій з тінню, тож всі дії нашої судової влади стосовно топ-злочинців, як дві краплі води схожі на таку форму бою.
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09.01.2025 21:25 Відповісти
Нагадаємо, що Крючков вже тікав з України. Його затримали у Німеччині 14 липня 2018 року, але незабаром випустили під заставу.
=================
Смішно. Дуже смішно. Зачьот!
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09.01.2025 21:40 Відповісти
Ну дуже потужний менеджер цей крючков і який зрадник України запхав його на таку грошовиту посаду обкрадати Україну.
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09.01.2025 22:36 Відповісти
Тепер він відсидиться за кордоном, "з голоду не помре", перечикає... А потім повернеться в Україну, його адвокати подадуть позов щодо закриття справи по завершенню тривалості справи... І він білий, пухнастий...
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09.01.2025 23:13 Відповісти
вирок вже ухвалили.
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10.01.2025 12:12 Відповісти
А чому не подати в міжнародний розшук цього типа? Вважаю, що допоможуть! Була б воля на це!
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10.01.2025 03:40 Відповісти
Аяяя, як тобі не соромно аяяяяяя, не роби більше так, аяяяяяя!!!!!

"Слава" нашій владі, у нас усьо кранти!!!
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10.01.2025 08:30 Відповісти
талант!
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10.01.2025 10:28 Відповісти
Своїм все, громадянам платникам податків закон та ТЦК
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10.01.2025 11:25 Відповісти
Отаке. Людина зайнята і поклала болт на українське правосуддя бо тре варити каву, пилососити, прасувати та відвозити дітей до дитсадка. Але у Монако. А вільно виїхала бо має 5 дітей. Тобто крадії із п'ятьма діточками можуть накрасти у особливо великих розмірах та спокійно собі їхати до Монако. Україна - країна із найгуманнішим кривосуддям.
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10.01.2025 12:08 Відповісти
годувати ж треба діточок ..мусив красти бідолага (
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10.01.2025 12:49 Відповісти
Який справжній чоловік та батько не накраде скільки потрібно на державній посаді для себе, дружини та діточок у інших батьків, дружин та діточок. Щоб його діточки мали можливості жити в нормальній країні із низькою корупцією, судами та усіма правами. Тобто це все цілком зрозуміло.
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10.01.2025 13:12 Відповісти
а міжнародний розшук ніяк , да ? )
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10.01.2025 12:47 Відповісти
Доки у нас немає справжніх антикорупційних органів, судів, прокуратури, поліції ті хто йдуть до влади або до державних органів по замовчуванню йдуть туди накрасти та стати з діточками біженцями у Монако. Без варіантів. Ми на виборах просто голосуємо хто наступний термін буде мати прерогативу їсти із корупційної годівниці.
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10.01.2025 13:28 Відповісти
Наша правоохоронна система ''найкраща'' у світі, спочатку злочинця випускаютьза межі України, а потім судять.
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10.01.2025 16:39 Відповісти
А 15 лютого 2024 він не перебував під слідством і міг спокійно втекти? Чи перебував і міг спокійно втекти? Гарно заробляють наші "правоохоронні" органи - увесь час ловлять того, кого зловити вже не можуть. І на фронт іти їм не треба - бронь у кожного дармоїда. Виходить, що воюють ті, хто не може красти, а хто може, отримує бронь. Але багатьом таке подобається, хочуть голосувати за Зеленського - того хто покриває увесь цей балаган.
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11.01.2025 14:13 Відповісти

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