Екснардепу Крючкову присудили 15 років тюрми. Але він виїхав з України ще рік тому і не повернувся

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі колишнього голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", екснардепа Дмитра Крючкова, якого обвинувачували у заволодінні понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Крючкову призначили покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, вирок ухвалили судді Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус, повідомляє "Центр протидії корупції". Згодом цю інформацію офіційно підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також судді визнали винуватою спільницю Крючкова, колишню виконувачку обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Світлану Кузьмінську. Їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:

468 млн грн – спецконфіскація коштів з компанії "Енергомережа" і самого Крючкова;

понад 27 млн грн Крючков має сплатити на користь АТ "Одеська ТЕЦ";

понад 21 млн грн Крючков має сплатити на користь "Запоріжжяобленерго";

14 млн грн мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь "Черкасиобленерго".

Крім того, з обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат.

Як повідомлялося, у травні минулого року року стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, справу щодо якого наразі розглядає ВАКС, ще 15 лютого 2024 року виїхав за кордон і з того часу не повертався. У нього п'ятеро дітей, що дозволяє йому без перешкод залишати Україну. Крючков стверджував, що має право на проживання у двох країнах, у тому числі в Монако, і брав участь в судових засіданнях по відео. Втім, в останні місяці почав їх ігнорувати, серед іншого, пояснюючи це необхідністю водити дітей до дитсадка.

Справа "Енергомережі". У чому звинувачують Дмитра Крючкова?

САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у двох кримінальних провадженнях, які перебувають на стадії судових дебатів. За кожним з обвинувачень йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зокрема, за версією слідства, у 2014-2015 роках службові особи ПрАТ "ХК "Енергомережа", головою правління якої був Крючков, завдали збитків майже на 350 млн грн держкомпанії "Запоріжжяобленерго", організувавши схему оплати електроенергії через компанію Крючкова.

Аналогічна справа стосується заволодінням коштами державного "Черкасиобленерго". Загальні збитки енергопостачальних компаній, за даними слідства, становлять понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано 315 млн гривень.

Нагадаємо, що Крючков вже тікав з України. Його затримали у Німеччині 14 липня 2018 року, але незабаром випустили під заставу. Згодом Крючков сам погодився на процедуру екстрадиції і повернувся в Україну напередодні обрання президентом Володимира Зеленського. Одразу після цього Солом’янський райсуд Києва дозволив йому вийти на свободу під заставу у розмірі 7 млн грн. Після цього заяви Крючкова стали підставою для відкриття кількох справ проти Петра Порошенка та його оточення.