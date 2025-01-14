10 країн Євросоюзу закликають ввести санкції проти російського газу

Група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти Росії, прагнучи запровадити подальші обмеження на природний газ і посилити контроль за дотриманням верхньої межі цін на нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документ, який є в розпорядженні видання, передає Європейська правда.

Підписанти документа хочуть заборонити імпорт трубопровідного і скрапленого природного газу до Євросоюзу, щоб обмежити доходи, які Кремль використовує для фінансування війни в Україні.

"Як кінцеву мету необхідно якнайшвидше заборонити імпорт російського газу і СПГ (скрапленого природного газу, – ред.). Альтернативою повній забороні могло б стати поступове скорочення використання російського газу і СПГ", – сказано в документі.

Країни також закликають накласти додаткові санкції на російський флот танкерів, що перевозить скраплений газ, аби їм забороняли заходити в порти та отримувати послуги на території ЄС.

Заяву підписали три країни Балтії, Данія, Ірландія, Польща, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.

Раніше стало відомо, що шість країн Європейського Союзу звернулися до Європейської Комісії із закликом знизити граничну ціну на російську нафту, встановлену країнами "Великої сімки" на рівні $60 за барель, стверджуючи, що це зменшить доходи Росії, необхідні для продовження війни в Україні, і водночас не спричинить шоку на ринку.

Перед тим повідомлялося, що Європейська Комісія 14 січня розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо 16 пакета санкцій проти Росії. Так, Польща разом з групою скандинавських і балтійських країн вже представила свої пропозиції щодо 16 пакета санкцій. Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу.

Країни також хочуть, щоб санкції були поширені на так званий російський "тіньовий" флот, кораблі якого нелегально перевозять російську нафту.

Поки в 15 пакеті санкції накладено лише на 72 судна з 600 одиниць "тіньового" флоту.

Європейський Союз ухвалив 15 пакет санкцій проти Росії 16 груня минулого року.