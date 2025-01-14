БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський підписав указ про санкції проти 140 суб’єктів фінансового сектору РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо 140 суб'єктів фінансового сектору Росії.

Про це повідомив голова держави у вечірньому відеозверненні 13 січня.

"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Ми будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", – зазначив він.

Крім того, Зеленський анонсував законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.

"Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України", – уточнив президент.

На сайті Офісу президента опубліковано указ №24/2025, відповідно до якого вводиться у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо 75 фізичних осіб, які є громадянами РФ. Також санкції запроваджено проти 63 компаній, які зареєстровані в РФ, ще двох – на Британських Віргінських Островах.

Зеленський Володимир (2575) санкції (4658)
Хоть би за клопотами зеленський з татаровим і гетьманцевим, та не забули про своїх ЗЛОДІЇВ в Україні?!?! СРАТЬєх....
https://www.stopcor.org/ukr/section-biznes/news-gralnij-biznes-i-politichnij-dah-milyardnij-dzhekpot-ivana-rudogo-ta-evgena-yahniya-14-01-2025.html
14.01.2025 13:15 Відповісти
а чому санкції через три роки????
14.01.2025 14:03 Відповісти
заборонив "свакотів" паяц прострочений?
14.01.2025 14:07 Відповісти
чому через три роки? бо це ніщо тільки прокинулось. сходити посцяти і знову вкластися.
14.01.2025 15:03 Відповісти

