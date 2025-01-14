Зеленський підписав указ про санкції проти 140 суб’єктів фінансового сектору РФ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо 140 суб'єктів фінансового сектору Росії.
Про це повідомив голова держави у вечірньому відеозверненні 13 січня.
"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Ми будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", – зазначив він.
Крім того, Зеленський анонсував законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.
"Усі ми розуміємо: що більше тиску на агресора, то ближче мир. Санкції – це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну. Цей законопроєкт буде внесений до Верховної Ради України", – уточнив президент.
На сайті Офісу президента опубліковано указ №24/2025, відповідно до якого вводиться у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо 75 фізичних осіб, які є громадянами РФ. Також санкції запроваджено проти 63 компаній, які зареєстровані в РФ, ще двох – на Британських Віргінських Островах.
