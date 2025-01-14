В останній місяць року в Україні продали рекордну кількість автобусів

У грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відносно грудня 2023 року зростання становило 30%, а у порівнянні з листопадом 2024 року цей показник збільшився на 27%.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 59%, що на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника та на 4 пункти менше у порівнянні з листопадом 2024 року.

Загалом у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%).

Найчастіше в частині нових транспортних засобів вперше реєстрували:

Ataman – 350 одиниць;

Etalon–254;

Ford – 191;

Zaz – 154;

Citroen – 122.

серед вживаних: