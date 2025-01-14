В останній місяць року в Україні продали рекордну кількість автобусів
У грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що відносно грудня 2023 року зростання становило 30%, а у порівнянні з листопадом 2024 року цей показник збільшився на 27%.
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 59%, що на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника та на 4 пункти менше у порівнянні з листопадом 2024 року.
Загалом у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%).
Найчастіше в частині нових транспортних засобів вперше реєстрували:
- Ataman – 350 одиниць;
- Etalon–254;
- Ford – 191;
- Zaz – 154;
- Citroen – 122.
серед вживаних:
- Mercedes-Benz – 309;
- Van Hool – 103;
- Volkswagen – 78;
- VDL – 71;
- Iveco – 62.
