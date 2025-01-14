БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В останній місяць року в Україні продали рекордну кількість автобусів

У грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відносно грудня 2023 року зростання становило 30%, а у порівнянні з листопадом 2024 року цей показник збільшився на 27%.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 59%, що на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника та на 4 пункти менше у порівнянні з листопадом 2024 року.

Загалом у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%).

Найчастіше в частині нових транспортних засобів вперше реєстрували:

  • Ataman – 350 одиниць;
  • Etalon–254;
  • Ford – 191;
  • Zaz – 154;
  • Citroen – 122.

серед вживаних:

  • Mercedes-Benz – 309;
  • Van Hool – 103;
  • Volkswagen – 78;
  • VDL – 71;
  • Iveco – 62.

продаж (2119) автобус (263)
