США переконують ЄС переказати $300 млрд росактивів на спецрахунок. Це має змусити РФ до переговорів

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати європейських партнерів підтримати переказ близько $300 млрд заморожених активів Центробанку РФ на спеціальний ескроу-рахунок, який буде розблоковано лише в межах мирної угоди.

Про це пише CNN із посиланням на посадовців адміністрації, передає Forbes.

За словами двох високопосадовців адміністрації, за лічені дні до завершення каденції адміністрація Байдена робить останню відчайдушну спробу конфіскувати сотні мільярдів доларів у російських активах як майбутній важіль тиску в питанні України.

Проте, США зіткнулися зі скептицизмом з боку європейців. Більшість з $300 млрд, як і раніше, зберігається в європейських банках, хоча невелика частина залишається в банках США.

Як повідомив виддання один зі співрозмовників, арешт активів означатиме просте послання Москві: "Якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти і поговорити".

Високопосадовці Байдена тісно консультувалися з цієї ідеї з командою обраного президента Дональда Трампа з національної безпеки, включаючи Марко Рубіо, обраного ним на посаду державного секретаря, та Майка Волца, обраного на посаду радника з національної безпеки.

Читайте також: Зеленський пропонував Трампу купувати зброю за кошти із заморожених активів Росії

За словами джерел, знайомих із ситуацією, команда Трампа загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що вилучені гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів, оскільки Трамп хоче якнайшвидше покласти край війні, яка, на його думку, вже затяглася.

Однак європейці не в захваті від цієї ідеї та висловлюють побоювання, що якщо банки безпосередньо конфіскують російські гроші, це буде порушенням міжнародного права. За словами джерел, європейці, як і раніше, скептично ставляться до ідеї конфіскації заморожених російських грошей, що робить вкрай малоймовірним укладання будь-якої угоди до вступу Трампа на посаду.

Високопоставлені американські чиновники припустили, що Фрідріх Мерц, лідер німецької партії "Християнсько-демократичний союз", який готується стати канцлером, відкритий для реалізації цієї стратегії, але він ще не обійняв посаду.

Президент Джо Байден розраховував обговорити це питання з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі в Римі цього тижня, яку США скасували через пожежу в Лос-Анджелесі. Байден розмовляв телефоном із Зеленським минулої пʼятниці. Неясно, чи порушувалася тема російських грошей.

Як повідомлялося, у січні до державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.