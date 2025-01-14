Споживання електроенергії увечері різко зросло: "Укренерго" закликає українців заощаджувати
Енергетики фіксують зниження споживання електроенергії завдяки сонячній погоді, але заявляють про необхідність ощадливо використовувати світло.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Так, споживання електроенергії знизилось через сонячну погоду у більшості регіонів та вищу продуктивність побутових СЕС. Станом на 9:30, воно було на 1,9% нижчим, ніж в цей же час днем раніше.
Водночас вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці – на 7,3% вищий, ніж 10 січня. Це пояснюється суттєвим зниженням температури у всіх регіонах України та встановленням морозної погоди у західних областях.
Енергетики нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих атак ворога. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Сьогодні з 08:00 до 20:00 є необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька приладів одночасно", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 10 січня на одній з київських підстанцій сталася аварія. Унаслідок неї частина Деснянського району декілька годин залишилася без світла.
