Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху в разі ДТП з двома авто

ДТП на Волині за участі працівника військкомату

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху в разі настання контактної ДТП за участю двох автівок.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відтепер, згідно Постанови № 19, можна не інформувати поліцію у разі настання такої ДТП, якщо не було завдано шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб.

Натомість, водії можуть спільно, без поліції, скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі

Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце аварії та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Нацполіції.

Як повідомлялося, упродовж січня-листопада 2024 року в Україні внаслідок ДТП загинули 2 886 осіб та було травмовано 29 484 людини. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість аварій з загиблими чи травмованими збільшилась на 9%

За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

ДТП (66) ПДР (116)
Ну, і?... Ну - "склали"... А потім "пішли "петлять"... А в суді, потім, справа "розвалиться" - бо не складено відповідного протоколу огляду місця події... А це - ОСНОВНИЙ документ, який фіксує положення транспортних засобів, у момент та після ДТП...
14.01.2025 12:51 Відповісти
+1
Тобто--можна вживати алкогольі домовлятись . Не влада.а шпана.
14.01.2025 13:31 Відповісти
+1
Анечко! І багато справ, по ДТП, було розглянуто за Вашою участю? Я подібним, років сім, займався... І бачив, як сторони "крутили хвостом", навіть за наявності оформлених поліцаями, документів... А тут все "кинули на відкуп" страховикам... І чим саме вони будуть керуваться? Документами, що не мають юридичної цінності?
14.01.2025 13:55 Відповісти
До чого тут суд? Яка справа? Це в страхову на компенсацію подається. Нема шкоди здоровʼю/життю - нема ніякого суду.
14.01.2025 13:48 Відповісти
Анечко! І багато справ, по ДТП, було розглянуто за Вашою участю? Я подібним, років сім, займався... І бачив, як сторони "крутили хвостом", навіть за наявності оформлених поліцаями, документів... А тут все "кинули на відкуп" страховикам... І чим саме вони будуть керуваться? Документами, що не мають юридичної цінності?
14.01.2025 13:55 Відповісти
Не хочу заглиблюватися, але якимось чином ця бодяга якось працює у всьому світі.?
Думаю, ситуація сама себе відрегулює, як тільки почнеться масовий мухльож із боку страхових, всі просто повернуться до існуючої процедури..
14.01.2025 17:41 Відповісти
А скільки людей постраждає "ДО повернення звичайної процедури"?
14.01.2025 18:19 Відповісти
зняли ліміти на европротокол. Лише у випадку двох машин.
14.01.2025 13:01 Відповісти
до чого тут алкоголь???
14.01.2025 13:55 Відповісти
Європротокол складається без виклику поліції лише за згодою двох сторін ДТП. В кожного залишається копія протоколу з усіма даними по документах другого учасника ДТП. Обидві складені форми Європротоколу мають бути підписані обома учасниками ДТП. При складанні Європротоколу телефоном обов'язково повідомляють страхову про реєстрацію страхового випадку. Якщо в когось є сумніви щодо стану здоров'я іншого учасника ДТП то поліція викликається на місце ДТП і далі по звичній програмі.
14.01.2025 13:58 Відповісти
кто в данном случае будет определять виновного?
14.01.2025 14:00 Відповісти
Заради цікавості почитайте бланк Європротоколу. Там є пункт в якому одна зі сторін визнає свою провину у скоєнні ДТП.

Окрім того обов'язково треба зробити кілька фото які пояснюють положення ТЗ на проїзній частині з прив'язкою по місцевості.

В разі якщо визнання провини є спірним то про Європротокол мова вже не йде і тоді діяти треба за стандартною процедурою із викликом поліції.

Отже Європротокол складається в разі невеликих ДТП (зі збитками до 70.000 грн якщо не помиляюся але там може бути коригування страховиками на курс валют) а також обов'язковою умовою є відсутність постраждалих по здоров'ю.

Тобто ЄП складають для уникнення зайвої бюрократії і економії часу в ситуації коли все очевидно і обидва учасника ДТП дійшли згоди щодо обставин ДТП про що зазначили у складених ними протоколах.
14.01.2025 14:17 Відповісти
Не з нашим народом такі протоколи складать... Протокол підпишуть обидві сторони... А потім, коли страховики почнуть знімать кошти з винного - він заявить, що протилежна сторона змусила його підписать, наприклад, погрожуючи насиллям, чи зброєю! І що, потім, робить страховикам? "Хайлом хлюпать"? Документи ж, від "незалежної сторони", відсутні...
14.01.2025 14:52 Відповісти
Чекай.
Я декілька разів був винний у ДТП, всі грошові претензії, ремонт за рахунок страховки. Один,,чи два рази довелось щось доплачувати, бо в страхову суму не вклався ремон.
Але ніяких регресних позовів на мене небуло.
14.01.2025 17:46 Відповісти
Це - "у тебе"... Але страховики все-ж, таки, опираються на "мєнтовські" документи... А зараз чим будуть керуваться? "Фількиною грамотою", недоліки якої, у наших реаліях, я і вказав... У мене було, що винуватець ДТП навіть протоколи поліцейські, не визнавав...
14.01.2025 18:00 Відповісти
Це працювати не буде, 100%!! Так само, як і "європротокол", який самі ж страховики радять викинути на смітник.
14.01.2025 16:33 Відповісти
Блд, пздц!
🤦
Пояснив на пальцях "що", "як" і для "чого"... Нєє, блд, ніх..я не працюватиме бо ми не такі. Ми ж хитрож..піші за інших!
Ну тоді за які норми ЄС розмова якщо не здатні жити як всі нормальні люди?
15.01.2025 12:57 Відповісти

