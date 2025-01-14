Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху в разі ДТП з двома авто

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху в разі настання контактної ДТП за участю двох автівок.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відтепер, згідно Постанови № 19, можна не інформувати поліцію у разі настання такої ДТП, якщо не було завдано шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб.

Натомість, водії можуть спільно, без поліції, скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі

Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце аварії та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Нацполіції.

Як повідомлялося, упродовж січня-листопада 2024 року в Україні внаслідок ДТП загинули 2 886 осіб та було травмовано 29 484 людини. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість аварій з загиблими чи травмованими збільшилась на 9%

За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.