Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху в разі ДТП з двома авто
Кабінет Міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху в разі настання контактної ДТП за участю двох автівок.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що відтепер, згідно Постанови № 19, можна не інформувати поліцію у разі настання такої ДТП, якщо не було завдано шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб.
Натомість, водії можуть спільно, без поліції, скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі
Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце аварії та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Нацполіції.
Як повідомлялося, упродовж січня-листопада 2024 року в Україні внаслідок ДТП загинули 2 886 осіб та було травмовано 29 484 людини. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість аварій з загиблими чи травмованими збільшилась на 9%
За чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.
Думаю, ситуація сама себе відрегулює, як тільки почнеться масовий мухльож із боку страхових, всі просто повернуться до існуючої процедури..
Окрім того обов'язково треба зробити кілька фото які пояснюють положення ТЗ на проїзній частині з прив'язкою по місцевості.
В разі якщо визнання провини є спірним то про Європротокол мова вже не йде і тоді діяти треба за стандартною процедурою із викликом поліції.
Отже Європротокол складається в разі невеликих ДТП (зі збитками до 70.000 грн якщо не помиляюся але там може бути коригування страховиками на курс валют) а також обов'язковою умовою є відсутність постраждалих по здоров'ю.
Тобто ЄП складають для уникнення зайвої бюрократії і економії часу в ситуації коли все очевидно і обидва учасника ДТП дійшли згоди щодо обставин ДТП про що зазначили у складених ними протоколах.
Я декілька разів був винний у ДТП, всі грошові претензії, ремонт за рахунок страховки. Один,,чи два рази довелось щось доплачувати, бо в страхову суму не вклався ремон.
Але ніяких регресних позовів на мене небуло.
🤦
Пояснив на пальцях "що", "як" і для "чого"... Нєє, блд, ніх..я не працюватиме бо ми не такі. Ми ж хитрож..піші за інших!
Ну тоді за які норми ЄС розмова якщо не здатні жити як всі нормальні люди?