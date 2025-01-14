Збанкрутілі банки заборгували НБУ 37 мільярдів за кредитами рефінансування

Національний банк протягом 2024 року отримав 457 млн грн на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Про це повідомила пресслужба регулятор.

Зазначається, що найбільше коштів надійшло від реалізації заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків у межах виконавчих проваджень – 216 млн грн.

Крім того, заборгованість за наданими Національним банком кредитами рефінансування погашено за рахунок:

звернення стягнення на нерухоме майно поручителів неплатоспроможних банків, яке не було реалізоване в межах виконавчих проваджень, шляхом набуття такого майна Національним банком у власність – 105,9 млн грн;

реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами – 100,3 млн грн;

інших джерел погашення заборгованості – 34,2 млн грн.

"Починаючи з 2015 року, Національний банк загалом повернув майже 20 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків. Станом на 1 січня 2025 року її залишок становить 36,7 млрд грн", – наголосили в НБУ.

Як повідомлялося, за одинадцять місяців 2024 року українські банки заплатять 44,52 млрд грн податку на прибуток, що вже в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.