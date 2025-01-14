Ексзаступника голови Харківської облради підозрюють у розкраданні коштів "Укренерго" на 60 мільйонів

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів НАК "Укренерго" на майже 60 млн грн. У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради, який наразі переховується за кордоном.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

"За матеріалами справи, у квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії "Укренерго" на 58,44 млн грн", – йдеться у повідомленні. В СБУ додали, що на той момент підозрюваний був депутатом облради.

До незаконної діяльності він залучив двох спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. При цьому жодна з цих фірм не платила "Укренерго" за отриману електроенергію.

Водночас одержані прибутки зловмисники виводили у тінь під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.

Далі ці "кошти, сплачені як борг" переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у грудні детективи БЕБ викрили злочинну групу, яка заволоділа 10 млн грн на закупівлях дров для потреб Збройних сил України.