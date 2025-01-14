Україна завершує підготовку до переговорів про "промисловий безвіз" з ЄС. Залишився один законопроєкт
Найближчим часом Кабінет Міністрів планує завершити всю внутрішню підготовку до переговорів про підписання "промислового безвізу" із Європейським Союзом.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, наразі залишилося ухвалити один законопроєкт, який уряд планує подати до Верховної Ради найближчим часом. Після цього Україна зможе перейти до офіційного процесу укладання угоди.
"Промисловий безвіз" – це унікальний інструмент підтримки українського бізнесу та інтеграції в європейську економіку, який передбачає взаємне визнання сертифікації продукції. Це збільшить можливості для експорту та зменшить бюрократію і час, необхідний для того, аби український товар потрапив на європейський ринок", – пояснив Шмигаль.
Як повідомлялося, Угода АСАА – це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейської. Підписання АСАА, або так званого "промислового безвізу", дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника – резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена у Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.
