Наслідки підвищення акцизів і девальвації гривні: Найбільші мережі АЗС стрімко підвищують ціни на пальне

За тиждень з 6 по 14 січня ціни на всі види пального у найбільших мережає АЗС суттєво зросли.

На це вплинуло підвищення акцизів з 1 січня, зростання гуртових цін на пальне та зниження курсу гривні, пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, оператори АЗС активно переглядали ціни на дизпальне, акциз на який зріс найбільше. Крім того, суттєвіше зростали і європейські котирування порівняно з бензином на тлі здорожчання нафти.

Так, середня роздрібна ціна на дизельне пальне за тиждень зросла на 65 копійок за літр – до 53,77 грн/л, на бензин А-95 – 21 коп. (до 56,07 грн/л), А-95+ – на 16 коп. (до 59,26 грн/л).

При цьому на АЗС мереж VST, "Укр-Петроль", "Олас", "Автотранс" дизпаливо подорожчало одразу на 2-2,30 гривні за літр.

У мережі "Паралель" ціни на цей вид палива зросли на 1-1,50 грн/л, залежно від регіону. Також на 1 гривню і більше здорожчало пальне в мережах BVS, Marshal, "Кворум", "Фактор", "Укрнафта", Ovis, VostokGaz, ZOG, "Катрал", SUNOIL, Green Wave і RLS.

Бензин найбільше подорожчав на АЗК "Олас" – одразу на 1,49 грн, до 54,99 грн/л.

Мережі BVS, Marshal, "Автотранс", RLS і "Паралель" підвищили ціни на А-95 на 1 гривню за літр, у решти операторів АЗС цей вид пального подорожчав на 40-70 копійок за літр.

Середня вартість автогазу за тиждень зросла на 46 копійок за літр – до 36,28 грн/л. З початку року цей вид пального подорожчав на 90 копійок за літр.

Зокрема, на АЗС "Авантаж" ціни на автогаз зросли на 1,50 грн – до 34,75 грн за літр. На 1-1,24 грн зросла вартість літра автогазу у мережах "Укрнафта", Shell, "Паралель", Motto, Marshal, BVS, "Автотранс", Mango, VST, "Катрал". У решті мереж ціна збільшилася в середньому на 10-83 коп./л.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".