Уряд затвердив перелік посад держслужбовців, які зобов’язані знати англійську мову

Кабінет Міністрів затвердив перелік посад держслужби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Затверджено, відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою", – зазначив він.

Крім того, закріплено повноваження керівників державної служби в держорганах затверджувати переліки посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, в кожному конкретному державному органі.

Важливо, що цей перелік набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, у червні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про офіційний статус англійської мови в Україні. Так, держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти незалежно від форм власності.

Окрім цього, документ передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку.