Уряд затвердив перелік посад держслужбовців, які зобов’язані знати англійську мову

Кабінет Міністрів затвердив перелік посад держслужби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Затверджено, відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою", – зазначив він.

Крім того, закріплено повноваження керівників державної служби в держорганах затверджувати переліки посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, в кожному конкретному державному органі.

Важливо, що цей перелік набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, у червні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про офіційний статус англійської мови в Україні. Так, держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти незалежно від форм власності.

Окрім цього, документ передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку.

Деяких варто перевірити на наявність документу про закінчення середньої школи .
14.01.2025 15:23 Відповісти
Не завадило б ще перевіряти на відсутність наркозалежності, кацапського паспорта і хоча би табличку множення. Половину зе команди можна було би одразу відсіяти.
14.01.2025 15:28 Відповісти
Множення - це вже геноцид якийсь!!!!
14.01.2025 15:34 Відповісти
Це мабуть їх треба відправити на навчання в Лондо, чи дешевше буде десь на островах їх навчать англійській мові, тільки потрібен теплий клімат, щоб не похворіли й мову потім не коверкали хрипами.
14.01.2025 15:58 Відповісти

