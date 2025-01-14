ICC Ukraine закликала Держпродспоживслужбу провести службові розслідування через незаконні штрафи щодо обігу тютюнових виробів

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) звернувся до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ДПСС) з проханням ініціювати проведення внутрішніх службових розслідувань та притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб через незаконні штрафи за результатами позапланових перевірок з питань контролю обігу тютюнових виробів.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті ICC Ukraine.

В організації пояснили, що посадовці ДПСС протягом останніх двох років систематично некоректно трактують положення законодавства при здійсненні позапланових перевірок за дотриманням антитютюнового та рекламного законодавства в частині тютюнових виробів. Унаслідок цього ухвалюються рішення про нібито зафіксовані порушення, протиправність яких в подальшому підтверджувалася в судовому порядку.

При цьому бізнес продовжує оскаржувати постанови ДПСС. Як свідчать проміжні результати аналізу відповідних судових рішень з лютого 2022 року по вересень 2024 року, проведеного Центром демократії та верховенства права у партнерстві з Держпродспоживслужбою, у 91% випадків рішення про притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення антитютюнового законодавства були скасовані судами. У судових рішеннях зазначається, зокрема, про визнання таких заходів протиправними та безпідставність перевірок через відсутність належного обґрунтування скарг фізичних осіб.

Загалом, за наданою самою ДПСС інформацією, бізнес уже успішно оскаржив справи про накладення штрафів та відшкодування близько 1 млн грн (повернуто 780 тис. грн штрафів та відшкодовано 168,9 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу та судові збори).

"ІСС наголошує, що такі дії представників ДПСС призводять не лише до створення невиправданого навантаження на бізнес у зв’язку із необхідністю доводити свою правоту в судах, а й до погіршення бізнес клімату через системний тиск з боку контролюючого органу", – йдеться у зверненні.

Крім того, ICC Ukraine звертає увагу, що відповідно до п.15 ч. другої статті 65 закону "Про державну службу", такі дії держслужбовців, тобто прийняття ними рішень, що суперечать закону, є дисциплінарними проступками, за що має застосовуватися дисциплінарна відповідальність.