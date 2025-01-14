Найбільша нафтосервісна компанія світу може піти з Росії через санкції. До того вона розширювала бізнес у РФ

Один із заходів у рамках останнього пакету санкцій США проти російської нафтової галузі передбачає заборону на надання послуг, пов'язаних із нафтовидобуванням. Таким чином це має змусити американську нафтосервісну компанію Schlumberger, яка скористалася відходом конкурентів, щоб наростити бізнес, вийти з Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, найбільша нафтосервісна компанія світу Schlumberger (нині називається SLB) продовжує працювати з російськими нафтовиками, чим викликає невдоволення американських законодавців.

Так, у жовтні понад 50 конгресменів звернулися з листом до адміністрації президента США Джо Байдена і зажадали санкцій проти SLB, яка, за їхніми словами, підтримує президента РФ Владіміра Путіна.

Після наймасштабнішого пакету санкцій проти російської нафтової галузі, який забороняє з 27 лютого надавати нафтосервісні послуги особам у Росії, конгресмени Ллойд Доггетт та Джейк Очінклосс заявили Financial Times, що SLB має піти з Росії, інакше компанія ризикує порушити нові обмежувальні заходи.

Втім, SLB не відповіла на прохання прокоментувати нові обмеження.

На сайті компанії йдеться, що вона серйозно ставиться до питань експортного контролю та дотримання санкцій: "Ми виділили значні ресурси в рамках усієї компанії, щоб забезпечити дотримання, а то й більш жорстке виконання різних міжнародних законів".

SLB за три роки, що минули після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, не лише не згорнула діяльність, а й зайнялася її розширенням. Її головні конкуренти, американські Baker Hughes та Halliburton, продали бізнес місцевому менеджменту та покинули Росію. Пішов і швейцарський постачальник енергетичного обладнання ABB.

SLB укладає нові контракти, наймає персонал, а обладнання завозить через країни, що не приєдналися до санкцій.

Поставк від зарубіжних підприємств SLB до Росії припинилися до вересня 2023 року, але в серпні-грудні вона закупила обладнання на $17,5 млн у інших постачальників, зокрема в Китаї та Індії. Із цієї суми $2,2 млн було витрачено на продукцію, спочатку вироблену SLB або її дочірніми компаніями.

У грудні 2023 році SLB уклала договір із Всеросійським науково-дослідним геологічним нафтовим інститутом про надання послуг із розробки моделей для розробки нафтогазових родовищ, після чого розмістила оголошення про набір 1 тис. фахівців на додаток до 9 тис. штатних співробітників.

Як повідомлялося, в червні 2022 року американська нафтосервісна компанія Baker Hughes припинила обслуговування усіх своїх російських проєктів щодо скрапленого газу.

У вересні 2022 року компанія Halliburton оголосила про завершення продажу своїх підрозділів у Росії місцевій керівній команді, яка складається з колишніх співробітників компанії. Про свій намір згорнути бізнес РФ Halliburton заявляла ще в березні того року.

Нові санкції США

Як повідомлялося, 10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

В індійських нафтопереробних компаніях повдомили, що "очікують серйозних перебоїв із постачанням російської нафти" після запровадження цих санкцій. Окрім санкцій щодо танкерів, складнощі виникнуть зі страхуванням вантажів. Адже "Інгосстрах" є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.

Високопосадовець Адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що санкції коштуватимуть Росії мільярди доларів на місяць.

До того стало відомо, що в Китаї заборонили "тіньовому" флоту Росії заходити в найбільші нафтові порти.

Згодом стало відомо, що Індія збирається заборонити розвантаження нафти з танкерів, які було внесено до санкційного списку США через їхню участь у транспортуванні вантажів для Росії.