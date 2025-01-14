Клієнти "Фрідом Фінанс" зможуть повернути свої гроші: НКЦПФР вже підготувала рішення

Клієнти ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" зможуть повернути свої кошти, які залишалися заблокованими після запровадження санкцій проти цієї компанії у 2022 році.

Рішення проблеми вдалося знайти за ініціативи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та завдяки конструктивній позиції Офісу президента, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, відповідно до указу президента №24/2025, НКЦПФР отримала необхідні повноваження, щоб забезпечити можливість повернення заблокованих активів клієнтів компанії.

Водночас НКЦПФР вже провела підготовчу роботу, яка дозволить прискорити цей процес.

"Увесь цей час Комісія активно працювала над розв’язанням проблеми ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" разом із іншими інституціями. Завчасно було виконано ґрунтовну підготовчу роботу, що дала можливість ввести тимчасового керівника виконавчого органу, який провів ефективний аудит діяльності товариства. Наразі тимчасовим керівником завершено перший етап – сформовано чіткий перелік клієнтів та їхніх активів", – зауважили у НКЦПФР.

Наступним етапом стане перевірка клієнтів товариства на наявність зв’язків із підсанкційними особами та країною-агресором, яку проведуть за участю компетентних органів, вказує регулятор. Таким чином держава забезпечить контроль за тим, щоб виплати не отримали особи, які прямо чи опосередковано підтримують російську агресію.

Очікується, що найближчим часом НКЦПФР доопрацює та оприлюднить рішення, яке визначить перелік та порядок дій для тимчасового адміністратора, стейкхолдерів і клієнтів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Як повідомлялося, указом президента України №726/2022 19 жовтня 2022 року було введено в дію рішення РНБО про санкції щодо низки юридичних осіб, у тому числі щодо ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

На виконання цього указу НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Відповідно, всі активи компанії та клієнтів були заблоковані. Загалом йдеться про близько 12,8 тис. рахунків у цінних паперах на 3,5 млрд грн.

У тому числі клієнти компанії втратили доступ до своїх інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та єврооблігації України. За попередніми оцінками, клієнтам "Фрідом Фінанс Україна" належали єврооблігації України на суму приблизно 800 млн грн, вони були позбавлені можливості голосувати за реструктуризацію та не отримали передбачені її умовами кошти.

У червні 2024 року завдяки розширенню повноважень НКЦПФР призначила тимчасовим керівником виконавчого органу підсанкційного брокера "Фрідом Фінанс Україна" Олександра Бондарчука, який опікується вирішенням проблеми заблокованих активів клієнтів компанії.