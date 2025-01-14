У Росії зафіксували масштабний збій в мережі: Не працював навіть сайт для скарг на проблеми з інтернетом (оновлено)

У Росії фіксують масштабний збій в інтернет-мережі, проблеми виникли у роботі багатьох сайтів і сервісів, а також операторів зв’язку.

Зокрема, у деяких користувачів виникли складності з використанням пошукових запитів "Яндекса" і Google, пише російський Інтерфакс.

Агентство зауважує, що недоступним виявився і сайт для моніторингу проблем в мережі "Сбой.рф".

З проблемами при завантаженні сайтів стикаються користувачі мобільних операторів "Билайн", "Мегафон", Т2. Не працюють деякі служби VPN. У частини користувачів продовжують відкриватися тільки месенджери, включаючи Telegram, пише російська редакція Forbes.

Видання уточнює, що станом на 16:30 у більшості російських користувачів з'явився доступ до ресурсів "рунету". Про причини збою поки що нічого невідомо, у "Ростелекомі" заявили, що проблема "не на стороні" компанії.

Як повідомлялося, у Росії періодично проводять навчання, які передбачають тестування можливості відключення "рунету" глобальної інтернет-мережі. Зазвичай вони супроводжуються збоями у роботі інтернету в окремих російських регіонах.