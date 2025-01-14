Кабмін затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року. Що вона передбачає?

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України ("WinWin") до 2030 року, яка визначає ключові напрями, принципи, цілі й завдання державної політики у сфері цифрового розвитку інноваційної діяльності.

Реалізація стратегії дозволить Україні зробити "економічний стрибок" шляхом створення інноваційних продуктів, товарів і послуг та стати регіональним лідером і драйвером інновацій у ЄС, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Стратегія "WinWin"– це комплексне бачення та конкретні кроки для зміцнення інноваційної екосистеми в Україні, ефективного регулювання та відкриття нових ринків. Документ також пріоритезує ключові напрями розвитку для країни, зокрема DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, галузь напівпровідників. Це дасть змогу підприємцям створювати інноваційні продукти з доданою вартістю саме в Україні", – прокоментував очільник міністерства Михайло Федоров.

Зокрема, Стратегія цифрового розвитку інновацій передбачає посилення фундаментальних напрямів:

Відкриття ринків пріоритетних галузей

Розбудова та підтримка інноваційної інфраструктури

Дерегуляція інноваційної діяльності

Доступ до фінансування

Розвиток людського капіталу

Ефективний менеджмент державних установ у сфері інновацій

Захист інтелектуальної власності

Розвиток наукоємних інновацій

Створення інклюзивних інновацій

Міжнародне співробітництво

Для забезпечення сталого розвитку та економічного прориву Стратегія визначає ключові галузі, які є основою розвитку інновацій:

DefenseTech (оборонні технології)

MedTech (медичні технології)

BioTech (біологічні технології)

GreenTech (зелені технології)

EdTech (освітні технології)

AgrоTech (агротехнології)

AI (штучний інтелект)

XR (імерсивні технології)

AUV (безпілотні технології та автономні системи)

Semiconductors (напівпровідники)

Secure Cyberspace (безпека цифрового простору)

SpaceTech (космічні технології)

GovTech (технології державного управління)

Fluid economy.

Стратегія передбачає створення WinWin CoE (Centres of Excellence) для кожної з пріоритетних галузей. Зокрема, основні напрями, які визначає стратегія у сфері Оборонних технологій (DefenseTech):

Безпілотні (роботизовані) системи озброєння

Біологічні та генно-інженерні технології

Штучний інтелект та машинне навчання у сфері оборони

Сучасна електроніка та новітні матеріали

Сенсори та системи отримання даних

Енергетичні системи

Космічні технології для оборони

Розвиток інноваційних систем кібероборони

Імерсивні технології (XR)

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації також розробило Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року.