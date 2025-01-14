Кабмін затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року. Що вона передбачає?
Кабінет Міністрів затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України ("WinWin") до 2030 року, яка визначає ключові напрями, принципи, цілі й завдання державної політики у сфері цифрового розвитку інноваційної діяльності.
Реалізація стратегії дозволить Україні зробити "економічний стрибок" шляхом створення інноваційних продуктів, товарів і послуг та стати регіональним лідером і драйвером інновацій у ЄС, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Стратегія "WinWin"– це комплексне бачення та конкретні кроки для зміцнення інноваційної екосистеми в Україні, ефективного регулювання та відкриття нових ринків. Документ також пріоритезує ключові напрями розвитку для країни, зокрема DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, галузь напівпровідників. Це дасть змогу підприємцям створювати інноваційні продукти з доданою вартістю саме в Україні", – прокоментував очільник міністерства Михайло Федоров.
Зокрема, Стратегія цифрового розвитку інновацій передбачає посилення фундаментальних напрямів:
- Відкриття ринків пріоритетних галузей
- Розбудова та підтримка інноваційної інфраструктури
- Дерегуляція інноваційної діяльності
- Доступ до фінансування
- Розвиток людського капіталу
- Ефективний менеджмент державних установ у сфері інновацій
- Захист інтелектуальної власності
- Розвиток наукоємних інновацій
- Створення інклюзивних інновацій
- Міжнародне співробітництво
- Для забезпечення сталого розвитку та економічного прориву Стратегія визначає ключові галузі, які є основою розвитку інновацій:
- DefenseTech (оборонні технології)
- MedTech (медичні технології)
- BioTech (біологічні технології)
- GreenTech (зелені технології)
- EdTech (освітні технології)
- AgrоTech (агротехнології)
- AI (штучний інтелект)
- XR (імерсивні технології)
- AUV (безпілотні технології та автономні системи)
- Semiconductors (напівпровідники)
- Secure Cyberspace (безпека цифрового простору)
- SpaceTech (космічні технології)
- GovTech (технології державного управління)
- Fluid economy.
Стратегія передбачає створення WinWin CoE (Centres of Excellence) для кожної з пріоритетних галузей. Зокрема, основні напрями, які визначає стратегія у сфері Оборонних технологій (DefenseTech):
- Безпілотні (роботизовані) системи озброєння
- Біологічні та генно-інженерні технології
- Штучний інтелект та машинне навчання у сфері оборони
- Сучасна електроніка та новітні матеріали
- Сенсори та системи отримання даних
- Енергетичні системи
- Космічні технології для оборони
- Розвиток інноваційних систем кібероборони
- Імерсивні технології (XR)
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації також розробило Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль