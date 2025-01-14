Рада продовжила мораторій на банкрутство державних шахт

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики, що перебувають у критичному стані".

Прийняття відповідного законопроєкту №12220 за основу та в цілому на засіданні у вівторок підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Метою його ухвалення у пояснювальній записці вказано "недопущення ліквідації державних підприємств у сфері енергетики, що перебувають у державній власності, шляхом встановлення мораторію на їх банкрутство на період до 1 січня 2026 року".

Для цього законом передбачається продовжити до 1 січня 2026 року зупинення виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень, а також заборону порушення справ про банкрутство щодо державних вугледобувних підприємств та держпідприємства "Східний гірничозбагачувальний комбінат".

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Верховна Рада вже продовжувала мораторій на банкрутство державних вугледобувних шахт, термін його дії сплив 1 січня 2025 року.