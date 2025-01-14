БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада продовжила мораторій на банкрутство державних шахт

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення платоспроможності окремих державних підприємств у сфері енергетики, що перебувають у критичному стані".

Прийняття відповідного законопроєкту №12220 за основу та в цілому на засіданні у вівторок підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Метою його ухвалення у пояснювальній записці вказано "недопущення ліквідації державних підприємств у сфері енергетики, що перебувають у державній власності, шляхом встановлення мораторію на їх банкрутство на період до 1 січня 2026 року".

Для цього законом передбачається продовжити до 1 січня 2026 року зупинення виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень, а також заборону порушення справ про банкрутство щодо державних вугледобувних підприємств та держпідприємства "Східний гірничозбагачувальний комбінат".

Читайте також: Борг державних шахт за електроенергію перевищив 14 мільярдів гривень, – нардеп

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Верховна Рада вже продовжувала мораторій на банкрутство державних вугледобувних шахт, термін його дії сплив 1 січня 2025 року.

банкрутство (596) ВР (2926) парламент (1979) шахта (396) вугілля (1909)
Коментувати
Рада продовжила мораторій

Вдягла суспензорій та замовила виконання ораторій.
*****...
14.01.2025 17:37 Відповісти
Ще треба подивитися, чи не списуються кошти на підприємства на окупованій території. Таке вже було, при чому деребанили масово, і ніхто не покараний.
14.01.2025 22:40 Відповісти

