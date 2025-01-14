БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 715 21

Рада підтримала запровадження мораторію на банкрутство "Південмашу"

южмаш

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про виконавче провадження" щодо державної підтримки та економічного відновлення ракетно-космічної галузі в умовах воєнного стану".

Відповідний законопроєкт №12220 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримав 241 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Законопроєктом пропонується на період до воєнного стану зупинити виконавчі дії та примусове виконання рішень, боржником за якими є держпідприємство "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", а також зняти арешти, накладені на кошти та майно цього підприємства.

Читайте також: Рада продовжила мораторій на банкрутство державних шахт

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту, його ухвалення "дозволить не допустити скорочення обсягів замовлень на цивільну ракетнокосмічну продукцію, пришвидшити відновлення обсягів його виробництва та запуск нових виробничих майданчиків ДП "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова". А також збільшить надходження коштів до державного бюджету від господарської діяльності підприємства".

Як повідомлялося, російські війська неодноразово завдавали ракетних ударів по території "Південмашу".

Автор: 

банкрутство (596) ВР (2926) законопроєкт (1716) мораторій (131) Південмаш (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Результат шести років кавртального клоунізму -оборонка банкрут, да ще і під час війни.
показати весь коментар
14.01.2025 18:11 Відповісти
+13
Знищити таке підприємство могли тільки вороги держави.
показати весь коментар
14.01.2025 18:31 Відповісти
+12
Продажа такого підприємства це злочин проти держави.
показати весь коментар
14.01.2025 18:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подивемось, хто купить.
показати весь коментар
14.01.2025 18:03 Відповісти
Продажа такого підприємства це злочин проти держави.
показати весь коментар
14.01.2025 18:14 Відповісти
Я й кажу - слідкуємо за шулерами.
показати весь коментар
14.01.2025 18:21 Відповісти
Результат шести років кавртального клоунізму -оборонка банкрут, да ще і під час війни.
показати весь коментар
14.01.2025 18:11 Відповісти
Дерьмаку фсб дало указание на ликвидацию Пивденмаша.
показати весь коментар
14.01.2025 18:21 Відповісти
тільки при зевладі
під час війни!!!!
найбільше оборонне підприємство довели до банкрутства..
Мабудь продукція ЮЖМАШу нікому не потрібна
показати весь коментар
14.01.2025 18:30 Відповісти
Хм, а що вони випускають взагалі? Грім і т.д. це розробка КБ Підвенне, но виготовляє, не Южмаш.
показати весь коментар
14.01.2025 22:04 Відповісти
Знищити таке підприємство могли тільки вороги держави.
показати весь коментар
14.01.2025 18:31 Відповісти
Якого х#я взагалі таке підприємство як "Південмаш" в наш час банкрут ? Коли закінчиться цей абсурд?
показати весь коментар
14.01.2025 18:44 Відповісти
Єдиний виробник ураново оксидного концентрату, теж на межі банкрутства
показати весь коментар
14.01.2025 22:07 Відповісти
...ДОБІГАВ ДО КІНЦЯ ТРЕТІЙ РІК ВІЙНИ.
показати весь коментар
14.01.2025 18:57 Відповісти
Якщо таке підприємство банкрут, то це означає відсутність замовлень на військову продукцію від держави. На расєє такі підприємство зараз бурхливо розвиваються.
показати весь коментар
14.01.2025 19:04 Відповісти
Це підприємство має бути ЗВІЛЬНЕНИМ ВІД ПОДАТКІВ взагалі ! Або кацапи його заберуть на металолом.
показати весь коментар
14.01.2025 19:09 Відповісти
А прізвище і посаду того DUMBASSа який наказав накласти арешт на майно і кошти "Південмашу", доводячи до банкрутства унікальне ракетобудівне підприємство, єдине в Україні, під час Війни,- можна назвати? Бо так видається, що інакше ні ДБР, ні БЕБ, ні контррозвідка СБУ, ні РНБО "не побачать" прямої диверсії у сфері ВПК України.
Не дуже здивуюсь, якщо основними кредиторами Південмашу, за позовами яких і було накладено арешт на майно та кошти Південмашу, є приватні компанії , які правоохоронним структурам теж невідомі )))
показати весь коментар
14.01.2025 20:00 Відповісти
ракети Грім вже не буде
показати весь коментар
14.01.2025 20:11 Відповісти
Украина без ракет, Южмаш банкрот, символично. Так науправлялись, что и оружия не сделали, и предприятие развалили.
показати весь коментар
15.01.2025 00:35 Відповісти
Так а де їх знамениті ракети Satana, яких боявся весь світ?
показати весь коментар
15.01.2025 03:54 Відповісти
Так не замовляє ж влада.
показати весь коментар
15.01.2025 11:25 Відповісти
народ замовляє в безмежній кількості!
показати весь коментар
15.01.2025 12:48 Відповісти
Південмаш має вважатись найважливішою частиною держави. Тому його банкоутство не повинно відбутись навіть при банкрутстві держави.

Тому злочинно взагалі говорити про його банкрутство, навіть в ракурсі мораторія на банкрутство.
показати весь коментар
15.01.2025 09:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 