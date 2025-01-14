"Укргідроенерго" оцінило збитки внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіянами у 10 мільярдів на рік

Державне "Укргідроенерго" втрачає близько 8-10 мільярдів гривень на рік через припинення генерації електроенергії Каховською ГЕС, яку зруйнували окупаційні російські війська.

Про це гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

Він зауважив, що остаточна сума збитків України через руйнацію греблі Каховської ГЕС буде відома після того, як підрахують втрати аграрного та промислового секторів. Але в компанії вже вирахували щорічні енергетичні втрати через цю катастрофу.

"Ми втрачаємо приблизно від 1,5 до 2 мільярдів кіловат-годин виробітку кожен рік. І це приблизно 8-10 мільярдів гривень щороку буде компанія втрачати. Ну і ми втратили, що найгірше для нашої країни, 35% запасу прісної води", – сказав Сирота.

За його даними, після руйнування Каховської ГЕС промисловість і аграрний сектор Херсонщини втратили до 94% води, а Дніпропетровщина – до 70%.

Як повідомлялося, раніше міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук оцінювала збитки внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, що стався в червні 2023 року, у близько $14 млрд.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Унаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано, і станція відновленню не підлягає.