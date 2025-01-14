БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укргідроенерго" оцінило збитки внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіянами у 10 мільярдів на рік

гес,каховська

Державне "Укргідроенерго" втрачає близько 8-10 мільярдів гривень на рік через припинення генерації електроенергії Каховською ГЕС, яку зруйнували окупаційні російські війська.

Про це гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

Він зауважив, що остаточна сума збитків України через руйнацію греблі Каховської ГЕС буде відома після того, як підрахують втрати аграрного та промислового секторів. Але в компанії вже вирахували щорічні енергетичні втрати через цю катастрофу.

"Ми втрачаємо приблизно від 1,5 до 2 мільярдів кіловат-годин виробітку кожен рік. І це приблизно 8-10 мільярдів гривень щороку буде компанія втрачати. Ну і ми втратили, що найгірше для нашої країни, 35% запасу прісної води", – сказав Сирота.

За його даними, після руйнування Каховської ГЕС промисловість і аграрний сектор Херсонщини втратили до 94% води, а Дніпропетровщина – до 70%.

Читайте також: Дніпровська ТЕЦ "Нафтогазу" заплатить маловідомій фірмі 1,3 мільярда за монтаж подарованих газопоршневих установок

Як повідомлялося, раніше міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук оцінювала збитки внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, що стався в червні 2023 року, у близько $14 млрд.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Унаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано, і станція відновленню не підлягає.

ГЕС (130) збитки (1151) Укргідроенерго (283) Каховська ГЕС (129)
А кто подсчитает убытки населения, лишившегося доступа к питьевой воде? А убытки от опустынивания юга Херсонской и Запорожской областей? Правда вначале нужно изгнать оттуда пидаров.
показати весь коментар
14.01.2025 19:26 Відповісти
Та ви шо...а як же первозданні луги,про які шарікови розповідають зі всіх сторін...довбодятли прикормлені....
показати весь коментар
15.01.2025 05:09 Відповісти

