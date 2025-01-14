Посли G7 закликали запустити наглядову раду "Енергоатома". Вона не може розпочати роботу вже понад пів року

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликали прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Про це посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила у відповіді на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Як посли G7, у грудні 2024 року ми надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю листа із закликом якнайшвидше завершити підписання контрактів та розпочати роботу нової наглядової ради. Наявність повноцінної ради буде важливою для обговорення нових значних інвестицій", – зазначила Матернова.

Вона звернула увагу, що Україна добровільно погодилася привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до рекомендацій ОЕСР, але від моменту обрання нової ради контракти з незалежними членами досі не підписано, а рада не працює.

За її словами, повноцінне функціонування більшості незалежних наглядових рад державних компаній є важливим елементом належного планування та реалізації великих інфраструктурних проєктів.

Як повідомлялося, Кабмін ще 21 червня 2024 року затвердив персональний склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом". До її складу увійшли п'ять членів: троє незалежних та двоє представників держави.

Зокрема, незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" затвердили відомого фахівця британської ядерної галузі Тімоті Джона Стоуна, екстопменеджера Westinghouse Майкла Елліота Кірста та ексміністра енергетики Литви Ярека Неверовича.

За поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет обрав членами наглядової ради від держави екскерівника ДАЗВ Віталія Петрука і ексміністра економіки, радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.

Що відомо про корпоратизацію "Енергоатома"?

29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство, яке є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства та повністю належить державі.

Цим же рішенням Кабмін призначив Петра Котіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом", а Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця – виконуючими обов’язки членів правління компанії.

Корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленським у березні 2023 року.

Корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.