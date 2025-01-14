БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Українці в Польщі організували канал контрабанди ювелірних виробів, діамантів і швейцарських годинників, – Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Українці в Польщі організували ввезення контрабандою ювелірних виробів і швейцарських годинників

Правоохоронці ліквідували канал контрабанди предметів розкоші в Україну – громадяни України, які перебували в Польщі, організували ввезення контрабандою ювелірних виробів, діамантів та швейцарських годинників, щоб уникнути сплати митних платежів. У подальшому вони продавали товар за готівку або криптовалюту через власний магазин без належного обліку та сплати податків до бюджету.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора. 

"Правоохоронці провели обшук в зоні діяльності митного посту "Устилуг" Волинської митниці в рейсовому автобусі "Варшава – Київ", який вже після завершення митного оформлення прямував на в'їзд в Україну. В особистих речах водія виявлено та вилучено приховані годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників на загальну суму понад 10 млн грн", – сказано в повідомленні.

Під час подальших слідчих дій за місцями проживання фігурантів та в магазині також вилучено 46 швейцарських годинників різних торгових марок попередньою вартістю близько 25 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом контрабанди товарів здійснюється детективам Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ (ч. 2 ст. 201-3 КК України).

Наразі в кримінальному провадженні проводиться комплекс необхідних слідчих дій з метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх співучасників злочину.

У листопаді минулого року БЕБ знайшло масштабну схему контрабанди комп'ютерної техніки з Польщі. Тоді було вилучено товару на 11 млн грн. 

Ой беда похоже Зе слуги останутся временно на старой коллекции ...часика в....
14.01.2025 19:54 Відповісти
"Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены! "
14.01.2025 19:55 Відповісти

