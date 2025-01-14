Чехія підготувалася до припинення транзиту російської нафти через Україну, – прем’єр-міністр Фіала
Чехія готова замінити російську нафту, яка надходить трубопроводом "Дружба" через Україну.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, передає Радіо Прага.
За його словами, Чехія вже може повність замінити російську нафту альтернативною сировиною із західного напрямку, яку постачатимуть нафтопроводами TAL і IKL.
Голова чеського уряду уточнив, що технологічні роботи для розширення італійського трубопроводу TAL вже завершені, зараз проводяться випробування і сертифікація.
Водночас він зауважив, що у будь-якому випадку Чехія зберігає намір відмовитися від імпорту російської нафти в середині цього року, як і обіцяв уряд країни.
Як повідомлялося, у 2024 року транзит російської нафти через Україну південною гілкою нафтопроводу "Дружба" впав на 16% – до близько 11,36 млн тонн. Це найменший обсяг щонайменше з 2014 року, а ймовірно і за всю історію незалежності України – з 1991 року.
Найбільше російської нафти торік було транспортовано до Угорщини – понад 4,7 млн тонн, що практично відповідає обсягам 2023 року. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн тонн нафти (-15%), а до Чехії – 2,7 млн тонн (-35%).
Що відомо про можливе припинення транзиту російської нафти через Україну?
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити транзит російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.
У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення транзиту російської нафти суперечитиме зобов'язанням України в рамках євроінтеграції. Він також натякнув, що у такому випадку Угорщина може заблокувати інтеграцію України до ЄС.
Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що зупинка транзиту російської нафти порушуватиме зобов'язання України перед ЄС та може призвести до позовів від її покупців – компаній з Угорщини, Словаччини та Чехії.
З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".
Німеччина та Польща припинили отримувати російську нафту "Дружбою" у 2023 році, але південною гілкою трубопроводу російську нафти досі імпортують Угорщина, Чехія та Словаччина.
Шмигаль бреше! ніякого тиску з ЄС на Україну по транзиту нафти нема! Нафта йде тільки для Мадярщини, і Словаччини. Мадяри мають альтернативу, словаки теж. ЄС вже пропонував виділити гроші для нафтопереробних заводів у обох країнах. Тому ніякого тиску на зельоних звиздунів від ЄС нема. Є тільки гроші, які платить їм Кацапія.
З'явилась звітність про транспортування нафти територією України в 2024 році. Українська гілка нафтопроводу "Дружба" транспортувала 11,36 мільйонів тон кацапської нафти, і заробила на цьому біля 200 млн доларів. А Кацапія на цьому заробила $13 млрд. Це гроші, які принесли нам смерті, розруху, і посилення спроможностей Кацапії на фронтах.
А цього року Зельоні подарують Пуйлу заробіток для війни $7,5 млрд.