Чехія підготувалася до припинення транзиту російської нафти через Україну, – прем’єр-міністр Фіала

Чехія готова замінити російську нафту, яка надходить трубопроводом "Дружба" через Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, передає Радіо Прага.

За його словами, Чехія вже може повність замінити російську нафту альтернативною сировиною із західного напрямку, яку постачатимуть нафтопроводами TAL і IKL.

Голова чеського уряду уточнив, що технологічні роботи для розширення італійського трубопроводу TAL вже завершені, зараз проводяться випробування і сертифікація.

Водночас він зауважив, що у будь-якому випадку Чехія зберігає намір відмовитися від імпорту російської нафти в середині цього року, як і обіцяв уряд країни.

Як повідомлялося, у 2024 року транзит російської нафти через Україну південною гілкою нафтопроводу "Дружба" впав на 16% – до близько 11,36 млн тонн. Це найменший обсяг щонайменше з 2014 року, а ймовірно і за всю історію незалежності України – з 1991 року.

Найбільше російської нафти торік було транспортовано до Угорщини – понад 4,7 млн тонн, що практично відповідає обсягам 2023 року. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн тонн нафти (-15%), а до Чехії – 2,7 млн тонн (-35%).

Що відомо про можливе припинення транзиту російської нафти через Україну?

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити транзит російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення транзиту російської нафти суперечитиме зобов'язанням України в рамках євроінтеграції. Він також натякнув, що у такому випадку Угорщина може заблокувати інтеграцію України до ЄС.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що зупинка транзиту російської нафти порушуватиме зобов'язання України перед ЄС та може призвести до позовів від її покупців – компаній з Угорщини, Словаччини та Чехії.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".

Німеччина та Польща припинили отримувати російську нафту "Дружбою" у 2023 році, але південною гілкою трубопроводу російську нафти досі імпортують Угорщина, Чехія та Словаччина.