Підприємство Мінсоцполітики витратить 390 мільйонів на добудову реабілітаційного центру за завищеними цінами

Державне некомерційне підприємство "Центр комплексної реабілітації "Галичина" Мінсоцполітики оголосив про намір укласти угоду вартістю майже 390 млн грн з львівським ТОВ "Будівельна фірма "Жовква" ЛТД" на завершення будівництва реабілітаційного комплексу у селищі Великий Любінь.

Ця фірма виявилась єдиним учасником оголошених у середині грудня відкритих торгів, пише видання NGL.media із посиланням на дані у системі Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становила 389,69 млн грн, в умовах відсутності конкуренції "Будівельна фірма "Жовква" ЛТД" отримала підряд із пропозицією 389,52 млн грн.

При цьому аналіз будівельного кошторису свідчить про значне завищення вартості витратних і будівельних матеріалів. За оцінками видання, загальна потенційна переплата держпідприємства Мінсоцполітики може перевищити 23 млн грн.

Зокрема, за арматуру різних діаметрів замовник переплатить майже вдвічі, за пінопласт – більше, ніж втричі. При цьому у проєкті контракту договірна ціна визначена твердою, без можливості її коригувати.

Наприклад, гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю, класу А-III, діаметром 12 мм у кошторисі врахували по 60 484 грн за тонну, хоча у вільному продажу її пропонують по 34 000 грн.

Пінопласт товщиною 50 мм підрядник врахував у кошторисі по 455,1 грн за квадратний метр, хоча його ринкова ціна становить 133,2 грн/кв. м.

Декоративну огорожу ОГ1–ОГ6 у кошторис заклали за ціною 6521 грн за метр, хоча у вільному продажу її можна придбати по 1856 грн за метр.

Плити теплоізоляційні покрівельні 100 заклали по 783 грн за квадратний метр, хоча їх можна купити по 140 грн за "квадрат". Також суттєво завищені ціни на інші будматеріали.

Уповноважена особа Центру комплексної реабілітації "Галичина" Марина Яновська у телефонній розмові з журналістами визнала, що замовник не аналізував запропоновану підрядником кошторисну вартість. Однак наразі відбувається тендер для пошуку "виконавця функцій замовника", тож, ймовірно, цим питанням може зайнятись переможець цих торгів.

Наприкінці 2022 року власником ТОВ "Будівельна фірма "Жовква" ЛТД" став львів’янин Олег Кузик і з того моменту компанія почала активно брати участь у бюджетних торгах. При цьому журналісти стверджують, що у низці випадків ціни на роботи були завищеними.

Загалом у портфелі компанії є уже понад 50 підписаних через Prozorro угод на загальну суму 828,5 млн грн. Новий підряд 389,5 млн грн від Центру комплексної реабілітації "Галичина" може стати найбільшим в її історії.

"Центр комплексної реабілітації "Галичина" уже понад 20 років очолює Григорій Дунас. За даними видання ZAXID.NET, його донька Мар’яна Манько фігурувала у кримінальній справі про незаконну приватизацію санаторію у Великому Любені.