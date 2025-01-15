В Україні спростили відкриття нових аптек у селах. Які умови?

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до ліцензійних умов, аби спростити вимоги до приміщень для відкриття аптек у сільській місцевості.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Тепер для того, щоб отримати ліцензію на відкриття аптек, не потрібно робити складні архітектурні перебудови в приміщеннях – достатньо просто зонувати простір аптеки відповідно до оновлених вимог.

Як зазначається, це полегшить підприємцям процес вибору приміщень для аптечних закладів, їх планування та облаштування, а отже можна буде використовувати приміщення за значно меншу вартість або орендну плату.

Які нові умови

Загалом для аптек: вимоги до мінімальної площі торгівельної зали для аптек у селищах зменшено з 13,5 кв. м до 11 кв. м. Вимоги до загальної площі таких аптек залишаться без змін – 30 кв. м.

Для аптек у селах: раніше приміщення аптеки у селі обов'язково мало поділятися на торгівельний зал (не менше ніж 6 кв. м), приміщення для зберігання лікарських засобів (не менше ніж 3,6 кв. м) та кімнати для працівників (не менше ніж 2,4 кв. м).

Тепер у межах загальної площі (не менше ніж 18 кв. м) власникам достатньо виділити торгівельну зону площею не менш ніж 6 кв. м, а вимоги для виділення окремих приміщень для зберігання ліків та кімнати для працівників усунуто.

У МОЗ зазначили, що наразі лише в 11% сіл України працюють аптечні заклади. Загалом ідеться про 5,7 тис. аптек, які працюють у селах та селищах.

"МОЗ України працює і над іншими ініціативами, щоб ліки стали ще доступнішими. Зокрема, жителі сіл, прифронтових та віддалених територій можуть скористатися доставкою ліків через "Укрпошту" (послуга діє по всій країні) чи мобільні аптечні пункти", – зазначили в Міністерстві.

Нині працює 26 мобільних аптечних пунктів у 13 областях, і планується розширити їх на всю країну.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України 2025 року збирається врегулювати питання маркетингу лікарських засобів.

До того стало відомо, що планові перевірки аптечних закладів відновлюються з 1 січня 2025 року, вони стосуватимуться і тих аптек, які працюють на території лікарень.

Нагадаємо, у 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8%. Зростання сповільнилося майже до темпів 2021 року.