Рада розподілила 10 мільярдів коштів "Укренерго": Половину витратять на виплати за "зеленим тарифом"

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері енергетики та у сфері теплопостачання щодо уточнення положень, пов’язаних із дією воєнного стану", яким серед іншого пропонується спрямувати близько 10 мільярдів гривень коштів НЕК "Укренерго" на погашення боргів на ринку електроенергії.

Відповідний законопроєкт №9381 у другому читанні та в цілому з поправками підтримали 244 депутати, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, депутати врахували поправку голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, яка передбачає, що надлишково отримані доходи "Укренерго" за результатами діяльності з диспетчерського управління у 2023 - 2024 роках потрібно використати таким чином:

45% – на погашення заборгованості "Укренерго"і, що сформувалася на балансуючому ринку;

45% – на покриття витрат та погашення заборгованості з виплат за "зеленим тарифом" промисловим електростанціям;

10% – на покриття витрат та погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.

Як випливало з обговорення цієї правки на комітеті, загалом йдеться про суму приблизно 10 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

За словами заступника голови Енергетичного комітету Ради Андрія Жупаніна, борг перед власниками домашніх СЕС станом на початок січня 2025 року сягнув майже 3 млрд грн.

Читайте також: Борг перед виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом перевищив 30 мільярдів

Своєю чергою "Укренерго" основною причиною боргів назвало дефіцит коштів у тарифі на передачу, встановленому Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), який є основним джерелом покриття витрат на компенсацію вартості електроенергії домашніх СЕС, а також суттєву заборгованість постачальників універсальних послуг перед "Укренерго" за послуги з передачі електроенергії.

За наданою НЕК 16 грудня інформацією, тарифом на передачу електроенергію на 2024 рік передбачено витрати на домашнім СЕС на рівні 4,7 млрд грн (тут і далі з ПДВ), чого недостатньо для покриття річної потреби й що унеможливлює здійснення вчасних і повних розрахунків з ПУП.

"Зокрема, у 2024 році сплачено ПУПам за послугу (домашнім СЕС, – ред.) 6,8 млрд грн, з них за послугу, надану за розрахункові періоди 2024 року, – 4,6 млрд грн. Крім того, за рахунок доходів від розподілу пропускної спроможності сплачено 126,6 млн грн. Рівень розрахунків за послугу, надану за 10 місяців 2024 року, становить 61,6%", – описувало ситуацію "Укренерго".

Водночас компанія зазначила, що заборгованість більшості ПУПів перед нею за передачу електроенергію значно перевищує її борги перед постачальниками для виплат домашнім СЕС.

"Укренерго" також звернуло увагу, що згідно із законодавством про ринок електроенергії, кошти, одержані ПУПами від НЕК за договорами про виплати домашнім СЕС, не є єдиним джерелом для оплати вартості приватних домогосподарств.

"ПУП має також дохід від провадження ліцензійної діяльності з постачання електричної енергії споживачам, у рамках надання універсальної послуги", – вказувало "Укренерго".