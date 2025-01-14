БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада розподілила 10 мільярдів коштів "Укренерго": Половину витратять на виплати за "зеленим тарифом"

Рада спрямувала понад 5 мільярдів коштів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері енергетики та у сфері теплопостачання щодо уточнення положень, пов’язаних із дією воєнного стану", яким серед іншого пропонується спрямувати близько 10 мільярдів гривень коштів НЕК "Укренерго" на погашення боргів на ринку електроенергії.

Відповідний законопроєкт №9381 у другому читанні та в цілому з поправками підтримали 244 депутати, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, депутати врахували поправку голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, яка передбачає, що надлишково отримані доходи "Укренерго" за результатами діяльності з диспетчерського управління у 2023 - 2024 роках потрібно використати таким чином:

  • 45% – на погашення заборгованості "Укренерго"і, що сформувалася на балансуючому ринку;
  • 45% – на покриття витрат та погашення заборгованості з виплат за "зеленим тарифом" промисловим електростанціям;
  • 10% – на покриття витрат та погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.

Як випливало з обговорення цієї правки на комітеті, загалом йдеться про суму приблизно 10 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

За словами заступника голови Енергетичного комітету Ради Андрія Жупаніна, борг перед власниками домашніх СЕС станом на початок січня 2025 року сягнув майже 3 млрд грн.

Читайте також: Борг перед виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом перевищив 30 мільярдів

Своєю чергою "Укренерго" основною причиною боргів назвало дефіцит коштів у тарифі на передачу, встановленому Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), який є основним джерелом покриття витрат на компенсацію вартості електроенергії домашніх СЕС, а також суттєву заборгованість постачальників універсальних послуг перед "Укренерго" за послуги з передачі електроенергії.

За наданою НЕК 16 грудня інформацією, тарифом на передачу електроенергію на 2024 рік передбачено витрати на домашнім СЕС на рівні 4,7 млрд грн (тут і далі з ПДВ), чого недостатньо для покриття річної потреби й що унеможливлює здійснення вчасних і повних розрахунків з ПУП.

"Зокрема, у 2024 році сплачено ПУПам за послугу (домашнім СЕС, – ред.) 6,8 млрд грн, з них за послугу, надану за розрахункові періоди 2024 року, – 4,6 млрд грн. Крім того, за рахунок доходів від розподілу пропускної спроможності сплачено 126,6 млн грн. Рівень розрахунків за послугу, надану за 10 місяців 2024 року, становить 61,6%", – описувало ситуацію "Укренерго".

Водночас компанія зазначила, що заборгованість більшості ПУПів перед нею за передачу електроенергію значно перевищує її борги перед постачальниками для виплат домашнім СЕС.

"Укренерго" також звернуло увагу, що згідно із законодавством про ринок електроенергії, кошти, одержані ПУПами від НЕК за договорами про виплати домашнім СЕС, не є єдиним джерелом для оплати вартості приватних домогосподарств.

"ПУП має також дохід від провадження ліцензійної діяльності з постачання електричної енергії споживачам, у рамках надання універсальної послуги", – вказувало "Укренерго".

ВР (2926) закон (1508) парламент (1979) електроенергія (4352) Укренерго (2040) Зелений тариф (334)
Топ коментарі
+10
За ахметку шмигаль незабуває
показати весь коментар
14.01.2025 20:39 Відповісти
+8
На фото піп освячує сонячну станцію?! Прямо, як в кацапів. Ті теж освячують все, від дерев'яних туалетів типу "сортир" до ракети "Сатана".
"Шляхи́ Госпо́дні несповіди́мі"
показати весь коментар
14.01.2025 20:35 Відповісти
+6
ось як воно буває коли ахметов має свого холуя в премєрах
показати весь коментар
14.01.2025 21:10 Відповісти
На фото піп освячує сонячну станцію?! Прямо, як в кацапів. Ті теж освячують все, від дерев'яних туалетів типу "сортир" до ракети "Сатана".
"Шляхи́ Госпо́дні несповіди́мі"
показати весь коментар
14.01.2025 20:35 Відповісти
За ахметку шмигаль незабуває
показати весь коментар
14.01.2025 20:39 Відповісти
Цікаво-цікаво. Як так сталося, що я, як власник міні СЕС, яку побудував за свої кошти на своєму городі, заплатив величезну суму за модулі, за інвектор, кабель, металеві стійки та інше( бо бариги, коли продавали, то наварили свої великі відмотки), кожного місяця, згідно договору даю генерацію електроенергії (вироблену електроенергію), а держава вже 6 місяців не заплатила копійки? Хочу зауважити, що "зелений тариф" після всіх підвищень державою вартості одного кіловата майже зрівнявся, а ще коли вони повисять у цьому році, то буде меншим. А як тим, хто повірив Зеленському і його команді, взяли кредити і побудували СЕС? Їм в банках прощають погашення тіла кредита, процентів, комісії і пені?
показати весь коментар
14.01.2025 20:41 Відповісти
і яка генерація за місяць, за рік і як її Ви, як власник, визначаєте?🤓
показати весь коментар
14.01.2025 20:59 Відповісти
Для того, щоб отримати дозвіл на генерацію, куплені технічні умови(щоб пвідклюсили до мережі і тут гроші не малі), куплено лічильник, який встановила РЕС і через цей лічильник кожного дня видно кількість поданих в спільну мережу кіловат. До речі, лічильник також мав встановити тільки той, який є в рекомендації компанії, яка отримує генерацію.
показати весь коментар
15.01.2025 07:37 Відповісти
платять за споживання, тобто за генерацією. кВт це потужність, а не генерація. 🤓
показати весь коментар
15.01.2025 10:13 Відповісти
Не вчіть мене того, що самі не розумієте. Вище я все написав про облік виробленої мною електроенергії.
показати весь коментар
15.01.2025 11:30 Відповісти
ще раз. скільки електроЕнергії у вас споживають? 🤓
потужність нікого не цікавить, а якщо того не розумієте, то шлях лише один - до школи і вчити фізику аби розрізняти потужність і енергію.

бувайте.
показати весь коментар
15.01.2025 11:51 Відповісти
То чому Ви ще не в школі? Вам вище написано. А якщо немає уявлення, то тут використовується проста формула: Інсоляція * Площу_Панелі * ККД_Панелі * Дні * Кількість_панелей. Отримаємо 3.28x2.17x0.198x365x70 = 35129 кВт/рік, або ж 35 МВт. Такі дані відповідають реальним об'єктам... Мені не зрозуміло запитання "скільки електроенергії споживають? Мова йде не скільки я згенерував і видав покупцю(Укренерго), та скільки споживаю, а чому 6 місяців мені і таким як я не виплачують зароблені гроші за продану електроенергію!
показати весь коментар
15.01.2025 23:01 Відповісти
А ваше призвіще Ахметов?
показати весь коментар
14.01.2025 21:05 Відповісти
А на останні гроші ти її побудував? Тобто ти хотів заробляти на продажі ЕЕ своїм же громадянам, не в Європу ти ж збирався продавати ЕЕ? А тепер ще і під час війни ще й хочеш заробляти? А такі як я що залишились без центрального опалення змушені грітись на ЕЕ по захмарним тарифам без дозволів оформити тариф на електроопалення та встановити двотарифні лічильники, бо таким як ти треба заплатити за зелену генерацію?
показати весь коментар
15.01.2025 06:41 Відповісти
А Ви, пане, коли йдете в крамницю купувати хліб, Ви за нього гроші платите під час війни? А коли заправляєте автомобіль, гроші платите? Мені продали модулі, інвектор, різні пакетники за великі гроші для цієї продукції, бо наприклад, в Чехії все це коштує в 4-5 раз дешевше. Я особисто купив всі необхідні деталі, агрегати за свої особисті кошти, за що державі запратив податки і плачу їх кожного місяця. Виходить, що любим бізнесам можна займатися, а видобувати електроенергію із альтернативних джерел громадянам не можна під час війни? Не чув. Сонце належить Сонцеликому? Для таких як Ви, ще раз повідомляю, що держава в обличчі президента Зе нас кинула, як і багато інших, бо виплати за генерацію давно зрівнялися з виплатами громадян за кіловат, а через пару місяців буде ще й менше, але і того вони не платять, ми ж не шаурми, брату якого заплатили великі кошти за генерацію електроенергії окупанту.
показати весь коментар
15.01.2025 07:46 Відповісти
ось як воно буває коли ахметов має свого холуя в премєрах
показати весь коментар
14.01.2025 21:10 Відповісти
Викрито схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 млн грн.
показати весь коментар
14.01.2025 21:21 Відповісти
Не забуває про Шурму, молодець.
показати весь коментар
14.01.2025 21:44 Відповісти
Пане Олеже, з язика зняли! Просидів цей Кіндерсюрприз ахменівсткий у підпіллі- і дочекався! Ворогам України все, а громадянам - беззаконня!
показати весь коментар
15.01.2025 08:17 Відповісти
Ось і ще гарний матеріал (свіжесенький). Щоб зрозуміти ставлення держави до суспільства.
https://youtu.be/2YW-5l39b_0?feature=shared
показати весь коментар
15.01.2025 10:16 Відповісти
Ось шо буває коли шарікови прориваються до влади..
показати весь коментар
15.01.2025 05:02 Відповісти
Шарікови вибрали Швондерів.

показати весь коментар
15.01.2025 08:16 Відповісти

