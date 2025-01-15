Бояться впливу санкцій: Китайські НПЗ стали активно шукати заміну російській нафті

Державні нафтові компанії Китаю та провідні приватні нафтопереробні підприємства прискорюють закупівлі сирої нафти з Близького Сходу та інших регіонів на тлі занепокоєнь можливими перебоями в поставках через посилення санкцій проти Росії та Ірану.

Про це пише Bloomberg, передає enkorr.

Як зазначається, компанії, включно з Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co та Jiangsu Eastern Shenghong Co, активно роблять запити на закупівлю сирої нафти для швидкої доставки.

Трейдери зазначають, що особливий попит мають лютневі вантажі, зокрема нафта з Близького Сходу, Африки й Америки.

Такий крок обумовлено тим, що дрібні приватні нафтопереробники, зосереджені переважно в провінції Шаньдун, уже стикаються зі зниженням прибутковості, і якщо вони втратять доступ до дешевої російської й іранської нафти, це може змусити їх скоротити виробництво палива.

У такому разі великі державні нафтопереробники Китаю можуть втрутитися, щоб уникнути дефіциту палива, особливо дизельного, і гарантувати енергетичну безпеку.

Так, нові санкції США, спрямовані на понад 180 танкерів і ключових російських виробників нафти, вже вплинули на азійський ринок. Деякі судна, які перевозять російську нафту ESPO, змушені простоювати або чекати на розвантаження біля берегів Китаю.

Як повідомлялося, 10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.