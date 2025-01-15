Електромобілі торік найчастіше купували на Львівщині та у Києві. Які моделі найпопулярніші?

Упродовж 2024 року український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 7314 авто (91% вживані);

місто Київ – 6618 (61% вживані);

Київська обл. – 3907 (70% вживані);

Дніпропетровська обл. – 3874 (73% вживані);

Одеська обл. – 3025 (76% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став Volkswagen ID.4.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто лідерство у Києві, Київській та Дніпропетровській областях тримала Tesla Model Y, на Одещині та Львівщині – Nissan Leaf.

Як повідомлялося, упродовж січня-жовтня 2024 року загальна митна вартість електромобілів, імпортованих в Україну, становила майже $1,1 млрд.