Електромобілі торік найчастіше купували на Львівщині та у Києві. Які моделі найпопулярніші?
Упродовж 2024 року український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зокрема, найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 7314 авто (91% вживані);
- місто Київ – 6618 (61% вживані);
- Київська обл. – 3907 (70% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 3874 (73% вживані);
- Одеська обл. – 3025 (76% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став Volkswagen ID.4.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто лідерство у Києві, Київській та Дніпропетровській областях тримала Tesla Model Y, на Одещині та Львівщині – Nissan Leaf.
Як повідомлялося, упродовж січня-жовтня 2024 року загальна митна вартість електромобілів, імпортованих в Україну, становила майже $1,1 млрд.
