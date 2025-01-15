ЄС готує санкції проти російського алюмінію та СПГ, – Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість поступової заборони імпорту російських алюмінію та скрапленого природного газу у межах 16-го пакета санкцій.

Про це пише Bloomberg 15 січня із посиланням на джерела, передає Forbes.

Очікується, що новий пакет санкцій буде ухвалений наступного місяця – до третьої річниці початку російської агресії.

На тлі обговорення нових санкцій еталонний алюміній на LME сягнув найвищого рівня майже за місяць – $2602 за тонну.

Заборона на імпорт російського алюмінію впроваджуватиметься поступово, із визначенням термінів та обсягів на пізнішому етапі, пише видання.

ЄС до цього заборонив алюмінієві вироби, включаючи дріт, труби і фольгу. Це менш як 15% імпорту ЄС цього металу, який використовується в транспортній, пакувальній та будівельній галузях.

За даними Bloomberg, вихід із залежності від російського СПГ може бути здійснений або як санкція, або через "дорожню карту", яку Єврокомісія представить наступного місяця.

Запропоновані заходи досі обговорюються між країнами-членами та можуть змінитися перед офіційним ухваленням. Санкції вимагають одностайного схвалення, що залишається головною перешкодою для їх реалізації.

До проєкту санкцій входять обмеження на десятки суден, що належать до "тіньового флоту" танкерів, які транспортують російську нафту, а також додаткові експортні обмеження на товари, які можуть використовуватися у військових цілях. Очікується також відключення кількох банків від системи міжнародних платежів SWIFT.

Наразі у санкційних списках ЄС перебуває понад 2000 фізичних та юридичних осіб, але досі обмеження не запроваджені проти російських виробників металів, наприклад "Русалу".

Як повідомлялося, у квітні США та Велика Британія заборонили імпорт алюмінію, міді та нікелю з Росії. Відтак, світовим біржам металів LME та Chicago Mercantile Exchange (CME) заборонено приймати нові партії цих металів із Росії. Санкції також забороняють випуск варантів на російські метали та купівлю металів у межах розрахунків за деривативними контрактами.

Після запровадження обмежень під загрозою опинилися 36% продажів одного з найбільших світових виробників алюмінію – російського "Русалу".