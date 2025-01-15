Російська нафта з Арктики може залишитися без покупців через санкції США, – Reuters

Величезному російському арктичному нафтовому бізнесу загрожують серйозні проблеми через санкції США проти його танкерів та об’єктів, оскільки нафта, яку раніше скуповували азійські покупці, може почати простоювати у сховищах.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, передає The Moscow Times.



Під санкції США потрапили дві великі нафтовидобувні компанії "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", а також 183 судна, задіяні у перевезеннях нафти.



Усі три арктичні сорти російської нафти – Novy Port, ARCO і Varandey, обсяг видобутку яких становить близько 300 тисяч барелів на добу, – можуть зіткнутися з труднощами.



За словами двох джерел, судна та інфраструктура, необхідні для арктичного нафтового бізнесу Росії, на який припадає десята частина морського експорту нафти РФ, не мають аналогів. Зокрема, вони розроблені спеціально для роботи в умовах низьких температур, і швидко замінити їх не вдасться.

Читайте також: Російські нафтові компанії впали в ціні на $3,5 мільярда після нових санкцій США

Крім того, під санкції потрапили плавучі сховища "Умба" та "Кола", а також понад десять малотоннажних танкерів, які здійснюють човникові перевезення з родовищ.



Щонайменше 15 суден, які перебувають під санкціями, включно з такими плавзасобами, як "Штурман Щербінін", "Михайло Ульянов" та "Ауліс", активно займалися транспортуванням арктичних сортів нафти впродовж останніх двох місяців.

Малі човникові танкери мають спеціальну конструкцію, яка дозволяє завантажувати більше нафти без шкоди для прохідності. Їхня діяльність наразі також ускладнена через санкції.

Усе це може призвести до накопичення мільйонів барелів непроданої нафти в сховищах. Водночас обмежений обсяг сховищ може призвести до скорочення видобутку.

Як повідомлялося, 10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

В індійських нафтопереробних компаніях повдомили, що "очікують серйозних перебоїв із постачанням російської нафти" після запровадження цих санкцій. Окрім санкцій щодо танкерів, складнощі виникнуть зі страхуванням вантажів. Адже "Інгосстрах" є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.