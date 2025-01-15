Метінвест Ахметова призупиняє роботу шахти в Покровську: працівників евакуюють, а коксівне вугілля для металургів замінять американським

Компанія "Метінвест" Ахметова призупиняє роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"Безпека співробітників є пріоритетом для "Метінвесту", тому компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей. Усім співробітникам, які не залучені до процесів призупинення роботи, компанія надає можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи Метінвесту в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі. Евакуйованим співробітникам надається фінансова допомога (підйомні, компенсація оренди житла), безплатне розміщення в гуртожитках, а також допомога для дітей (влаштування в дитячі садки та школи)", – сказано у повідомленні.

Також у компанії є план дій, який допоможе забезпечити вугіллям та коксом для виробництва сталі металургійні активи Групи ("Каметсталь" та "Запоріжсталь"): українську сировину замінять коксівним вугіллям з американської United Coal Company, яка входить до Групи Метінвест, використання існуючих нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксу від сторонніх постачальників.

"Покровська вугільна група – це енергетичне серце української металургії, яке забезпечувало велику частину експортних надходжень до бюджету України. Проте, в умовах щоденного загострення ситуації, ми не можемо ризикувати безпекою життя багатотисячного колективу, а також життям сімей та дітей співробітників.

Тому призупинення роботи підприємства – необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя. Ми віримо в перемогу України, віримо в ЗСУ й готові відновлювати роботу Покровської вугільної групи і сам Покровськ після відбиття російської навали", – зазначив генеральний директор Групи Юрій Риженков.

Як повідомлялося, у грудні група "Метінвест" Ріната Ахметова частково призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська. Він забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні.