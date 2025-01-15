БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 527 8

Метінвест Ахметова призупиняє роботу шахти в Покровську: працівників евакуюють, а коксівне вугілля для металургів замінять американським

Метінвест Ахметова призупиняє роботу шахти в Покровську

Компанія "Метінвест" Ахметова призупиняє роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії. 

"Безпека співробітників є пріоритетом для "Метінвесту", тому компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей. Усім співробітникам, які не залучені до процесів призупинення роботи, компанія надає можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи Метінвесту в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі. Евакуйованим співробітникам надається фінансова допомога (підйомні, компенсація оренди житла), безплатне розміщення в гуртожитках, а також допомога для дітей (влаштування в дитячі садки та школи)", – сказано у повідомленні.

Також у компанії є план дій, який допоможе забезпечити вугіллям та коксом для виробництва сталі металургійні активи Групи ("Каметсталь" та "Запоріжсталь"): українську сировину замінять коксівним вугіллям з американської United Coal Company, яка входить до Групи Метінвест, використання існуючих нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксу від сторонніх постачальників.

Читайте також: Металургійне виробництво зараз становить лише 40% від довоєнного, – "Метінвест"

"Покровська вугільна група – це енергетичне серце української металургії, яке забезпечувало велику частину експортних надходжень до бюджету України. Проте, в умовах щоденного загострення ситуації, ми не можемо ризикувати безпекою життя багатотисячного колективу, а також життям сімей та дітей співробітників.

Тому призупинення роботи підприємства – необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя. Ми віримо в перемогу України, віримо в ЗСУ й готові відновлювати роботу Покровської вугільної групи і сам Покровськ після відбиття російської навали", – зазначив генеральний директор Групи Юрій Риженков.

Як повідомлялося, у грудні група "Метінвест" Ріната Ахметова частково призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська. Він забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні.

Автор: 

вугілля (1909) Донецька область (198) Метінвест (817) Новини компаній (3562) Покровськ (18) Покровський район (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І як це вплине на конкурентоспроможність нашої сталі на світовому ринку?
Негативно.
показати весь коментар
15.01.2025 13:05 Відповісти
але шахту не взривають...залишать робочою....
показати весь коментар
15.01.2025 13:11 Відповісти
Могли замінувати. Якщо русня підійде впритул, підірвуть.
показати весь коментар
15.01.2025 13:16 Відповісти
Ясно, Покровськ готують до здачі .. .
показати весь коментар
15.01.2025 13:22 Відповісти
а краще до шашличків готувати чи шо?
показати весь коментар
15.01.2025 15:10 Відповісти
Так а скільки всього вже втрачено.. Асфальт, шашлікі, " нє будєт денех на дарогі", розмінування Півдня, розмінуванпя акваторії Маріуполя, зупинка рекетних програм( мі аба всьом в Аманє дагаварілісь"..
показати весь коментар
15.01.2025 14:34 Відповісти
Цікаво! А от тепер зелепутінці-73 згадають Роттердам+? Нє?
А тому "нє" бо поганий Порошенко так відсунув від вас, касабські прихвостни, війну, що у вас зараз війна не ОДИНАДЦЯТИЙ РІК, а тисячу з чимось днів!
показати весь коментар
17.01.2025 13:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 