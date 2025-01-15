У "Київпастрансі" під час війни накупили шин за завищеними на 8 мільйонів цінами, – БЕБ

Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів двом посадовцям комунального підприємства "Київпастранс".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними розслідування, підозрювані, зокрема директор з виробництва та начальник відділу, зловживаючи своїми службовими повноваженнями під час закупівель, у 2022 році уклали прямі договори на постачання шин для підприємства в інтересах двох приватних компаній.

"Водночас указані договори передбачали постачання шин за цінами, які значно перевищували ринкові. Це призвело до незаконного заволодіння бюджетними коштами. Загальна сума завданих бюджету збитків становить 8 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Фігурантам повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

