Банки виділили кредити на відновлення енергетики на 10,5 мільярда. Бізнес просив у 7 разів більше

За підсумками червня – грудня 2024 року українські банки отримали 3495 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 72,8 млрд грн та розпочали фінансування проєктів (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 10,5 млрд грн.

Не всі виділені кошти вже використали, тому обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на початок січня поточного року становить 6,6 млрд грн, свідчать дані проведеного Нацбанком України опитування 20 банків про кредитування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури.

Зокрема, у грудні банки отримали 261 заявку від бізнесу на суму 4,3 млрд грн, а схвалили 150 заявок на суму 2,5 млрд грн. При цьому кількість наданих кредитів порівняно з листопадом збільшилася на 198 із загальним обсягом 2,2 млрд грн.

За даними опитування НБУ, загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 470 мВт.

"Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (208 мВт), побудову СЕС (141 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (118 мВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни", – уточнили у Нацбанку.

Крім того, упродовж грудня банки надали громадянам 594 кредити на енергетичні потреби на суму 110 млн грн, а загалом із червня – 5270 кредитів на суму 657 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 567 млн грн.

Як повідомлялося, у червні 20 банків з часткою понад 85% чистих активів банківської системи підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо. Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M + 3%).

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.