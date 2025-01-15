БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кількість українських біженців у ЄС збільшилася ще на 36 тисяч за місяць. Частка чоловіків зростає

біженці,німеччина

Станом на 30 листопада 2024 року статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,23 мільйона громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України.

У листопаді минулого року кількість осіб під тимчасовим захистом у ЄС зросла на 36 010 осіб (на 0,9%), свідчать останні дані Євростату.

Найбільше зростання кількості біженців з тимчасовим захистом у ЄС зафіксовано у Німеччині (+11 915; +1%), Чехії (+5 820; +1,5%) і Польщі (+4 045; +0,4%).

Кількість осіб із тимчасовим захистом зменшилася лише в Італії (-1 270; -0,8%), Франції (-695; -1,2%) і Люксембурзі (-15; -0,4%).

Як і раніше, найбільше українських біженців, які оформили тимчасовий захист, у Німеччині (1,15 млн осіб; 27,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (987,93 тис.; 23,3%) та Чехії (385,19 тис.; 9,1%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення осіб з тимчасовим захистом на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (35,3), Польщі (27), Латвії та Естонії (по 25,5), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,4 на тис. осіб.

Станом на кінець листопада 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС.

У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (44,9%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32%), а дорослі чоловіки – трохи менше чверті (23,1%) від їх загальної кількості.

Зауважимо, що серед українських біженців зростає частка чоловіків – на кінець жовтня 2024 року вона становила 22,7%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа, а весною 2023 року – 18,8%.

Кількість українських біженців у ЄС станом на 30 листопада 2024 року

Як повідомлялося, у липні минулого року Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку 200 тис. людей у 2024 році і припливу наступного року 400 тисяч, то оновлений прогноз передбачав у 2024 році відтік 400 тисяч населення, а у 2025 році – ще 300 тисяч українців.

Станом на кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

При цьому з липня 2024 року Німеччина видалила із реєстрів українських біженців з тимчасовим захистом 236,93 тис. осіб, які отримали інші підстави для легального проживання у цій країні або покинули її територію.

Автор: 

біженці (737) Євростат (26) Євросоюз (5338)
+4
ЕС цьому процесу допомогае бо мае інтерес у поповненні свого населення і гарній робочий силі з України. Ну добре з фальшивими документами дають притулок бо це проблема Україні, а нелегали ти що нелегально перетнули кордон вони ж зобовязані йих повертати а не повертають. Якщо б повертали ніхто б нелегально не перетинав кордон. І липові інваліди чому не перевіря на інвалідність ? бо йим це вигідно. І небось ці інваліди зараз працюють десь на тяжких шкидливих роботох на які допуск вони пройшли медкомісіі в ЕС.
15.01.2025 16:17
15.01.2025 16:17 Відповісти
+3
Цікаво , скільки з цих біженців 21 квітня 2019 року проголосували за ОЦЕ НЕПОРОЗУМІННЯ і стали щасливими переможцями , а після початку швидко війни втікли подалі від країни своєї премоги2019 та СВОГО ПЕРЕМОЖЦЯ ?
15.01.2025 18:06
15.01.2025 18:06 Відповісти
+3
Виїжджають чоловіки, за бабки без проблем можна виїхати.
Скоро в Україні залишаться одні мусара, прокурори, депутати.....
16.01.2025 00:31
16.01.2025 00:31 Відповісти
Коментувати
15.01.2025 17:51
16.01.2025 08:33
15.01.2025 17:51
16.01.2025 08:58
15.01.2025 18:06
15.01.2025 19:49
15.01.2025 19:59
16.01.2025 00:31
16.01.2025 01:18
16.01.2025 08:50
