Кількість українських біженців у ЄС збільшилася ще на 36 тисяч за місяць. Частка чоловіків зростає

Станом на 30 листопада 2024 року статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,23 мільйона громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України.

У листопаді минулого року кількість осіб під тимчасовим захистом у ЄС зросла на 36 010 осіб (на 0,9%), свідчать останні дані Євростату.

Найбільше зростання кількості біженців з тимчасовим захистом у ЄС зафіксовано у Німеччині (+11 915; +1%), Чехії (+5 820; +1,5%) і Польщі (+4 045; +0,4%).

Кількість осіб із тимчасовим захистом зменшилася лише в Італії (-1 270; -0,8%), Франції (-695; -1,2%) і Люксембурзі (-15; -0,4%).

Як і раніше, найбільше українських біженців, які оформили тимчасовий захист, у Німеччині (1,15 млн осіб; 27,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (987,93 тис.; 23,3%) та Чехії (385,19 тис.; 9,1%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення осіб з тимчасовим захистом на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (35,3), Польщі (27), Латвії та Естонії (по 25,5), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,4 на тис. осіб.

Станом на кінець листопада 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС.

У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (44,9%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32%), а дорослі чоловіки – трохи менше чверті (23,1%) від їх загальної кількості.

Зауважимо, що серед українських біженців зростає частка чоловіків – на кінець жовтня 2024 року вона становила 22,7%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа, а весною 2023 року – 18,8%.

Як повідомлялося, у липні минулого року Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку 200 тис. людей у 2024 році і припливу наступного року 400 тисяч, то оновлений прогноз передбачав у 2024 році відтік 400 тисяч населення, а у 2025 році – ще 300 тисяч українців.

Станом на кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

При цьому з липня 2024 року Німеччина видалила із реєстрів українських біженців з тимчасовим захистом 236,93 тис. осіб, які отримали інші підстави для легального проживання у цій країні або покинули її територію.