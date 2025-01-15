БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Адаптація до поточних реалій": Ще одна українська ІТ-компанія оголосила про масові скорочення

ІТ-компанія SQUAD

Українська продуктова ІТ-компанія SQUAD оголосила про звільнення 15% своїх співробітників.

Загалом під скорочення потраплять близько 130 фахівців з різних відділів, їм обіцяють фінансову компенсацію у розмірі трьох місячних зарплат та можливість викупити робочу техніку, повідомили у компанії галузевому виданню DOU.

Керівництво SQUAD називає причиною звільнень "необхідністю адаптації до поточних реалій бізнесу та стратегічних планів на 2025 рік".

"Прийняттю цього рішення передував ретельний аналіз усіх можливих альтернатив, включаючи оптимізацію бюджету: скорочення витрат на утримання офісних приміщень у Києві та Львові, закриття локацій в Ужгороді та перегляд пакету бенефітів", – додали в компанії.

SQUAD – це продуктова українська ІТ-компанія, що має свій R&D центр та займається дослідженнями й реалізацією проєктів у сфері систем безпеки розумного дому та інтернету речей. Компанія посідає 9 місце серед 30 найбільших продуктових компаній в Україні, за підрахунками DOU.

Станом на травень 2023 року у SQUAD працювали 1000 спеціалістів у чотирьох офісах – двох у Києві й по одному в Ужгороді та Львові. Наразі офіс в Ужгороді вже закрили. Усі бізнес-підрозділи компанії працюють в Україні, а невелика частина операційних команд тимчасово перебуває за кордоном.

Читайте також: Одна з найбільших українських ІТ-компаній відкрила офіс в Індії і найматиме там фахівців

Як повідомлялося, раніше український AI-стартап Reface оголосив про звільнення 35% фахівців.

Перед цим одна з найвідоміших українських продуктових IT-компаній MacPaw оголосила про звільнення 20% співробітників.

скорочення (136) звільнення (1024) IT-індустрія (335) ІТ-індустрія (561)
АІ та Індуси витісняють з ринку дорогу робочу силу. У нас держава в плані навчання ІТ спеціалістів не робить ніх, наробили бесплатних нікому не потрібних курсів з Гуглом та Коурсера. Там більшість того матеріалу пятирічної давнини і вже не актуальна, друге воно для початківців.
На тій же курсері чи Udemy є реальні робочі курси але взяли те що не ходове уже.

Друге, університети, якимось грантами від держави потрібно підтримати, але реальними а не відмиванням коштів. Щоб залучити студентів до ******** проектів.

Так як це робиться закордоном. І з ректоратами навестии порядок, а то грант вроді і бере хтось до прикладу європейський а ректорати гроші розтягнуть а потім копійки кидають на саму роботу.

Потрібно запровадити механізми і законодавство, що якщо хтось виграє грант то гроші ідуть повністю на учасників та на витрати а не на університет в цілому.
Якщо не відкрити кордони, тобто зробити українське айті та й загалом бізнес, знову частиною вільного глобального простору, в країні загнеттся не лише айти, але й значна частина бізнесу.
Відкриття кордонів стали б можливим при умові введення контрактної армії. Як це зробив Порошенко у 2017 році, коли почалося реальна реформування армії та перевод її на контрактну основу. Саме це дозволило Україні відродити бізнес, стабілізувати фронт та навіть почати активно розвиватися.
Так бізнес загалом теж загнувся. А 2017 я теж пам'ятаю- як раз ввели добру оплату в ЗСУ і одразу за 20 тис. грн знайшлось вдосталь добровольців- заробітчан, навіть ходили байки що бандіти тих хто на щьотчіку відправляли в армію щоб людина заробила і закрила борг. Без всяких опрічників тцк і тітушок!
