"Адаптація до поточних реалій": Ще одна українська ІТ-компанія оголосила про масові скорочення

Українська продуктова ІТ-компанія SQUAD оголосила про звільнення 15% своїх співробітників.

Загалом під скорочення потраплять близько 130 фахівців з різних відділів, їм обіцяють фінансову компенсацію у розмірі трьох місячних зарплат та можливість викупити робочу техніку, повідомили у компанії галузевому виданню DOU.

Керівництво SQUAD називає причиною звільнень "необхідністю адаптації до поточних реалій бізнесу та стратегічних планів на 2025 рік".

"Прийняттю цього рішення передував ретельний аналіз усіх можливих альтернатив, включаючи оптимізацію бюджету: скорочення витрат на утримання офісних приміщень у Києві та Львові, закриття локацій в Ужгороді та перегляд пакету бенефітів", – додали в компанії.

SQUAD – це продуктова українська ІТ-компанія, що має свій R&D центр та займається дослідженнями й реалізацією проєктів у сфері систем безпеки розумного дому та інтернету речей. Компанія посідає 9 місце серед 30 найбільших продуктових компаній в Україні, за підрахунками DOU.

Станом на травень 2023 року у SQUAD працювали 1000 спеціалістів у чотирьох офісах – двох у Києві й по одному в Ужгороді та Львові. Наразі офіс в Ужгороді вже закрили. Усі бізнес-підрозділи компанії працюють в Україні, а невелика частина операційних команд тимчасово перебуває за кордоном.

Як повідомлялося, раніше український AI-стартап Reface оголосив про звільнення 35% фахівців.

Перед цим одна з найвідоміших українських продуктових IT-компаній MacPaw оголосила про звільнення 20% співробітників.