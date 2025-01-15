Росія викупила в іноземних власників більше половини літаків для польотів за кордон

Російські авіакомпанії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вивели 365 із 665 літаків із реєстру Бермуд, де була зареєстрована більшість іноземних літаків, орендованими російськими авіакомпаніями.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на бермудський реєстр.

Такі реєстрації пояснювалися небажанням власників оформляти літаки в Росії через непрозорість реєстру та процедур. Після введення санкцій щодо російської авіації Бермуди та Ірландія, де також були зарестровані літаки, поставили на паузу дію сертифікатів льотної придатності цих повітряних суден, а авіакомпанії почали переводити їх до російського реєстру.

Літакам, які мають реєстрацію більш ніж в одній країні, заборонено літати за кордон.

До початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України і західних санкцій російські авіаперевізники мали в реєстрації Бермуд 745 літаків, випливає з даних Росавіації (у Мінтрансі РФ називали іншу цифру – 768). Ще 36 бортів було зареєстровано в реєстрі Ірландії.

Після введення санкцій 80 літаків виявилися недоступними для авіакомпаній, при цьому щонайменше 665 повітряних суден досі залишалися зареєстрованими на Бермудах. Так, у їхньому реєстрі зараз залишається 300 літаків з парку російських авіаперевізників.

Тепер Росія з урахуванням російських лайнерів Sukhoi Superjet 100 має понад 500 літаків, які мають право польотів за кордон.

Від подвійної реєстрації найбільше літаків позбавила російська компанія "Аерофлот" – 192. У бермудському реєстрі у компанії залишається 65 бортів, а в списку Ірландії – 14.

"Аерофлот" витратив на ці операції понад 250 млрд руб. із майже 300 млрд руб., спрямованих на ці цілі з Фонду національного добробуту. З урахуванням коштів ФНБ переоформлено 45 літаків S7.

Джерела в галузі в РФ повідомили, що "нових траншів держпідтримки на угоди не було і руху з цього питання наразі немає". Співрозмовник, пов'язаний з урядом, зазначив, що додаткових грошей поки немає, але питання залишається на порядку денному.

Раніше в уряді Росії визнали провал програми розвитку авіаціїї – план випуску російських літаків урізали у півтора раза.

Навесні 2022 року до Росії літав 1101 пасажирський літак. 738 із них були іноземними, на них припадало близько 95% пасажирообігу.

Наразі російські авіакомпанії тримаються на плаву за допомогою ремонту літаків шляхом зняття запчастин з інших машин чи "сірих" схем імпорту.

Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого 2022 року ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язали лізингодавців розірвати до кінця березня того ж року контракти з російськими авіакомпаніями.

Мінтранс РФ своєю чергою уточнював, що всього в країні до повномасштабного вторгнення в Україну було 1 367 літаків, переважна більшість із них належала іноземним власникам. 78 з них було заарештовано за кордоном на вимогу власників.

У березні 2022 року Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників.

Наприкінці червня 2024 року з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.