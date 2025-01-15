БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
"Банківська таємниця захищає злодіїв": Міністр фінансів Марченко хоче відкрити фінансові дані українців податківцям

Мінфін хоче відкрити банківську таємницю українців для податківців

Співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі подкасту "УТ-2".

"Однозначно", – відповів міністр на запитання, чи мають податківці отримати доступ до банківської таємниці.

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків – це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", – додав Марченко.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

"І це те, з чим важко зараз мені наприклад (сперечатися, – ред.). Тому що я не знаю, як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію", – сказав Марченко.

На його думку, тому доступ до банківської таємниці українців отримали лише фіскальні органи, а не усі правоохоронці.

"Єдиний спосіб, як це захистити, це коли ми кажемо: у нас є захищений периметр, вся ця інформація буде знаходитися у фіскальних органах і правоохоронні органи не матимуть доступу до цієї інформації. Тільки якщо буде певна судова підстава, ця інформація буде надана", – пояснив Марченко.

Він уточнив, що податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації.

"Ми роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами. ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками. Якщо з'являється ситуація, коли чомусь на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим", – додав Марченко.

Читайте також: Рада підтримала законопроєкт про розкриття банківської таємниці на запит Мін’юсту. Що передбачається?

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Верховна Рада вжа намагалася скасувати банківську таємницю для правоохоронців під час голосування за закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Зокрема, депутати хотіли зобов’язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України. У підсумку депутати не підтримали ці поправки під час голосування за законопроєкт у другому читанні.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС. 

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Банківська таємниця перестане бути таємницею? Який закон готують нардепи

банки (7087) Мінфін (2981) податки (2544) Державна податкова служба (423) таємниця (12) Марченко Сергій (256)
+27
Тварь, покажи доходы Ермака и Зеленского, как пример
15.01.2025 18:23
+20
Ще один дурник з банди зєлєнскава хоче розвалити банківську систему України. Всі виведуть свої гроші в крипту і в офшори через заяви цього ідіота. Хай горять в пеклі зеленський, єрмак, гетьманцев, татаров, марченко і інші мразі з їхньої банди. Це не зі злодіями вони хочуть боротись, а залізти в кишеню кожного. Чудовий інвестиційний клімат створюють. Хочуть ще й фінансово добити Україну, яка тримається за рахунок західної допомоги, всупереч тому, як її розвалюють "ефективні менеджери".
15.01.2025 18:26
+15
Декларації закрити. А краще, скасувати.
Банківську таємницю відмінити. А краще - рахунки націоналізувати.

І дивись! Не переплутай!
15.01.2025 18:23
навіть так, тоді ми побачимо злодіїв можновладців?
15.01.2025 18:21
Їх рахунки поза межами юрисдикції НБУ
15.01.2025 18:24
Тоді ви точно не побачите. В усьому світі корупціонерів вираховують по їх витратам, гроші під подушкою нікому не потрібні, яка з них користь. Але у нас все через жОПу, є у держ.службоаця хатинка за 1млн.долларів, іноді їх перевіряють, мов звідки гроші, а він - це не моє, це мама насінням на стакани торгувала. Ну і усі типо повірили. А треба у мами спитати, звідки баблоси і на нари, якщо не доведе, або синка хапугу здає. Нехай самі вирішують, кому на нари.Що за куйня видумувати колесо, коли весь світ так робить, та в тому і річ, що ніхто не збирається ні з чим боротися, їм просто треба знати скільки грошей у народу ще є.
15.01.2025 20:39
Тварь, покажи доходы Ермака и Зеленского, как пример
15.01.2025 18:23
Так оце ж і хочуть зробити
15.01.2025 18:24
усьо в оманских офшорах, рахунки в укр банках то для лохів
15.01.2025 19:36
тобі які, офіціфні чи не офіційні, офіційні можеш і сам глянути, в декларації, а неофіційні ніхто тобі не покаже просто так
16.01.2025 12:03
Декларації закрити. А краще, скасувати.
Банківську таємницю відмінити. А краще - рахунки націоналізувати.

І дивись! Не переплутай!
15.01.2025 18:23
моя "банківська таємниця", як і 90% українців, у шухлядці на кухні:
1. комуналка
2. аптека
3. харчі (якщо щось ще залишилось)

чесним людям немає чого критися !
а "вор должен сидеть в тюрьме !"

.
15.01.2025 18:50
ти дурак?
16.01.2025 06:33
А где 10%?!!!
16.01.2025 08:46
ТРЕБА ЗАПИТАТИ У БАНКАХ ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Й США !)
15.01.2025 18:23
ТАМ ТОЧНО РАХУНКИ УКРАЇНСЬКИХ ВОРОГІВ НАРОДУ !!!
15.01.2025 18:24
А у них теж є банківська таємниця? Чи тільки у Швейцарії?
15.01.2025 18:25
у них може й не бути, тому що у них поліція працює.
15.01.2025 18:28
у них діє стаття

"відмивання неправедних доходів" - походження грошей треба довести

.
15.01.2025 18:52
а депутат хоче таку статтю створити, чи просто хоче дивитись скільки в тебе грошей на рахунку?
15.01.2025 19:03
В НИХ Є АЛЕ НЕ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦІВ !)
15.01.2025 18:33
Всех багатых,умных,красивых,очкастых,длинноволосых,евреев, нужно прижать к ногтю.Все отобратьподелитьрасстрелять!Дайош савецку справедливость и порядок!
15.01.2025 18:24
Ще один дурник з банди зєлєнскава хоче розвалити банківську систему України. Всі виведуть свої гроші в крипту і в офшори через заяви цього ідіота. Хай горять в пеклі зеленський, єрмак, гетьманцев, татаров, марченко і інші мразі з їхньої банди. Це не зі злодіями вони хочуть боротись, а залізти в кишеню кожного. Чудовий інвестиційний клімат створюють. Хочуть ще й фінансово добити Україну, яка тримається за рахунок західної допомоги, всупереч тому, як її розвалюють "ефективні менеджери".
15.01.2025 18:26
то будемо покривати хабарників-мародерів під час війни?

.
15.01.2025 18:54
чого ти тут розгавкався, єрмакобот? хай знімуть банківську таємницю для топ чиновників для початку.
15.01.2025 19:18
Оця тварь, Марченко, і є перший хабарник. Ще Саакашвілі казав, що цей покидьок на митниці поставив своїх поплічників і отримує хабарі за контрабанду. З тих пір нічого не змінилось, ця погань так і сидить в кріслі міністра, бо добре годує "непідкупних" із ОПи.
15.01.2025 20:13
Хабарники-мародери на державних посадах, більшість з них поставлені бандою зеленського. Коли їх ловлять, то держава нічого собі не повертає, бо їх доять і відпускають та ще й повертають незаконно нажите, бо як правило виявляється, що воно не їхнє. Не треба лукавити, бо зараз правоохоронні органи і так мають доступ до інформації по рахунках багатьох громадян, а в інших випадках можуть його отримати через суд. Банківська таємниця захищає від безпідставного втручання в особисті фінанси людей. Якщо є підстава, то суд дає можливість розкрити банківську таємницю. Хабарників-мародерів влада переважно відпускає. До вироку доходять одиниці. Та й то отримують мінімальні покарання. Заява марченка - це бажання безпідставно тотально контролювати скільки у кого на рахунках.
15.01.2025 20:19
Так це через суди довго, а якщо бабло треба швидко. А так, як керівник забажав тут же отримав
15.01.2025 22:06
адвокат упирів - ВСЕ ЩО В МЕНЕ Є - І ТАК видно. І з МЕНЕ ЗДИРАЮТЬ - Як З ЛИПКИ. А от хто і де НАМУТИВ - це було б ЦІКАВО. Такі як араХАМ, дЕрмамойша, ГетьМАНІвУкраїнців і так далі. А ти - хто про гроші а я - за оффшори - НЕ світись. ГііФФно влада роздає своїм бабло з бюджету в крипту - І ВЖЕ ДАВНО((.
15.01.2025 23:07
Банківська таємниця і можливість сливу інформації це різни речі. Бо в нас відкриття буде тільки в тих хто господам заважає.
15.01.2025 18:29
Ще один тупий і не далекоглядний зелений чорт.Таке враження що ці тварі спецом хочуть розвалити країну!
15.01.2025 18:30
А активи податківців відкрити для українців ?
15.01.2025 18:31
вас не корьожить реклама в метро -

"Адвокати" в військовій формі пропонують послуги ухилення від мобілізації

вставай, страна ЗЄльоная !
дезертирами ставай !!

.
15.01.2025 18:57
Офшори теж ?
15.01.2025 18:33
Это другое...
15.01.2025 19:06
Ви шО? То святоЄ!
15.01.2025 20:36
А на що вони розраховують? прості люди не мають мільйонних статків на рахунках. А Крупа і їй подібні складають кеш в окремо купленій квартирі, мішками.
15.01.2025 18:35
Бежит лиса по лесу. Навстречу ей обезьяна.

- Лиса, ты куда так несёшься?

- Да у нас новый прогрессивный налог и акцизы на мех ввели. Боюсь, как бы с меня последнюю шкуру не сняли.

Обезьяна, услышав это, как кинется бежать! Даже лису обогнала. Лиса ей в спину удивлённо кричит:

- Обезьяна, а тебе-то, голозадой, чего бояться?

Обезьяна, обернувшись на бегу:

- А то я, рыжая, порядки в нашем лесу не знаю! С голозадых-то и начнут!
15.01.2025 18:43
голий зад народу вони можуть хіба що поцьомкати !
і жодна "ліва"волосина не прилипне !

.
15.01.2025 18:59
Скільки ще ця армія невігласів зеленських буде керувати країною?
15.01.2025 18:45
прочитав:
"Скільки ще Армія буде керувати країною ?"

привидилось.
а як жаль.... !!!

.
15.01.2025 19:00
Дибіли зараз в тренді.
15.01.2025 19:04
поки ми скиглимо замість діяти
16.01.2025 06:35
Марченко, банківська таємниця захищає ВІД злодіїв та шахраїв. причому більшість з них сидять в ДПА, ВР, та інших установах.
дай якомусь чиновнику знання скільки в тебе грошей -- роздягнуть як липку.
не з вашою репутацією таке робити
15.01.2025 18:48
та навіть від звичайних
хоча банки (їх співробітники за гроші) зливають номери клієнтів 💯
потім їм звонять аферисти з колцентрів
16.01.2025 06:36
"Банківська таємниця захищає злодіїв": Міністр фінансів Марченко хоче відкрити фінансові дані українців податківцям
==================
Правильно! Але тільки тих українців у кого доходи більше 70 тис .грн в місяць
15.01.2025 18:52
ПЗДА БАНКАМ !!! КРЕДИТЫ ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ !)
15.01.2025 18:52
цей урінотерапевт вже при другому президенті "лікуванням" народу займається...дуже цінний кадр
15.01.2025 18:53
Марченко ти б краще перевірив программи з якими працють банки в їхніх программах є велика прогалина.Через яку пропадають гроші.
15.01.2025 18:58
Спочатку треба відкрити таємниці Оманських оффшорів.
15.01.2025 19:03
КОЛИ ПОЧИНАЮТЬ ДОЇТИ НАРОД ТО ТРЕБА ОЧІКУВАТИ ПОЛУЧИТИ ВЕЛИКИМ КОПИТОМ !)
15.01.2025 19:06
Воно дурне? З його логіки - ДПС прям білі й пухнасті, а правоохоронці - злодії.
P.S. я не оцінюю достовірність - лише його кульгаву логіку недоумка🤦‍♂️
15.01.2025 19:17
Це просто лялька в руках воротил і дурник.
15.01.2025 19:20
Так в нас менти працюють тільки на себе- рекет в законі, хай би хоч ФОП оформили та податки платили
15.01.2025 19:25
Чесний податківець - це фантастична істота, яку побачити можливо рідше, ніж єдинорога чи ельфа
15.01.2025 19:28
Банківська таємниця захищає від злодіїв
15.01.2025 19:45
Міністр уже не про те, що треба думає, може йому вже пора у відставку, за бажання порушити Конституцію та решту законів?
15.01.2025 19:52
цікаво, скільки СЕКУНД проживуть ці потвори після зміни влади?
15.01.2025 20:26
В краiнi мрiй, где председатели райкомов заделались борцами с коммунистическим прошлым, а игроки писюнами на роялях в бане - президентами?.. переобуются в прыжке, глазом моргнуть не успеете
16.01.2025 09:10
А чим фіскальні органи кращі за правоохоронні???
Ти ж самі бандити в законі.
15.01.2025 20:27
А чому б і ні! Що ховати простому, не дуже заможному Українцю, що живе на пенсію або заробітню плату?! А ось не простому, треба буде подумати... Можуть заявитись або фіскли, або ганкстери. І так і так - втрати та збитки А хай не грабують, буде простіше. Простому трударю втрачати нічого, окрім кайданів!
15.01.2025 20:42
Статки бідніших будуть цікавими шакалам меншого ранга. Наприклад, мусорам. Або просто дрібним спеціалістам з вимагання неіснуючих боргів з родини загиблого. Або це одне й те ж саме
15.01.2025 20:46
Як в середньовіччі. Прийшли, й ти вже платиш! А не плати - не живеш!
16.01.2025 15:36
15.01.2025 20:43
Щипач золотих гусей?
15.01.2025 21:18
Тобто ми будемо бачити ваші особисто статки, пане? І вашої дружини або бабусі, яка може володіє надприбутковим бізнесом пального у 90 років? Чи синочка вундеркінда із мільярдними статками у 12 років, який вам позичає гроші?
15.01.2025 20:45
Право на адвоката захищає покидьків, то скасуй презумпцію невинуватості)
Право власності захищає крадіїв, тому що в нашій країні майже всі активи отримані злочинним шляхом, то скасуй його)
15.01.2025 21:05
Це буде "золоте дно" для нечистої на руку зеленої влади...
15.01.2025 21:17
Їх рахунки в ЄС, США, та Швейцарії.
15.01.2025 21:52
Дядя, ты дурак?(с)
15.01.2025 22:24
Лучше не скажешь!
16.01.2025 05:25
гнида.
15.01.2025 22:36
Про какие вы говорите налоги? Сережа это все х..йня! Если некоторые активы Медведчука за месть казны пошли партнеру и фунту Ермака Колюбаеву. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
15.01.2025 22:59
розслабтесь - завтра Зе цю ***** порешит.
Детвора - создать проблему - вийти переможцем - зепідори зараз тільки так і роблять
15.01.2025 23:09
Царь добрый!
16.01.2025 09:13
владу єрмака - геть!
15.01.2025 23:57
А який відсоток тих "злодіїв"? Це вони так середній клас називають, який планують нарешті добити. Бо справжнім злодія пох всі ці таємниці, бо в них все давно за кордоном.
16.01.2025 00:06
все, вивчаю дроноводство
нема сил терпіти 😎
16.01.2025 06:37
Піжон...
16.01.2025 15:20
В країні прокурорів та чиновників - банківська таємниця - це те що захищає громадянина . А злодіїв та злочинців з ксивами та погонами потрібно ловити через невідповідність витрат з їх доходами
13.02.2025 14:01

